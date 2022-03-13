Америка сыграет вничью с Гвадалахарой в классическом мексиканском футболе

Гвадалахара (Мексика), 12 марта Агилас-дель-Америка, который сыграл 38 минут с одним человеком на корте меньше, в эту субботу сыграл вничью с Гвадалахарой и покинул последнее место на турнире Клаусуры по мексиканскому футболу 2022 года. В Классике лиги Америка потерпела на 52-й минуте изгнание Джонатана Дос Сантоса, и хотя он заметил это в первые минуты после проигрыша, матч был заказан и спасен. Гвадалахара владела мячом в первом тайме, 57:43, и, хотя у нее было несколько финишей в зоне соперника, это не имело значения в пользу в первые 45 минут большого боя. Америка приблизилась к воротам с ударом колумбийца Роджера Мартинеса, который собирался закрыть в первом тайме, но футбол вышел. Во втором тайме Гвадалахара вышла, чтобы навязать условия; в 52-м Хирам Миер разбил футбол на перекладине, и его команда сразу же осталась с дополнительным игроком на корте из-за исключения Джонатана Дос Сантоса. Гвадалахара попыталась воспользоваться преимуществом. В 56-м Алексис Вега стрелял со стороны, а в 57-м Хесус Ангуло был близок к воротам, но его удар остановил вратарь Гильермо Очоа. Америка хорошо выдержала последние полчаса и спасла матч, который поднял команду на предпоследнее место с семью очками, как и Масатлан, в то время как Гвадалахара занимает девятое место с 12. Пару часов назад парагваец Хуан Эскобар реализовал гол, с которым перуанский тренер Хуан Рейносо Круз Азул выиграл со счетом 2:1 над Pumas UNAM. Эскобар и перуанец Луис Абрам выступают за Азулес де Рейносо, а аргентинец Фавио Альварес забил за «Пумас» аргентинского тренера Андреса Лиллини. Матчи выходных начались в эту пятницу, когда Некакса обыграл Керетаро со счетом 1:0 с голом Хериберто Хурадо, Атлас победил «Хуарес» с голами колумбийца Хулиана Киньонеса и аргентинца Хулио Фурча, а Монтеррей со счетом 2:1 над Масатланом со счетами колумбийца Стефана Медины и костариканца Джоэля Кэмпбелла. В эту субботу UANL Тигрес обыграл Леона 0-3 на своем собственном стадионе со счетами француза Андре Пьера Жиньяка, подтвержденного в качестве лидера бомбардиров с восьмеркой, и Флориана Товина и колумбийца Луиса Киньонеса. Десятый тур турнира завершится в это воскресенье матчами Толука-Пачука, Сан-Луис-Пуэбла и Сантос Лагуна-Тихуана.ефе Гб/гкф (фото)