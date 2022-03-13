После российского вторжения в Украину ядерная энергетика вновь обретает силу: какие планы у Аргентины в этом районе

Imagen de archivo referencial del reactor en la planta de energía nuclear Atucha II en Zárate, a unos 100 kilómetros al norte de Buenos Aires, Argentina. 13 de agosto, 2010. REUTERS/Marcos Brindicci/Archivo

Бывший заместитель министра ядерной энергетики Аргентины Хулиан Гадано заявил, что правительство добилось слишком медленного прогресса в этой области за более чем два года управления, и подчеркнул, что «газопровод Нестора Киршнера является позитивной инициативой, но должен финансироваться частным сектором».

В интервью Infobae социолог, который играл эту роль в правительстве Маурисио Макри, ранее работал в совете Управления по ядерному регулированию и является членом международных организаций, пояснил, что «рост мировых цен на энергоносители после вторжения России Украина будет генерировать увеличение расходов для правительства из-за дефицита энергии на местном уровне».

Кроме того, этот 57-летний эксперт посчитал, что в стране «наблюдается почти полный паралич в основных проектах: в реакторе Карема почти ничего не было сделано за эти два года и ни в одном из проектов новых электростанций. Теперь они подписали коммерческий контракт с китайской компанией CNNC, который является копией того, о котором мы вели переговоры, но который повсюду «расклеен в бумагах».

— Должно ли российское вторжение в Украину переосмыслить постепенный отказ от ядерной энергии в последних странах? Каковы преимущества и недостатки возобновления использования этого источника?

- Думаю, да. В дополнение к проблемам, связанным с изменением климата и переходным периодом, европейские страны, которые решили перейти к отключению ядерного оружия, либо потому, что они не продлевают срок эксплуатации своих реакторов, либо потому, что, тем более, они закрыли свои реакторы до окончания срока их службы ( наиболее парадигматичным случаем является Германия) находятся в ситуации огромной зависимости от импорта энергии ископаемого происхождения. Чрезвычайная уверенность в «революции возобновляемых источников энергии» плюс определенная лоббистская сила антиядерных политических группировок заставили некоторые европейские страны принять решения, которые, как я понимаю, являются иррациональными, поскольку они не являются производителями ископаемых ресурсов, таких как газ или нефть. Если задуматься, то иметь атомные электростанции и закрывать их — без газа или нефти — нерационально, потому что в 15 000 километрах от вашего дома произошла авария. Я говорю об этом со всем уважением к решениям, которые принимает каждая страна. И эта иррациональность очень заметна сегодня. Невозможно не связать осторожность Германии в санкциях против России с экспортом газа с зависимостью Германии от российского газа.

«Чрезвычайная уверенность в «революции возобновляемых источников энергии» плюс определенная лоббистская власть антиядерных политических группировок заставили некоторые европейские страны принять решения, которые, как я понимаю, являются иррациональными, поскольку они не являются производителями ископаемых ресурсов, таких как газ или нефть»

— А как же энергетический переход?

— Помимо политических колебаний, действующие лица, работающие в сфере энергетики, строят свои планы, предполагая, что ископаемые виды энергии прекратятся в период с 2050 по 2060 год. Не потому, что ресурс прекращен, а потому, что будут общественные инициативы по прекращению его использования для достижения целей климатических саммитов на основе консенсуса, достигнутого на Парижском 2015 году (COP21). И переход на энергию должен быть структурирован с использованием технологий, доступных сегодня , по разумным ценам и в возможных масштабах. Это означает, что в будущем наверняка появятся массовые хранилища (с использованием или без использования зеленого водорода в качестве вектора) ядерного синтеза и других источников. Но сегодня его нет. Тогда вам нужно спланировать то, что у вас есть. А что у вас есть? Во-первых, возобновляемые источники энергии, которые стали реальностью, значительно снизили их стоимость и цены, и они растут в мире. Но самые доступные и дешевые возобновляемые источники энергии (наземная энергия ветра и фотоэлектрическая солнечная энергия) имеют некоторые условия, которых пока не избежать: они нестабильны, они прерывистые, их нужно развертывать не там, где вы хотите, а там, где это определяет природа. Короче говоря, они не могут быть одни. Вы должны подтвердить их ресурсами, которые компенсируют эти проблемы: чтобы они обеспечивали стабильность системы, чтобы они были доступны, когда у вас нет солнца или ветра и т. д. И сегодня это единственный способ решить эту проблему, не прибегая к ископаемым источникам — и вы не хотите или не можете импортировать энергию массовым способом — прибегать к ядерным источникам.

——И изменился ли этот шрифт?

