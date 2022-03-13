Куба сообщает о 556 новых случаях заболевания covid-19 на второй день без смертельных исходов

Гавана 13 марта Куба подтвердила 556 новых случаев заболевания covid-19 в это воскресенье и второй день подряд не сообщала ни о одном человеке, умершем из-за пандемии, первые случаи заболевания которого были выявлены два года назад. В ежедневном отчете Министерства здравоохранения (Минсап) указывается, что в общей сложности госпитализированы 7372 пациента, из которых 2526 подтверждены активными, 4818 считаются подозреваемыми и 28 остаются под наблюдением. В настоящее время 15 пациентов проходят курс интенсивной терапии в кубинских больницах, 5 из них находятся в критическом состоянии и 10 - в тяжелом состоянии. Наиболее пострадавшими территориями являются провинции Ольгин (восток), за последние 24 часа зарегистрировано 85 новых случаев инфицирования, сообщает Sancti Spiritus (в центре) 82, а Матансас (запад) сообщает о 63. С марта 2020 года в Карибской стране было собрано в общей сложности 1 076 785 образцов с положительными результатами и 8 503 смертельными случаями из-за осложнений с коронавирусом. Около 90% (более 9,8 миллиона человек) из 11,2 миллиона жителей острова прошли трехдозовую схему вакцин против кубинского коронавируса; и около 6 миллионов уже получили бустерную дозу. Куба не интегрировала механизм Covax Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран с низким уровнем дохода для доступа к вакцинам и не покупала их на международном рынке.