В Китае выявлено 1938 новых случаев заболевания covid, что является самым высоким показателем с 2020 года

Пекин, 13 марта Китайские органы здравоохранения сегодня зарегистрировали 1938 новых случаев заражения коронавирусом, обнаруженных в эту субботу в материковом Китае, что является самым высоким числом новых ежедневных случаев заболевания с первой половины 2020 года. Среди новых случаев 1807 были вызваны местной инфекцией в разных частях страны, в том числе в провинции Цзилинь (северо-восток, 1412), Шаньдун (восток, 175), кантоне (юг, 62) или Шэньси (север, 39). Оставшиеся 131 позитив импортированы из-за рубежа и были обнаружены в таких городах, как Чжэцзян (юго-восток, 39) и Кантон (юг, 34), где по прибытии путешественникам грозит карантин сроком до трех недель. Органы здравоохранения также сообщили сегодня о выявлении 1455 бессимптомных случаев, 1315 — для местного заражения, хотя Пекин не считает их подтвержденными случаями, если у них нет симптомов. Общее число таких инфекций, находящихся под наблюдением, составляет 6287, из которых 1486 происходят из других территорий. Национальная комиссия здравоохранения также уточнила, что до полуночи по местному времени (16:00 по Гринвичу в субботу) 169 пациентов были выписаны после успешного преодоления COVID. Общее число активных инфицированных лиц в материковом Китае составляет 7230 человек, шесть из которых являются серьезными. По данным учреждения, с начала пандемии в стране было инфицировано 115 466 человек, из которых 103 600 удалось выздороветь и 4636 умерли. На сегодняшний день медицинское наблюдение было проведено для 1 786 279 человек, имевших тесные контакты с инфицированными лицами, из которых 142 351 остаются под наблюдением. ШЕФ jco/JPD