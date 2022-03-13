Круз Азуль - Пумас: ножничный гол Хуана Эскобара

Трава Эстадио Ацтека была сценой, на которой произошла еще одна глава латентного соперничества, которое усилилось в последние годы. Круз Азул посетил Pumas Национального университета, и в ходе разработки действий участники увидели пару блестящих пьес, которые закончились воротами. Хотя оба требовали высокой степени сложности, в центре внимания оказался Хуан Эскобар.

Столичные команды во что бы то ни стало стремились воспользоваться преимуществом, чтобы выиграть три очка. Для этого во втором тайме Хуан Рейносо использовал более атакующую стратегию, которая дала результат в стандартной игре. На 69-й минуте местные футболисты положили мяч с углового и удивили ребят из колледжа.

Вместо того, чтобы искать прямое сообщение с этим районом, селесты возобновили работу с коротким поворотом. Уриэль Антуна продвинулся на несколько метров с футболом и отправил прострел на вторую штангу ворот Альфредо Талаверы. Защитники Пумаса доверяли друг другу и пропустили службу туда, где оказался Хуан Эскобар. Хотя это казалось трудным мячом, защитник поднялся в воздух и выполнил ножницы, которые превзошли Хесуса Корону.

Эффектный пируэт крузазулино затмил возможный фол Пабло Агилара на одном из защитников соперника. И дело в том, что глаза судьи и игроков в области были сосредоточены на фокусировке траектории сферической, которая опиралась на одну из боковых стоек ворот, прежде чем пересечь линию ворот.

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