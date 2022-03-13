Бостон Ривер побеждает Феникс и занимает второе место в уругвайской апертуре

«Бостон Ривер» победил «Финикс» со счетом 2:1 в этот субботний матч пятого турнира по апертуре по футболу в Уругвае, который был приостановлен в прошлые выходные из-за забастовки судей из-за атак и угроз.

С голами Леонарда Косты в 61 и Бруно Барха за час Бостон Ривер одержал третью победу в турнире, уступив на две единицы лидирующему Депортиво Мальдонадо, и сравнял счет с Уондерерсом, у которого на один матч меньше, а в это воскресенье измеряется против Альбиона.

Если Уондерерс победит, он станет одиноким лидером турнира.

В другом матче, сыгранном в эту субботу, Дефенсор Спортинг и Плаза Колония сыграли вничью без голов.

Воскресное столкновение между Nacional и MC Torque завершает пятую дату. Триколор нуждается в победе, потому что пока он выиграл только один матч из четырех.

Результаты пятого свидания:

Пятница, 4 марта:

Депортиво Мальдонадо-Ливерпуль 1-0

Суббота, 5 марта:

Серро Ларго-Ривер Плэйт 1-1

Дунай-Пеньяроль 0-1

пятница:

Серрито-Рентисты 2-1

суббота:

Феникс-Бостон Ривер 0-2

Защитник Спортинг-Плаза Колония 0-0

Альбион-Уондерерс

Насионал-Монтевидео Сити Крутящий момент

Должности:

- Оч Дж Г Е П ГК

1. Депортиво Мальдонадо 12 5 4 0 1 10 5

2. Река Бостон 10 5 3 1 1 7 2

3. Уондерерс 10 4 3 1 0 6 1

5. Ривер Плейт 8 5 2 2 1 7 5

6. Ливерпуль 7 5 2 1 2 7 2

7. Пеньяроль 7 5 2 2 2 3 3

8. Феникс 7 5 2 1 2 4 7

9. Площадь Кельна 6 5 1 3 1 6 2

10. Рантье 6 5 2 0 3 7 10

11. Серрито 6 5 2 0 3 4 7

12. Национальный 4 4 1 1 2 6 4

13. Крутящий момент города Монтевидео 4 4 1 1 2 6

14. Дефенсор Спортинг 4 5 1 1 3 2 7

15. Альбион 4 4 1 1 2 6 11

16. Серро Ларго 2 5 0 2 3 2 11

йод/мА