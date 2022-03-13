Антироссийская демонстрация в Херсоне, юго-восток Украины, сообщают местные СМИ

Жители Херсона на юго-востоке Украины провели демонстрацию в это воскресенье против оккупации, совершенной российскими войсками, сообщают местные СМИ.

Согласно фотографиям, опубликованным на сайте регионального общественного СМИ Suspilné, сотни людей демонстрировали на площади Свободы в Херсоне развевающиеся флаги и баннеры с синим и желтым цветами государственного герба.

В видеороликах, размещенных на портале другого независимого СМИ, «Украинская правда», толпа слышит крики: «Иди домой!» , «Приходи домой, пока жив!» или «Херсон — это Украина!».

Опубликованные изображения показывают солдат и бронетехнику, дислоцированные вблизи протеста, без вмешательства.

Еще одно видео, выпущенное организацией «Устойчивая информация», созданное в 2014 году после аннексии Крыма Россией, показало, как протестующие скандируют, что российские солдаты являются «фашистскими оккупантами».

В конце одноминутного видео вы слышите предупреждающие выстрелы.

Город Херсон, расположенный недалеко от Крыма, является первым крупным городом, захваченным российскими войсками с начала их вторжения 24 февраля.

В субботу несколько украинских чиновников обвинили российские власти в желании организовать там «ложный референдум» с целью создания «ложной народной республики», подобной самопровозглашенным с 2014 года в Луганской и Донецкой областях на востоке Украины.

Москва официально признала независимость двух последних до начала вторжения в Украину.

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