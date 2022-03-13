Соглашение с МВФ: обсуждение неактуального и пропуск важного

В течение прошедшей недели и на следующей неделе Конгресс Аргентины, средства массовой информации, социальные сети и т. Д., Будут развлекаться, обсуждая абсолютно неактуальный вопрос - одобрение парламентом соглашения с Международным валютным фондом.

И дебаты стали неактуальными по нескольким причинам.

С политической точки зрения, потому что цель правительства связать оппозицию в оплате «расходов» программы с Фондом не удалась.

Оппозиционная коалиция ясно дала понять, что она согласна не иметь задолженностей перед МВФ, но дала понять, что экономическая политика, лежащая в основе соглашения, является исключительной ответственностью правительства.

С институциональной точки зрения, потому что первоначальный закон, который требовал одобрения программы и задолженности перед МВФ, нарушил президентскую организацию Аргентины, и потому, что закон, который в конечном итоге будет принят, разрешающий исполнительной власти заимствовать средства у МВФ, становится в этом контекст, избыточный и ненужный.

Наконец, с точки зрения обеспечения обществу уверенности в поддержке всего политического класса долгосрочной структурной программы и, кстати, выполнения требования Валютного фонда о том, чтобы любая программа расширенных фондов поддерживалась политическими партиями, представленными в Конгрессе, это тоже не имеет значения.

В основном потому, что это соглашение не является типичным долгосрочным взаимопониманием с агентством, поскольку в нем отсутствуют существенные цели и реформы, так что, даже если бы за него проголосовали все, оно было бы бесполезным.

До сих пор единственное, для чего была полезна дискуссия в Конгрессе, это показать внутренние противоречия правящей коалиции, где ядро кирхнеризма достигло того, что предлагалось с самого начала, что будет достигнуто соглашение с МВФ - «мы не за дефолт», но что якобы последствия негативов программы будут оставлены на исключительную ответственность Альберто Фернандеса и его министра экономики: «Мы бы договорились по-другому».

И это также послужило для судебного процесса оппозиционной коалиции по внутреннему позиционированию в перспективе до 2023 года.

Короче говоря, до сих пор большая трата времени, которая не обсуждала важные вещи.

Я уже прокомментировал в своей колонке на прошлой неделе основное содержание плана с Фондом.

Сокращение бюджетного дефицита за счет сочетания более низких энергетических и транспортных субсидий, увеличения явного налогового давления и инфляционного сжижения.

Фото: Лучано Гонсалес

Попытка восстановить долларовые резервы в Центральном банке, предотвращая дальнейшее накопление задолженности по цене официального обменного курса, корректируя ее с этого момента, с некоторым определением импортируемого уровня инфляции и сохранением контроля над импортом и ограничениями на движение капитала.

Более высокая процентная ставка в песо, чтобы соблазнить «краткосрочные финансовые спекуляции» и смягчить давление спроса со стороны тех, «кто хочет уйти» на альтернативных долларовых рынках, и чтобы разрыв не продолжал расти.

И с определенной «косметической» договоренностью в балансе Центрального банка, которая ограничивает выпуск песо непосредственно для финансирования казначейства, но не ограничивает косвенную эмиссию или накопление вознагражденного долга в обязательствах денежного органа (и без того печально известного лелия).

В практическом плане программа, направленная на более упорядоченное, что уже делалось, повышение тарифов и налогов больше, чем ожидалось, и повышение уровня инфляции, которое закрывает всю эту мумию , «новым шагом», а не восходящей спиралью. Больше этого не будет больше, чем это, больше не будет.

Но теперь самое важное.

Эта очень скромная программа была разработана и согласована, как будто вторжения России в Украину не произошло . Или, скорее, изменение относительных цен, которое привело к войне, развязанной российским диктатором, не произошло. Вторжение, которое привело к росту цен на некоторые из наших экспортных продуктов и привело к резкому росту цен на импортируемый нами газ.

Поэтому здесь важно то, что с тех пор, как произошло изменение относительных цен, и если предположить, что оно будет продолжаться в течение нескольких месяцев: что мы будем делать?

Если все вернется в норму, мы просто остаемся с программой «есть то, что есть», пока она длится.

Но если ситуация сохранится, должны быть приняты решения, выходящие за рамки соглашения с МВФ.

И они выходят за рамки соглашения, потому что в отношении ежеквартальных целей ответ прост: если мы не сможем их выполнить, мы попросим об «отказе» под аргументом «ах, но Путин».

Но на самом деле дебаты, которые должны мобилизовать аргентинское общество сегодня, — это совсем другая тема.

Рост цен обусловлен новым глобальным контекстом. Это влияет на внутренние расходы, а также влияет на потребность в долларах для импорта энергии. Что нам делать?

Каков план, если этот сценарий будет продолжаться?

Как этот альтернативный план в конечном итоге воплотится в новый национальный бюджет? Как изменяется валютная политика и политика иностранного сектора? Доллары на туризм за рубежом вместо долларов на газ зимой? Существуют ли краткосрочные стимулы для увеличения экспорта нефти и увеличения объема иностранной валюты?

Можно ли каким-либо другим способом нормировать потребление энергии?

Это лишь некоторые из вопросов, ответы на которые нам следует обсудить и решить.

Напротив, мы все еще участвуем в небольшом обсуждении бесполезных законов, в то время как важные вопросы остаются вне поля зрения.

Перефразируя великого Хулиана Мариаса: в мире мы говорим о том, что происходит, в Аргентине, а пока происходит только то, что говорят.

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