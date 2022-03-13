В Китае за один день зарегистрировано почти 3400 случаев заболевания covid-19, что является самым высоким показателем за два года

В Китае зарегистрировано 3.939 случаев заражения covid-19 за один день в воскресенье, что является самым высоким уровнем за два года у азиатского гиганта, сообщила Национальная комиссия здравоохранения.

Национальная вспышка инфекций вынудила власти закрыть школы в Шанхае и ограничить несколько городов на северо-востоке страны, в то время как 19 провинций сталкиваются со вспышками омикронного и дельта-вариантов коронавируса.

Власти объявили в воскресенье, что город Цзилинь был частично ограничен, сотни кварталов были закрыты.

Китай, где впервые был обнаружен вирус, придерживается строгой политики «нулевого ковида», предусматривающей локдауны, ограничения на поездки и массовое тестирование при обнаружении инфекционных вспышек.

Однако количество инфекций в стране, насчитывающей 1,4 миллиарда жителей, невелико по сравнению с аналогичными показателями в других странах.

По словам властей, жители Цзилиня завершили шесть раундов массовых испытаний. В воскресенье город сообщил о более чем 500 случаях заражения инфекционным вариантом омикрона.

Соседний город Чанчунь, промышленный центр с населением 9 миллионов человек, был ограничен в пятницу.

Вспышка «отражает, что вариант омикрона распространяется скрытым образом, очень заразен, быстро и трудно обнаружить на ранних стадиях, заявил журналистам в воскресенье Чжан Янь, управление здравоохранения провинции Цзилинь.

Между тем мэр Цзилиня и глава комиссии по здравоохранению Чанчуня были уволены в субботу, сообщает государственная пресса.

Согласно официальным заявлениям, небольшие города Сипин и Дуньхуа, оба в провинции Цзилинь, были ограничены в четверг и пятницу.

Кроме того, город Хуньчунь, граничащий с Россией и Северной Кореей, был ограничен 1 марта, сообщили власти.

Как сообщает официальное агентство Синьхуа, в городе были быстро построены три больницы для ухода за пациентами с COVID-19.

lxc/апдж/реб/нот/аг