Ежедневные победы: победители розыгрыша 3057 12 марта 2022 года

Вот выигрышный ход розыгрыша 3057 Gana Diario, проведенного перуанской компанией по лотереям и ставкам на спорт La Tinka. В эту субботу, 12 марта 2022 года,

Gana Diario проводит ежедневный розыгрыш с понедельника по воскресенье после 20:30 часов, в котором вы можете выиграть несколько миллионов подошв.

Чтобы получить доступ к полному списку результатов розыгрыша Daily Win, количества победителей и присужденных сумм, перейдите по следующей ссылке.

Помните, что у вас есть 30 дней, начиная со дня после розыгрыша, чтобы получить приз, если он превышает 5000 подошв и меньше миллиона подошв.

Если выигранная сумма превышает миллион подошв, время получения денег увеличивается до 90 дней. Если ваш приз меньше 5000 подошв, у вас есть до 180 дней, чтобы получить его.

Выигрышная комбинация розыгрыша 3057 Ганы Диарио в эту субботу, 12 марта 2022 года, выглядит следующим образом: 34 01 09 35 28.

(Фото: Архив)

Как играть в Daily Win?

Чтобы принять участие в розыгрыше Daily Win, вы должны зайти на их сайт, где вы можете выбрать комбинацию с минимальной стоимостью в один сол.

Следующий шаг в игре — выбрать пять чисел из списка от 1 до 35, с помощью которых будет сделан ход.

Вы можете выбрать любое число для размещения ставки, но если вы не знаете, какие из них выбрать, есть опция «Случайный», с помощью которой система выберет его случайным образом.

Если по какой-то причине при выборе хода возникла ошибка, вы можете нажать кнопку «Очистить» и снова выбрать номера.

Когда комбинация будет сформирована, нажмите на кнопку с надписью «Завершить покупку», чтобы подтвердить покупку и все.

Чтобы выиграть ежедневный джекпот, вы должны получить все шесть ударов выигрышного хода. Однако награда будет получена, если ставка соответствует хотя бы двум числам в розыгрыше.

Ежедневный джекпот составляет 100 000 подошв, а награды тех, кто угадал от трех до пяти чисел, варьируются от пяти до 500 подошв, и если будет два успеха, вы получите бесплатную игру.

Результаты розыгрышей и видео публикуются на главной странице игры.

Что такое Ла-Тинка?

La Tinka — компания по производству лотерей и ставок на спорт из Перу, которая управляет лотереями Тинка, Win Daily, Кабала, Скретч, Кинело, Fast Games Casino, Raspa Ya! , Ставки на виртуальный спорт и спорт Te Apueto и Ganagol.

Часть доходов La Tinka идет в благотворительные организации в Уанкайо, Хаэне, Лиме и Арекипе под надзором Министерства по делам женщин и уязвимых групп населения. Он также вносит свой вклад в муниципалитеты, в которых действуют эти благотворительные организации.

Взносы La Tinka предназначены для постоянных служб социальной защиты, предназначенных для детей, подростков, женщин, инвалидов и пожилых людей, которые находятся в группе риска или уязвимости. Благодаря этим программам тысячи людей из года в год получают выгоду от года, начиная с 1994 года.

La Tinka присудила более 1 560 миллионов 240 тысяч 463 подошв в качестве призов и наградила более 236 миллионов 24 тысяч 24 тысяч 24 242 перуанцев.

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