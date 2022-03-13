Канадка Лейла Фернандес спасает четыре матчбола и продвигается, бросив

Молодая канадская теннисистка Лейла Фернандес, занявшая второе место на последнем Открытом чемпионате США, одержала необычную победу в эту субботу в своей премьере в Индиан-Уэллсе, где придумала четыре матч-мяча, прежде чем ее соперница, Аманда Анисимова, ушла в отставку.

Американка взяла первый сет 2-6 и объявила о своем уходе сразу после того, как Фернандес выиграла второй сет 7-6 (7/0).

«Мы провели отличный матч. Когда она сказала мне, что больна, единственное, что мне пришло в голову, это то, что я надеюсь, что ей лучше и что очень скоро у нас может быть еще один такой матч», - сказал Фернандес, 21 номер в рейтинге WTA.

Игрок с эквадорским отцом и канадской матерью филиппинского происхождения оказал сопротивление во втором сете против Анисимовой, 43 места в мировом рейтинге.

19-летний Фернандес спас четыре матч-мяча и повысил счет против 4-5 и 0-40, чтобы достичь «тай-брейка», в котором американец не получил ни одного очка с нерегулярной подачей и залпом.

Перед началом решающего сета Амисинова объявила судью, которая уходила и ушла из суда унылым.

«Лучший совет, который я могу дать любому в такие времена, - не провалиться, наслаждаться боем, потому что это происходит раз в жизни», - сказала яростная Фернандес о своей способности выжить.

Канадка ворвалась в теннисную элиту своим ослепительным выступлением на Открытом чемпионате США 2021 года, где она исключила трех членов топ-5 WTA и была превзойдена только британкой Эммой Радукану в финале.

В третьем раунде Индиан-Уэллс встретится с американкой Шелби Роджерс, 49 номером в мировом рейтинге.