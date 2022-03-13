Боруссия Дортмунд побеждает Арминию Билефельд и приближается к мюнхенской «Баварии»

Боруссия Дортмунд (2-е место) победила Арминию Билефельд (15-е место) в воскресенье со счетом 1:0 и уступила мюнхенской «Баварии» на семь очков после 26 раундов Бундеслиги, но с преимуществом в один матч меньше, который будет сыгран в среду, чтобы уменьшить больше различий.

Боруссия Дортмунд зафиксировала возвращение своего бомбардира Эрлинга Холанда, который не играл с конца января из-за травмы приводящей мышцы. После выхода на 63-ю минуту 21-летний норвежец не забил.

Единственный гол в матче забил Мариус Вольф (21).

В общем зачете мюнхенская «Бавария», которая смогла сыграть вничью (1-1) в субботу в Хоффенхайме (5-е место), лидирует с 60 очками, а дортмундская «Боруссия» - 53 очка.

Байер Леверкузен, потерпевший поражение дома в это воскресенье (1:0) от Кельна (7-е место), по-прежнему находится на третьем месте с 45 единицами.

Кингсли Шиндлер, полузащитник сборной Германии и Ганы из Кельна, забил единственный гол в матче на 67-й минуте.

В другом матче, сыгранном в это воскресенье, Айнтрахт (9-е место) победил «Бохум» (11-е место) со счетом 2:1.

Боруссия Дортмунд отправится в Майнц (10-е место) в среду, в конце матча 25-го тура.

— Результаты матчей 26-го тура чемпионата Германии по футболу и турнирная таблица:

- суббота:

1. ФК Юнион Берлин - Штутгарт 1 - 1

Хоффенхайм - Бавария Мюнхен 1 - 1

Фрайбург - Вольфсбург 3 - 2

Менхенгладбах - Герта Берлин 2 - 0

Байер Леверкузен - Колония 0 - 1

Айнтрахт Франкфурт - Бохум 2 - 1

Боруссия Дортмунд - Арминия Билефельд 1 - 0

(18:30 по Гринвичу) Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг

. Отложено

Аугсбург - Майнц

Рейтинг: Стс Дж Г Е П ГК Диф

1. Бавария Мюнхен 60 26 19 3 4 77 28 49

2-я Боруссия Дортмунд 53 25 17 2 6 65 37 28

3-й Байер Леверкузен 45 26 13 6 7 64 41 23

4. Фрайбург 44 26 12 8 6 43 29 14

5. Хоффенхайм 44 26 13 5 8 49 37 12

6-й РБ Лейпциг 41 25 12 5 8 51 29 22

7. Кёльн 39 26 10 9 7 37 39 -2

8. 1. ФК Юнион Берлин 38 26 10 8 8 33 34 -1

9. Айнтрахт Франкфурт 37 26 10 7 9 39 38 1

10. Магунсия 34 24 10 4 10 35 29 6

11. Бохум 32 26 9 5 12 28 37 -9

12. Вольфсбург 31 26 9 4 13 29 40 -11

13. Б. Менхенгладбах 30 26 8 6 12 36 51 -15

14. Аугсбург 26 25 6 8 11 27 41 -14

15. Арминия Билефельд 25 26 5 10 11 22 34 -12

16 Штутгарт 23 26 5 8 13 32 48 -16

17. Герта Берлин 23 26 6 5 15 26 60 -34

18. Гройтер Фюрт 14 25 3 5 17 23 64 -41

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