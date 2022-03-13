Берлинская Герта уволила тренера Тайфун Коркут

Герта из Берлина отстранила своего тренера Тайфун Коркут в воскресенье, через день после поражения в Бундеслиге со счетом 2:0 против «Боруссии» Менхенгладбах, в результате чего их серия матчей без побед в 2022 году достигла девяти, оставив их на понижение.

«Руководство Hertha BSC приняло решение отделиться от тренера Тайфун Коркут с немедленным вступлением в силу», - говорится в заявлении клуба, добавив, что имя следующего арендатора на скамейке запасных будет объявлено позже.

Коркут, бывший игрок сборной Турции и бывший игрок «Реала Сосьедад», прибыл в Герту в ноябре прошлого года после увольнения Пала Дардая.

Несмотря на многообещающий старт с семью очками в первых четырех играх, Герта пережил серию поражений с начала года под его руководством, что привело его к 17-му месту в Бундеслиге.

«У нас осталось восемь игр, чтобы набрать очки, необходимые для нашего пребывания», - сказал генеральный менеджер клуба Фреди Бобич, цитируемый в заявлении.

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