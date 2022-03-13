Бруно Пачеко: от человека, которому доверяют Педро Кастильо, до эффективного коллаборациониста, который мог бы свергнуть правительство

В прошлую субботу Бруно Пачеко поделился в своих социальных сетях видео, в котором объяснил, что будет сотрудничать с перуанским системы правосудия в целях выяснения фактов, которые могли бы вовлечь его в коррупционные деяния.

«Всем друзьям Перу: перед лицом таких злоупотреблений и дурной репутации в отношении моей личности и моей семьи, а теперь и угроз убийством, которых я опасаюсь за свою жизнь и неприкосновенность, я хочу обратиться к властям и народу в целом, чтобы сказать следующее: Я готов сотрудничать с правосудием и говорить правду. во всех случаях, которые связаны со мной», - сказал он.

«Будьте уверены, что если кто-то виновен или невиновен, я так скажу, но это будет перед судьей или прокурором. Я также верю, что у человека есть предел, и я пришел к своему. Именно поэтому, не опасаясь ошибаться, я утверждаю, что моя рука не будет дрожать, указывая на виновных или невинных людей в единственном обязательстве, которое у меня есть перед защитой народа Перу», - добавил он.

Напомним, что Бруно Пачеко Кастильо был назначен на должность генерального секретаря канцелярии президента 29 июля, 2021. Согласно его аффидевиту и резюме, появившимся на правительственном портале, он ранее не занимал никаких государственных должностей. Хотя он безуспешно подал заявление в муниципалитет Римак, округ, где он живет, в качестве советника партии Сомос-Перу.

До того, как стать секретарем канцелярии президента, Бруно Пачеко Кастильо входил в правительственную команду по переводу, и его иногда видели в доме, где Педро Кастильо останавливался в Бренье до вступления в президенты. Пачеко Кастильо входил в трансферную команду Министерства образования.

Однако его позиция была серьезно поставлена под сомнение в связи с предполагаемым преступлением торговли влиянием после обвинений, выдвинутых генералами (r) перуанской армии и военно-воздушных сил (FAP), в которых они указали, что правительственные чиновники оказывали давление, с тем чтобы добиться благосклонности к людям, продвигающимся по службе, они не заслужил.

Кроме того, было бы известно, что Пачеко добивался вмешательства в процесс некоторых неуместных просьб к главе Суната, но также стремился благоприятствовать своему близкому кругу и членам семьи путем нерегулярных посещений некоторых полицейских подразделений, о чем говорится в докладе в воскресной «Панораме».

Теперь, когда стало известно, что Карелим Лопес сообщил прокуратуре, что Бруно Пачеко и президент будет частью «мафии» внутри Паласио-де-Гобьерно, бывший правая рука президента сообщил, что будет сотрудничать с правосудием.

«Будьте уверены, что если кто-то виновен или невиновен, я так скажу, но это будет перед судьей или прокурором. Я также верю, что у человека есть свой предел, и я достиг своего. Поэтому, не боясь ошибиться, я утверждаю, что моя рука не будет дрожать, указывая на виновных или невинных людей в единственном обязательстве защищать народ Перу», — заявил Пачеко на кадрах, опубликованных в Twitter.

Узнав, что Бруно Пачеко будет принят в качестве эффективного коллаборациониста, конгрессмен Патрисия Чиринос потребовала личных гарантий для бывшего генерального секретаря, который осудил, что ему угрожают убийством. Чиринос указал, что сначала именно Карелим Лопес осмелился осудить противоправные действия Педро Кастильо, а теперь Пачеко делает это.

«Обоим угрожают убийством. Что власти ожидают предоставить им личные гарантии?» написал в своем аккаунте в Twitter.

Давайте не будем забывать, что Бруно Пачеко расследуется прокурором страны Зорайдой Авалос в связи с предполагаемым совершение преступления незаконного обогащения, а затем найти ему 20 000 долларов в туалетном бюро, когда он работал во Дворце правительства.

Согласно финансовой информации, было установлено, что доход Пачеко Кастильо во время выполнения его государственной функции, то есть с 30 июля по 23 ноября 2021 года, должен был составить 75 176 SW/s, но доход на его банковском счете составил 95 193 S/.

Стоит отметить, что 14 марта этого года Бруно Пачеко предстанет перед прокуратурой.

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