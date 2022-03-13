Не менее 30 погибших в результате нападений АДС в ДР Конго (местные источники)

Более тридцати человек были убиты в ходе новых нападений, предположительно совершенных в эти выходные повстанцами Альянса демократических сил (АДС) на востоке Демократической Республики Конго, заявил представитель гражданского общества.

Президент этой организации в Мамове, на территории Бени, между провинциями Северное Киву и Итури, сообщил в субботу днем об инцидентах, хотя не удалось подтвердить баланс из других источников. Кроме того, атакуемый район недоступен.

Повстанцы АДС совершили рейд в субботу в деревню Мамбумембуме.

«На данный момент у нас есть записи о 27 убитых, сожженных нескольких домах и мотоциклах, а также нескольких пропавших без вести», - сказал Катухо, президент гражданской организации в этом районе.

Две другие группы нападавших отправились в две другие близлежащие деревни, где также были убиты по меньшей мере пять человек, сказал он.

Эти две провинции, расположенные на востоке Демократической Республики Конго, осажденные с мая прошлого года, уже более 25 лет подвергаются насилию со стороны вооруженных групп, включая АДС.

В конце ноября против этих повстанцев была начата совместная военная операция Уганда-Конго, обвиненных в массовых убийствах гражданских лиц в восточной части ДРК и нападениях джихадистов на угандийскую территорию.

Группа «Исламское государство» (ИГ) рассматривает этих повстанцев как филиал в Центральной Африке.

см/ат/рск/зм