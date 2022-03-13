Аргентинский Ротонди связывает мексиканскую Акунью с целью в Гватемале

Гватемала Сити, 12 марта Аргентинец Матиас Ротонди из Муниципального сыграл вничью в эту субботу в верхней части гватемальской футбольной таблицы забивания против мексиканца Исаака Акунья после того, как забил гол в триумфе своей команды против Санта-Люсии Котсумальгуапы. 30-летний Ротонди забил семь голов за 1075 минут, сыгранных в 12 датах турнира Клаусуры 2022 года, в то время как Акунья (32) из Санта-Лючии Котсумальгуапа, который не смог забить в эту субботу против Муниципаля, также забил семь голов, но за 987 минут сыграл. - Результаты 12-го тура: N. Концепция 0 - 1 Коммуникации Муниципальный 2 - 1 Санта Лючия Коцумалгуапа Кобан Империал 2 - 1 Солола Селаджу 1 - 2 Малакатеко Истапа - Гуастатойя (воскресенье) Ачуапа - Антигуа (воскресенье) Классификация: ПЖ ПГ ПЭ ПП ГК ГК СТ .1. Малакатеко 12 7 2 3 17 12 23 .2. Гуастатойя 11 6 3 1 18 6 22 .3. Связь 11 6 3 2 24 13 21 .4. Кобан Империал 12 6 2 3 15 9 21 .5. Муниципальный 12 6 2 4 19 12 20 .6. Антигуа 11 5 2 4 15 10 17 .7. Шеладжу 11 4 3 4 10 12 15 .8. Сент-Люсия 12 4 2 6 16 18 14 .9. Ачуапа 11 4 2 5 7 11 14 10. Истапа 11 2 4 5 11 17 10 11 N. Концепция 12 2 2 8 11 29 8 12. Солола 12 1 3 8 5 17 6 - Рейтинг бомбардиров: С 7: Айзек Акуна (Мексика - Санта-Лючия Котсумальгуапа) и Матиас Ротонди (ARG-Municipal). С 6: Луис Анхель Ландин (Мекс-Гуастатойя), Хандерсон Перейра (Бра-Кобан Империал) и Девиндер Брэдли (Нуэва Консепсьон). - На следующий день: 19.03: Антигуа-Кселаджу и Малакатеко-Нуэва Консепсьон. 20.03: Солола-Истапа, Санта-Лючия Коцумальгуапа-Ачуапа, Гуастатойя-Мунисипаль и Коммуникациис-Кобан Империал. ШЕФ см/га