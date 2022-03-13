Барселона побеждает чемпиона Valle со счетом 2:0, чтобы остаться лидером Эквадора

Популярная Барселона обыграла чемпиона Independiente del Valle со счетом 2:0 в субботу, на четвертом дате начального этапа эквадорского турнира LigaPro в 2022 году, и остается на вершине турнирной таблицы.

Актерский состав «тореро» заработал 12 очков благодаря победе в субботу с дублем от венесуэльского защитника Габриэля Кортеса (5 и 71 минута).

За ним с 9 очками появляется Лига де Кито, которая в качестве гостя выиграла со счетом 2:1 над Технико Университарио.

В день, который начался в пятницу и закончится в этот понедельник, Аукас сыграл вничью 0:0, а Депортиво Куэнка и Мушук Руна выиграли со счетом 4:2 против Кумбайи.

В это воскресенье матчи пройдут в Оренсе-9 октября, Универсидад Католика-Макара и Гуаласео-Эмелек.

Дата завершится в понедельник дуэлью Гуаякиль Сити-Дельфин.

- Результаты:

пятница:

Аукас - Спортс Куэнка 0-0

суббота:

Университетский техник - Лига де Кито 1-2

Барселона - Независимый от долины 2-0

Оренсе — 9 октября

Католический университет в Макара

понедельник:

Гуаякиль - Долфин

Классификация:

- Оц Дж Г Е П Гк

1. Барселона 12 4 4 0 0 7 1

2. Лига Кито 9 4 3 0 1 5 4

3. Эмелек 7 3 2 1 0 7 2

4. Депортиво Куэнка 7 4 2 1 1 4 4

5. Мушук Руна 6 4 2 0 2 8 7

6. Независимый 6 4 2 0 2 2 3

7. Гуаякиль 5 3 1 2 0 6 3

8. Кавказ 5 4 1 2 1 4 2

9. Католический 4 3 1 1 1 4 4

11. 9 октября 3 3 1 0 2 4 5

Двенадцать. Техник 3 4 1 0 3 4 7

13. Дельфин 3 3 1 0 2 1 4

14. Макара 3 3 1 0 2 1 5

15. Оренсе 2 3 0 2 1 2 3

16. Гуаласео 0 3 0 0 3 1 4

сп/мА