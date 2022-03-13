Барселона побеждает чемпиона Valle со счетом 2:0, чтобы остаться лидером Эквадора

Популярная Барселона обыграла чемпиона Independiente del Valle со счетом 2:0 в субботу, на четвертом дате начального этапа эквадорского турнира LigaPro в 2022 году, и остается на вершине турнирной таблицы.
Актерский состав «тореро» заработал 12 очков благодаря победе в субботу с дублем от венесуэльского защитника Габриэля Кортеса (5 и 71 минута).
За ним с 9 очками появляется Лига де Кито, которая в качестве гостя выиграла со счетом 2:1 над Технико Университарио.
В день, который начался в пятницу и закончится в этот понедельник, Аукас сыграл вничью 0:0, а Депортиво Куэнка и Мушук Руна выиграли со счетом 4:2 против Кумбайи.
В это воскресенье матчи пройдут в Оренсе-9 октября, Универсидад Католика-Макара и Гуаласео-Эмелек.
Дата завершится в понедельник дуэлью Гуаякиль Сити-Дельфин.
- Результаты:
пятница:
Аукас - Спортс Куэнка 0-0
суббота:
Университетский техник - Лига де Кито 1-2
Барселона - Независимый от долины 2-0
Оренсе — 9 октября
Католический университет в Макара
понедельник:
Гуаякиль - Долфин
Классификация:
- Оц Дж Г Е П Гк
1. Барселона 12 4 4 0 0 7 1
2. Лига Кито 9 4 3 0 1 5 4
3. Эмелек 7 3 2 1 0 7 2
4. Депортиво Куэнка 7 4 2 1 1 4 4
5. Мушук Руна 6 4 2 0 2 8 7
6. Независимый 6 4 2 0 2 2 3
7. Гуаякиль 5 3 1 2 0 6 3
8. Кавказ 5 4 1 2 1 4 2
9. Католический 4 3 1 1 1 4 4
11. 9 октября 3 3 1 0 2 4 5
Двенадцать. Техник 3 4 1 0 3 4 7
13. Дельфин 3 3 1 0 2 1 4
14. Макара 3 3 1 0 2 1 5
15. Оренсе 2 3 0 2 1 2 3
16. Гуаласео 0 3 0 0 3 1 4
сп/мА