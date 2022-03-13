Берлинская Герта уволила тренера Тайфун Коркут

Берлин, 13 марта Берлинская команда Hertha BSC объявила в это воскресенье, что «с немедленным вступлением в силу» обойдется без своего тренера Тайфуна Коркута, хотя у клуба нет времени заменить позицию. Согласно заявлению команды, решение расстаться с Коркутом, который занимал эту должность с ноября 2021 года и сменил Пала Дардая, было принято «после тщательного анализа и оценки текущей спортивной ситуации». Второй тренер и ассистент Коркута Илия Арачич также покинет клуб. Герта, которая уже занимает предпоследнее место в рейтинге Бундеслиги, проиграла в эту субботу со счетом 0:2 против «Боруссии Менхенгладбах». «После многообещающего старта с 7 очками в первых 4 матчах и положительной динамики мы открыто и четко проанализировали динамику результативности и результаты 9 матчей второго тура», — сказал генеральный менеджер клуба Фреди Бобич. «У нас осталось 8 игр, чтобы набрать очки, необходимые для того, чтобы остаться в нашем дивизионе», — добавил Бочич, подчеркнув, что команда сделает «все возможное» для достижения этой цели. «Этим решением мы хотим побудить всех вовлеченных стать еще более осведомленными о ситуации и сделать ставку на положительный эффект нового начала», - сказал он, говорится в заявлении. Коркут, со своей стороны, поблагодарил его за период сотрудничества с клубом и пожелал ему успехов в будущем и того, чтобы ему удалось остаться первым. «К сожалению и по разным причинам мы не смогли сохранить хорошие результаты начала нашего сотрудничества», - сказал он.