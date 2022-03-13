Американский журналист застрелен в Украине

Один американский журналист был застрелен, а другой, имеющий ту же национальность, был ранен в это воскресенье в Ирпене, северо-западном пригороде Киева, где украинские войска сражаются с российскими войсками.

Погиб Брент Рено, 50-летний фотограф и независимый режиссер-документалист из Нью-Йорка, который стал первым иностранным медиа-профессионалом, убитым после российского вторжения в Украину 24 февраля.

Журналист украинского общественного вещателя погиб 1 марта во время бомбардировки российской телебашни в Киеве.

Как сообщил агентству AFP Даниил Шаповалов, украинский врач территориальной обороны, который лечил пострадавших, двое американцев пострадали от пуль во время вождения с украинским гражданским лицом, который также был ранен.

Рено «получил пулю в затылок и мгновенно скончался», сказал Шаповалов.

Журналист AFP увидел тело жертвы, на котором находились его документы, удостоверяющие личность, включая аккредитацию от New York Times.

В заявлении американской газеты говорится, что этот «талантливый» журналист работал в прошлом, последний раз в 2015 году, но что он больше не сотрудничает с этими СМИ в Украине.

— «Они продолжали стрелять» —

Другой пострадавший репортер, Хуан Арредондо, рассказал о том, что с ними произошло, в видеозаписи, записанной из больницы, куда его доставили, и которую он разместил в социальных сетях.

«Мы отправились снимать беженцев, покидающих этот район. Мы сели в транспортное средство и кто-то предложил отвезти нас на другую сторону моста», - говорит он.

«Мы прошли контрольно-пропускной пункт, и они начали стрелять по нам. Водитель обернулся, и они продолжали стрелять», - добавил он, не уточнив, с какой стороны могли исходить выстрелы.

Украинские власти быстро обвинили российские войска в стрельбе по журналистам, но на данный момент неизвестно, откуда взялись выстрелы.

Журналисты AFP, находившиеся в этом районе в воскресенье, слышали выстрелы из артиллерии и легкого оружия.

«Мы консультируемся с украинцами, чтобы определить, как это произошло», - сказал Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности Джо Байдена, назвав смерть «шокирующей и ужасной».

«Российские войска в Украине должны немедленно прекратить любое насилие против журналистов и гражданских лиц, а тот, кто убил Рено, должен быть привлечен к ответственности», — написал в Twitter нью-йоркский Комитет по защите журналистов (CPJ).

Рено, также писатель, был из Литл-Рока, штат Арканзас, сообщается на сайте Фонда журналистики Нимана, связанного в первую очередь с Гарвардским университетом, который присудил ему стипендию в 2019 году.

Кроме того, он работал над многочисленными документальными проектами со своим братом Крейгом и освещал такие разнообразные темы, как кризис беженцев в Центральной Америке, политические демонстрации в Египте и борьба с экстремизмом в Африке и на Ближнем Востоке.

Оба получили премию Пибоди в 2015 году за документальный сериал о школе для проблемных детей в Чикаго.

Недавно Рено участвовал в акции протеста Black Lives Matter в Харрисоне, штат Арканзас, известном как убежище для сторонников превосходства белых. Его работа была опубликована издательством Boston Globe.

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