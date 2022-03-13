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Воскресенье 13 март 2022
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Россия

Дэвид Сепеда наслаждается триумфом мелодрамы и тайной ее успеха

13 март 2022

Мехико, 13 марта Мексиканский актер Дэвид Сепеда стал одним из самых популярных актеров на сегодняшнем открытом телевидении со своим персонажем Ченте для теленовеллы «Mi fortuna es amarte», которая завершается в это воскресенье. Во времена такого большого количества аудиовизуального контента и потоковых платформ 48-летний актер говорит в интервью, что у него нет формулы триумфа, но он пользуется успехом мелодрамы. «Вам нужны умные, увлекательные истории, я бы хотел, чтобы была волшебная формула, чтобы всегда делать успешные истории, но это очень сложно и сложно», - говорит Зепеда, который узнал это от своих любимых продюсеров, в данном случае, от Никандро Диаса. «Мне повезло любить тебя» стала самой популярной мыльной оперой с момента ее появления в ноябре 2021 года, имея аудиторию или «рейтинг» в 5 миллионов зрителей, чего, по словам Зепеды, «не было за 10 лет». Классическая мелодрама, в которой играет актер вместе с мексиканской актрисой Сусаной Гонсалес, рассказывает историю любви двух людей, которые, потеряв все в жизни и столкнувшись со сложными экономическими проблемами, вместе обретают возможность надежды. ЛЮБОВЬ К ОКРЕСТНОСТЯМ Зепеда возродил часть своего детства и юности, когда дело дошло до игры в Ченте, потому что, как и его персонаж, он жил по соседству и узнал о преимуществах и недостатках, которые случаются в таких популярных местах, как эти. «Я из Ногалеса, Сонора (северная Мексика), я вырос в колонии под названием 5 de mayo и как-то это «район» (популярный), мои родители всегда изо всех сил пытались дать мне карьеру и университетское образование и все, что с этим связано, но я не настолько чужд району», - говорит он. Что он больше всего ценит в этих пространствах и людях, которые там живут, так это «верность, дружба и музыка», которые характеризуют их. «Это дает вам очень важные ценности, такие как любовь к семье, работе и друзьям, и мне понравилось, что этот персонаж развил всю свою историю по соседству», - говорит он. Ченте пришлось пройти через трагедии и несчастья, из которых он научился подниматься, в своей личной жизни, по словам Давида, и он также смог сделать это из веры и любви. «От Ченте я научился доброте, обновляться каждый день, независимо от обстоятельств, каждый день начинать с нуля, даже если у вас ничего нет. Пока есть жизнь, всегда будет надежда!» , говорит он. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТЕАТР И ЛЮБОВЬ К ТЕЛЕВИДЕНИЮ В социальных сетях Дэвид поделился со своими более чем 4 миллионами подписчиков, что было трудно уехать из театра, однако он ожидает, что в этом году будет запланировано театральное турне с Гонсалесом, но до этого он будет руководить важным телевизионным проектом, о котором он не может говорить. пока нет. «Мы собирались начать театральный проект с Никандро Диасом (продюсером мыльной оперы) и Херардо Киросом и нам пришлось его отложить, он не был отменен, и это потому, что я начинаю новый проект, но на сентябрь и октябрь мы его начнем», - говорит он. Спектакль будет комедией, в которой Дэвид и Сюзана сыграют влюбленную пару, которая изобразит разные этапы отношений. «Я люблю делать мыльные оперы, это работа, которая требует большой дисциплины, большой способности делать много сцен и театр волшебный, энергия людей живая, но она также требует больших физических усилий», - заключает он. ШЕФ мл/кср/копий (фото)

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