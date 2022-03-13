Анчелотти: «В команде и в клубе нет эйфории»

Мадрид, 13 марта Карло Анчелотти, итальянский тренер «Реала», защищал, что европейский камбэк против «Пари Сен-Жермен» не установил «эйфорию» ни в составе, ни в клубе, и, похвалив то, что произошло на Сантьяго Бернабеу, он вспомнил, что это был только раунд 16 матч Лиги чемпионов. «В команде и в клубе нет эйфории. Мы победили, все еще участвуем в Лиге чемпионов, но завтра будет еще один матч и еще одно соревнование. Мы все сосредоточены на матче. Реал Мадрид привык смотреть в будущее, это история этого клуба. Мы выиграли матч, который делает нас счастливыми, но это был только второй тур Лиги чемпионов», - сказал он на пресс-конференции. Для мадридского тренера возвращение в Европу было важным из-за чувства гордости, вызванного его болельщиками. «Это много значило, больше, чем в спорте, в экологическом и эмоциональном аспектах. Мы видели эмоции, команда знала, как передать их болельщикам, которых они подталкивали». «На эмоциональном уровне это было очень красиво и очень важно. Мы знаем, что в Бернабеу царит атмосфера, которая поможет нам в важных матчах. Я очень рад видеть счастье всех мадридистов», - добавил он. Плей-офф против ПСЖ не считает, что «Карлетто» укрепил его имидж тренера «Реала». «Этот матч означает, что вместе мы вывели «Реал Мадрид» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мне не нужна поддержка. Иллюзия тренерской работы этой команды настолько велика, что если вас критикуют, ничего не происходит. Это честно. В январе у нас были плохие моменты, но мы продолжаем и надеемся, что сможем выиграть что-то в этом сезоне». А Анчелотти не нацелился ни на одного лидера на поле, счастлив, что в команде есть несколько человек. «Удача этой команды в том, что нет ни одного лидера, это также важные игроки, которые играют меньше. Из тех, кто обычно играет Карима, Луку, Крооса, Куртуа, Марсело. Команда полна лидеров, и тренеру повезло». Уже сосредоточившись на визите на Майорке, Анчелотти отметил наличие «всех доступных игроков» и ощущение, что «у каждого есть варианты играть», хотя и признал, что не будет ротироваться, потому что не видит износа после матча с ПСЖ. «Я не вижу уставшего игрока, я могу внести изменения из-за предложенной игры, но не из-за усталости». «Мы учитываем, что Майорка борется за свои цели и будет выкладываться по максимуму. Матчи лиги говорят об этом, есть много баланса, потому что осталось несколько дней и все собираются сделать все возможное», - добавил он. «Это правда, что матч в среду оставил очень хороший имидж «Реала», но я не думаю, что ему нужен такой матч. Для него он говорит свою историю и традиции. Это был очень хороший матч, но вам не нужен такой матч из-за вашего имиджа. Он у него уже есть», - добавил он, исключив, что волшебная ночь может убедить таких игроков, как Хааланд или Мбаппе, подписаться за белый клуб. Тренер «Реала» уклонился от любого вопроса о французе Килиане Мбаппе и аплодисментах, которые он получил от мадридских болельщиков. «Футбольным фанатам нравится видеть качественных игроков, они являются хорошим примером для других». Что касается состава следующего сезона, Анчелотти признал, что он в том же духе, что и клуб, с игроками, которые заканчивают контракт и не будут продлены. «Мы согласны на все сто процентов. Решения, которые клуб собирается принять в ближайшем будущем, — это те, с которыми я согласен на все сто процентов». ШЕФ мм/еа