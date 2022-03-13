«Глупости» Кортеса расширяют лидерство Барселоны в Эквадоре

Гуаякиль (Эквадор), 12 марта «Глупости» полузащитника Габриэля Кортеса, повернув оба гола против действующего чемпиона Индепендьенте дель Валье в эту субботу, позволили «Гуаякилю Барселоне» выиграть 2:0 и продлить свое лидерство на первом этапе чемпионата Эквадора по футболу. «Эль Локо» Кортес воспользовался отличной игрой дебютанта Леонардо Япеса, который подал ему такито пас, и по мере того, как он шел, выстрел, размещенный на стороне вратаря Мойсеса Рамиреса. Во втором он получил пас от Адониса Пресиадо и, сделав удар, снова победил Рамиреса. Это второй триумф Барселоны под техническим руководством аргентинца Хорхе Селико, который даже дал покой нескольким фигурам, чтобы сохранить их на следующий вторник матч с Америкой Минейро из Бразилии для перехода в групповой этап Кубка Либертадорес. У Барселоны идеальная кампания, четыре победы подряд, в то время как Independiente del Valle был далек от своего обычного действия и даже пострадал от изгнания аргентинца Кристиана Пеллерано на 60-й минуте. Индепендьенте выиграли 6 очков в четырех играх. На его стороне Лига де Кито повторила визит и обыграла Técnico Universitario 1-2, с дублем аргентинца Томаса Молины, в то время как скидка досталась Стивену Тапьеро. Команда Кито одержала третью победу в текущем турнире, несмотря на то, что играла со смесью стартовых и запасных, поскольку в следующую среду они определят билет на групповой этап Кубка Судамерикана против Мушука Руны. Триумф также мог примирить Лигу Кито с ее требовательными болельщиками, которые до прошлой субботы просили об уходе аргентинского тренера Пабло Марини. Мушук Руна также одержал победу над Кумбайей со счетом 4:2, дубль от аргентинца Сантьяго Джордана, в дополнение к Багнеру Дельгадо и Уилтера Айови. Джордана также был главным героем лучшего гола на турнире, воспользовавшись точным прострелом Карлоса Феро и великолепным чилийским ударом, который оставил аргентинского вратаря Хоакина Пучетту без реакции. Голы Кумбайи были от полузащитника Фернандо Идальго и парагвайца Карлоса Монхеса; но он также пострадал от изгнания защитников Пабло Сифуэнтеса, на 45-й минуте, и парагвайца Теодоро Паредеса, на 82-й минуте. Четвертое свидание продолжится завтра, в воскресенье, матчами: Гуаласео-Эмелек, Универсидад Католика-Макара, Оренсе-9 октября. День завершится в понедельник противостоянием между Гуаякилем и Дельфином. ШЕФ рм/фа/мсп