Горечь присутствовала в это воскресенье в Парке де Пренс. ПСЖ встретился с Бордо Жирондином в матче со счетом 3:0, забив голы Килиана Мбаппе, Неймара и Леандро Паредеса в 28-м туре Лиги 1, который, кажется, застрахован.

Хотя новость была во враждебном восприятии команды частью парижских болельщиков.

И эти самые громкие парижские фанаты заставили их почувствовать беспокойство. Сначала свистел всем игрокам, когда их имена были объявлены «спикером», за исключением Килиана Мбаппе, которому сильно аплодировали.

И как только матч начался, тот же сценарий был повторен. Мбаппе аплодировали каждый раз, когда он касался мяча, в то время как Лео Месси и Неймар свистели часть болельщиков, особенно в первом тайме, и несколько меньше во втором.

Свистки Неймара и Месси и аплодисменты Мбаппе сопровождались враждебными песнями в адрес команды с оскорблениями и неоднократной «отставкой лидеров».

Последователи «Auteuil Tribune», самый громкий, принесли с собой десятки рулонов туалетной бумаги, которые они, по-видимому, не могли выбросить, возможно, реквизированные сотрудниками службы безопасности клуба.

Мбаппе, автор двух голов ПСЖ в квалификационном раунде, проигранных на этой неделе в Лиге чемпионов французской командой против «Реала» (всего 3:2), сравнял любовь этих болельщиков с первым голом на 24-й минуте.

Месси сосредоточил внимание голландца Джорджинио Вейнальдума, который в первом касании оставил Мбаппе в хорошей позиции, забив в зоне.

В начале второго тайма Неймар компенсировал удар, забив второй гол на 52-й минуте.

Пьесу начал Месси, автор предпоследнего паса в два парижских гола, который отдал право марокканцу Ахрафу Хакими, так что Неймар забил голом. Его пятый гол в Лиге 1 в этом сезоне.

После победы аргентиец Леандро Паредес забьет третий (61). После игры слева футбол умер к полузащитнику, который финишировал в штрафной.

Эта победа позволяет ПСЖ немного приблизиться к титулу чемпиона Лиги 1, увеличив свое преимущество до пятнадцати очков над Ниццей, занявшей второе место, которая сыграла вничью (0:0) в субботу в Монпелье (11-е).

— Результаты матчей 28-го тура чемпионата французской футбольной лиги 1 и турнирная таблица:

- пятница:

Лилль - Сент-Этьен 0 - 0

- суббота:

Монпелье - Ницца 0 - 0

Труа - Нант 1 - 0

Париж С.Г. - Бордо 3 - 0

(14:00 по Гринвичу) ФК Клермон-Ферран - Лорьян

Страсбур - Монако

Метц - Ланс

Анжер - Реймс

(16:05 по Гринвичу) Лион - Ренн

(19:45 по Гринвичу) Брест - Марселла

Рейтинг: Стс Дж Г Е П ГК Диф

1. Париж С.Г. 65 28 20 5 3 59 24 35

2. Ницца 50 28 15 6 7 38 21 17

3. Марселла 47 27 13 8 6 39 25 14

4. Ренн 46 27 14 4 9 53 25 28

5. Страсбург 44 27 12 8 7 49 32 17

6. Лилль 43 28 11 10 7 37 35 2

7. Нант 42 28 12 6 10 36 30 6

8. Монако 41 27 11 8 8 40 29 11

9. Лион 41 27 11 9 7 38 33 5

10. Объектив 40 27 11 7 9 42 38 4

11. Монпелье 38 28 11 5 12 41 40 1

12. Брест 35 27 9 8 10 35 38 -3

13. Реймс 32 27 7 11 9 31 31 0

16. ФК Клермон-Ферран 28 27 7 7 13 27 46 -19

17. Сент-Этьен 26 28 6 8 14 28 50 -22

18. Лорьян 24 27 5 9 13 22 43 -21

19-й Мец 22 27 4 10 13 25 46 -21

20. Видео 22 28 4 10 14 38 68 -30

бдс/пср/Рига