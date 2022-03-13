ДеРозан приводит «Быков» к триумфальному возвращению Карузо

Чикаго (США), 12 марта ДеРозан с 25 очками привел к победе Чикаго Буллз над «Кливленд Кавальерс» (101-91) в эту субботу, триумфальное возвращение Алекса Карузо после почти двух месяцев отпуска с травмой. В переполненном Юнайтед Центре ДеРозан снова возглавил несколько «Буллз», которые, завершив серию из пяти раз подряд в Детройте, приковали свою вторую победу подряд, чтобы вернуть уверенность в Восточной конференции. ДеРозан набрал 25 очков, в то время как черногорец Никола Вучевич внес 17 очков и 14 подборов, в ночь, когда Карузо вернулся, чтобы соревноваться перед своей аудиторией и набрал одиннадцать очков, с четырьмя передачами и одним подбором. Карузо не играл с 21 января, когда получил травму во время визита «Буллз» в «Милуоки Бакс» после жесткого фола Грейсона Аллена. С этого момента Аллен стал «врагом» номер один для фанатов «Буллз», которые посвятили ему звуковой звук, когда игрок «Бакс» посетил, на прошлой неделе, «Юнайтед Центр» в Чикаго. В «Кливленд Кавальерс» лучшим снова оказался Дариус Гарленд, который принес 25 очков, семь передач и семь подборов при поддержке дабл-дабла Кевина Лава с 10 очками и 11 подборами. «Быки» заняли четвертое место в Восточной конференции (41-26), а «Кавальерс» опустились на шестое место (38—29).