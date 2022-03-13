Военная хунта Чада и вооруженные группы начинают переговоры в Катаре

Каир, 13 марта Делегации правящей военной хунты и вооруженных оппозиционных групп Чада начали мирные переговоры в Дохе в воскресенье при посредничестве Катара и присутствии представителей Африканского союза (АС) и Ливии, сообщило официальное катарское информационное агентство QNA. На открытии сессии государственный министр иностранных дел Катара Султан бен Сад заявил, что его страна «сделает все возможное, чтобы переговоры были успешными». Он призвал участников «быть мудрыми и реалистичными» и «ставить национальные интересы превыше всех интересов», а также «сделать консенсус и примирение приоритетом выше всех приоритетов». Со своей стороны, министр иностранных дел Ливийского переходного правительства Наджла аль Мангуш, присутствовавшая на открытии диалога, подчеркнула важность достижения в Дохе соглашения о прекращении «нестабильности на севере Чада и юге Ливии». Аль Мангуш предупредил, что «вакуум безопасности» в этом районе способствует распространению трансграничной преступности и деятельности террористических групп и наемников, пересекающих границу, сообщает QNA. Официальное катарское агентство не обнародовало подробностей о группах, участвующих в переговорах, которые проходят до начала национального диалога, к которому президент Переходного военного совета (CMT) Махамат Идрисс Деби призвал политические и вооруженные оппозиционные фракции 10 мая. Чад находится под властью ВКТ с тех пор, как смерть президента страны Идрисса Деби была объявлена в апреле прошлого года из-за серьезных травм, полученных в боях против повстанческих группировок, согласно официальной версии. После прихода к власти ВКТ во главе с 38-летним Махаматом Идриссом Деби, сыном покойного президента, аннулировала Конституцию и распустила правительство и парламент. 27 января Переходный военный совет объявил о переносе на май следующего года начала «инклюзивного национального диалога» для разработки дорожной карты будущего страны.