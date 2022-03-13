Боррель осуждает «недавние злоупотребления, совершенные в центральной части Мали»

Брюссель, 13 марта Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррелл заявил в воскресенье о своем «решительном осуждении недавних злоупотреблений, совершенных в центральной части Мали», и передал свою поддержку расследованию миссии ООН в африканской стране. Испанский политик выразил себя в этой связи после сообщений об обнаружении массовых захоронений с десятками трупов в районе круга Нионо, в центральной части Мали. «Решительное осуждение недавних злоупотреблений, совершенных в центральной части Мали: ЕС поддерживает расследование МИНУСМА» (Миссия ООН в Мали), написал Боррелл в своем профиле в Twitter. Он добавил, что нарушения прав человека «только усиливают террористов, с которыми мы боремся». В своем послании Боррель включил ярлык Niono, район в центре Мали, где, по данным таких СМИ, как Radio France International, были обнаружены сожженные тела. Это означает, что погибшие в возрасте от 35 до 37 лет были убиты недалеко от Догофри, в районе Круга Нионо, и что всем им были связаны руки за спиной и завязаны глаза. По данным Radio France International, МИНУСМА начала расследование, чтобы выяснить, что произошло. Малийская армия отрицает свою причастность к этой бойне. Малийское государство, которое находится в переходном процессе после двух военных переворотов менее чем за год, не контролирует большие районы страны, особенно север и центр, где центральная администрация практически отсутствует, а нападения, совершаемые различными джихадистскими группировками, увеличиваются. ШЕФ гам/амг (Более подробная информация о Европейском союзе на euroefe.euractiv.es)