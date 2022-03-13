ДеРозан и Вучевич ведут «Буллз» к победе над Кавсом

ЧИКАГО (AP) - Демар ДеРозан набрал 25 очков, Никола Вучевич добавил 10 и захватил 14 подборов, а Чикаго Буллз обыграли Кливленд Кавальерс 101-91 в субботу.

Айо Досунму забил три трехочковых и финишировал с 17 очками для «Буллз», которые одержали вторую победу подряд, потеряв пять очков подряд.

Чикаго взял победу, несмотря на отсутствие Зака Лавайна, двукратного победителя All-Star, который до сих пор страдает от боли в левом колене.

ДеРозан произвел всего девять из 26 выстрелов в матче. Тем не менее, пятикратный победитель всех звезд набрал 17 очков в первом тайме, включая корзину незадолго до того, как прозвучал рог, против Айзека Окоро и Кевина Лава.

Это отправило Чикаго в раздевалку с отрывом 53—42. «Быки» сохранили контроль над дуэлью до конца.