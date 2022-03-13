Источник AP: Брауны получают Купера в обмен на Cowboys

КЛИВЛЕНД (AP) — Брауны не хотели ждать, пока рынок свободных агентов или драфт НФЛ получат своего основного получателя.

Эндрю Берри, генеральный менеджер «Кливленда», заполнил самую большую потребность своей команды в субботу, когда достиг соглашения о приобретении Амари Купера через торговлю с «Даллас Ковбойз», сообщил The Associated Press человек, близкий к переговорам.

По словам источника, Брауны отправят Даллас выборы в пятом и шестом раундах на драфте 2022 года в обмен на Купера, который попросил сохранить анонимность, потому что команды не могут завершить соглашение до среды, когда начнется новый год лиги.

ESPN стал первым СМИ, сообщившим о предлагаемом обмене.

Купер дал Браунс игрока, который выглядит угрожающим атаковать. Это восполнит пробел, оставленный в прошлом сезоне Оделлом Бекхэмом-младшим, который потребовал покинуть команду.

Купер был бы одним из главных получателей квотербека Бейкера Мэйфилда, предполагая, что он возвращается в качестве стартера Кливленда после травмы измененной кампании.

«Ковбои» намеревались выкупить Купера, который подписал в 2019 году пятилетний контракт на 100 миллионов долларов и не добился того, чего ожидала команда. Он, скорее всего, будет выписан, если «Ковбои» не придут к соглашению.

Кливленд воспользовался случаем, чтобы получить 27-летнего, до того, как он попал на рынок.

Последние четыре сезона Купер провел в Далласе. Он сделал 68 ловушек за 865 ярдов и восемь тачдаунов в 2021 году.

Трижды избранный в Pro Bowl, он провел пять кампаний на 1000 ярдов в качестве профессионала — две с Далласом, две с «Рейдерами» и один раз в сезоне 2018 года, который он разделил между двумя командами и во время которого был обменян.

Его включение позволит Браунс сосредоточиться на других потребностях на рынке свободных агентов. Возможно, они ищут защитника вместо того, чтобы набирать приемника с 13-м выбором на драфте этого года.