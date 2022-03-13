Бостон Ривер побеждает Феникс и занимает второе место в уругвайской апертуре

«Бостон Ривер» победил «Финикс» со счетом 2:1 в этот субботний матч пятого турнира по апертуре по футболу в Уругвае, который был приостановлен в прошлые выходные из-за забастовки судей из-за атак и угроз.
С голами Леонарда Косты в 61 и Бруно Барха за час Бостон Ривер одержал третью победу в турнире, уступив на две единицы лидирующему Депортиво Мальдонадо, и сравнял счет с Уондерерсом, у которого на один матч меньше, а в это воскресенье измеряется против Альбиона.
Если Уондерерс победит, он станет одиноким лидером турнира.
В другом матче, сыгранном в эту субботу, Дефенсор Спортинг и Плаза Колония сыграли вничью без голов.
Воскресное столкновение между Nacional и MC Torque завершает пятую дату. Триколор нуждается в победе, потому что пока он выиграл только один матч из четырех.
Результаты пятого свидания:
Пятница, 4 марта:
Депортиво Мальдонадо-Ливерпуль 1-0
Суббота, 5 марта:
Серро Ларго-Ривер Плэйт 1-1
Дунай-Пеньяроль 0-1
пятница:
Серрито-Рентисты 2-1
суббота:
Феникс-Бостон Ривер 0-2
Защитник Спортинг-Плаза Колония 0-0
Альбион-Уондерерс
Насионал-Монтевидео Сити Крутящий момент
Должности:
- Оч Дж Г Е П ГК
1. Депортиво Мальдонадо 12 5 4 0 1 10 5
2. Река Бостон 10 5 3 1 1 7 2
3. Уондерерс 10 4 3 1 0 6 1
5. Ривер Плейт 8 5 2 2 1 7 5
6. Ливерпуль 7 5 2 1 2 7 2
7. Пеньяроль 7 5 2 2 2 3 3
8. Феникс 7 5 2 1 2 4 7
9. Площадь Кельна 6 5 1 3 1 6 2
10. Рантье 6 5 2 0 3 7 10
11. Серрито 6 5 2 0 3 4 7
12. Национальный 4 4 1 1 2 6 4
13. Крутящий момент города Монтевидео 4 4 1 1 2 6
14. Дефенсор Спортинг 4 5 1 1 3 2 7
15. Альбион 4 4 1 1 2 6 11
16. Серро Ларго 2 5 0 2 3 2 11
йод/мА