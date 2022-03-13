Генеральная прокуратура начала расследование в отношении четырех мэров Сантандера

В эту субботу, 12 марта, Генеральная прокуратура объявила о начале расследования в отношении четырех мэров Сантандера за предполагаемые нарушения в регулировании предвыборной пропаганды в их муниципалитетах.

В этом участвуют мэры Ландазури, Марлон Адриан Бальен Кастельянос, Боливар, Уилсон Орландо Гамбоа Седано, Симитарра, Луис Альфредо Гонсалес Москера, который является главным президентом; и Чипата, Эмильсе Сантамария Кастильо.

Наблюдательный орган пытается установить, допустили ли должностные лица дисциплинарные проступки за якобы регулирование вне установленного срока, который был 13 декабря 2021 года, указания формы, характеристик и условий размещения избирательных рекламных материалов и разграничение общественных мест, где это может быть выполнена визуально внешним способом.

В рамках этого процесса, который осуществляется в отношении местных лидеров, провинциальная прокуратура Велеса поручила соответствующим мэрам прислать копии указов о пресечении предвыборной пропаганды с надлежащими документами об их публикации, санкциях и промульгации.

Как сообщить о фальсификации избирателей на выборах 13 марта

В это воскресенье, 13 марта, по всей стране пройдут выборы в законодательные органы и межпартийные консультации; однако в последние дни несколько кандидатов предупредили о предполагаемых намерениях фальсификации в середине дня голосования. По этой причине важно, чтобы граждане, которые собираются воспользоваться своим правом голоса, также знали, как выявлять мошенничество и как сообщить о нем, если они стали свидетелями чего-то подобного.

Управление генерального контролера Республики объявило, что в день выборов оно будет следить за сомнениями, жалобами и жалобами граждан на избирательных участках. Эти пункты, расположенные в ключевых пунктах голосования, будут координироваться представителем единого командного пункта Управления Контролера в каждом департаменте.

Организация указала, что избиратели смогут идентифицировать своих должностных лиц с помощью институциональных жилетов, но они также смогут подавать свои жалобы через приложение ControlLapp, а в модуле «Диалог с контролером» они смогут подробно рассказать о ситуациях, которые они определяют как возможные угрозы избирательному процессу на своих территориях.

Аналогичным образом, Управление Контролера также указало, что телефонная линия 018000910060 и веб-сайт (www.contraloria.gov.co) будут доступны 24 часа в сутки в воскресенье, 13 марта. Они также могут писать свои отчеты по адресу cgr@contraloria.gov.co.

Со своей стороны, Миссия по наблюдению за выборами, МО, сообщила, что в дни выборов в это воскресенье в 461 муниципалитете Колумбии в общей сложности 3688 национальных и международных наблюдателей за выборами будут доступны в 461 муниципалитете Колумбии. Кроме того, 63 наблюдателя в 64 консульствах в 12 странах.

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