_ Ядерная энергетика в том виде, в каком мы ее знаем по сей день, поддерживается большими реакторами, построенными «специально» на каждом объекте. Эта бизнес-модель работала очень хорошо в течение многих лет, но сегодня она находится в кризисе: долгие сроки строительства, много (много) начального капитала, жесткость в работе (реактор нельзя запустить за 5 минут) и, в некоторых странах, социальное неприятие. Это дорогая технология, которая не предназначена для современных распределенных электросетей. Хорошая новость заключается в том, что атомная промышленность переходит на другие технологии. Электростанции на основе небольших, модульно сгруппированных реакторов, изготовленных последовательно , которые решают именно две проблемы, с которыми сталкиваются большие реакторы: их стоимость и жесткость с точки зрения доступности. Вот почему я совершенно убежден, что ядерная энергетика станет главным героем энергетического перехода. После 2050 или 2060 года посмотрим. Но теперь это необходимо.

— Одна из критических замечаний западноевропейских стран в последние недели, особенно Германии, заключается в том, что они снизились в этой области и увеличили свою зависимость от российского газа. Логична ли эта критика?

— Да, думаю, это логичная критика. Потому что сегодня Германия и другие страны, зависящие от российского газа, находятся в уязвимом положении. Они столкнутся с тем, что политология определяет как «куриную игру»: западные страны будут оказывать давление на Россию своими экспортными поступлениями, а Россия, в свою очередь, будет делать это ценами на газ и нефть. В этой игре Германия и другие страны, зависящие от российского газа, находятся в более уязвимом положении, чем, например, Франция или США. Насколько страны, зависящие от импорта углеводородов, выдержат нефть и газ по астрономическим ценам?

«Мы видим, что в Кареме был достигнут небольшой прогресс (менее 5%), и нет ничего конкретного в расширении парка, реальность такова, что они практически не переехали за два года. Конечно, пандемия была огромным сдерживающим фактором, но реальность такова, что прогресс был очень плохим»

Можно ли сократить эту зависимость в краткосрочной перспективе?

- В краткосрочной перспективе нет. Атомная энергия не производится в короткие сроки (в лучшем случае три года, и я настроен очень оптимистично), и альтернатив не так много. Единственное, что может сделать Европа, — это запастись тем, что есть за пределами России, а вариантов не так много: СПГ (основным поставщиком которого является Катар) и не многим другим. Я ощущаю высокие цены и дефицит.

— Не могут ли энергетические санкции против России, как ограничения, введенные США и ЕС, оказать контрпродуктивное влияние на предложение и цены, как это было предварительно отмечено в последние недели?

— Да, это наиболее вероятный сценарий в краткосрочной перспективе. Если, конечно, конфликт не будет урегулирован каким-либо образом.

Каковы последствия такого повышения цен на энергоносители для аргентинской экономики, в частности потому, что в результате увеличения импорта газа будет больше экспортных поступлений, но и увеличатся расходы?

— Я не являюсь экспертом в этом вопросе, но это мне кажется что баланс будет отрицательным. Дополнительные доходы от импорта зерна будут более чем превзойдены закупками энергии, которые Аргентине придется делать на рынке, характеризующемся дефицитом и высокими ценами. Доходы от сельской местности улучшатся в их ценах, но не в объеме, а из-за воздействия засухи. Конечно, в окончательном балансе будет больше доходов, но это нужно будет увидеть, потому что, безусловно, многие производители уже договорились о продаже по другим ценам. Я вижу отрицательное сальдо внешних счетов Аргентины. Более того, это не только высокие цены, но и, вероятно, дефицит предложения, поскольку Германия требует все доступное.

Каково состояние развития атомной энергетики в Аргентине за последние два года: проекты продвигались или прекращались?

_ Наблюдается почти полный паралич основных проектов: за эти два года практически ничего не было сделано ни в реакторе Карем, ни в проектах новых установок. Теперь они подписали коммерческий контракт с китайской компанией CNNC, который является копией того, о котором мы вели переговоры, но в котором «не хватает бумаг» везде: нет финансового контракта, нет гарантий в Конгрессе, нет контракта на передачу топлива; мы не подписывали по ним потому что все это отсутствовало, и я не вижу, что изменилось сейчас, чтобы его можно было подписать. Я не хочу высказывать свое мнение, не имея всей информации на столе, но это больше похоже на попытку дать сигнал Китаю, чем что-либо еще . Итак, мы видим, что в Кареме был достигнут небольшой прогресс (менее 5%), и нет ничего конкретного в расширении парка, реальность такова, что они практически не переехали за два года. Конечно, пандемия была огромным сдерживающим фактором, но реальность такова, что прогресс был очень плохим.

Газопровод Нестор Киршнер — Вака Муэрта

— Какие выгоды принесет строительство газопровода Нестор Киршнер с точки зрения поставок?

— Трубопровод необходим, но он должен финансироваться рынком; я не думаю, что все проекты должны финансироваться рынком, но если с одной стороны в мире есть второй нетрадиционный запас газа, а с другой стороны, есть желающие купить у вас газ, то теоретически должен быть рынок . Я понимаю, что макроэкономическая ситуация, очевидно, сговорилась, когда мы были в правительстве, но это не может быть выходом из государственного финансирования. Если мы не можем обеспечить частные инвестиции в газопровод, нам будет сложно, особенно если инвесторам будут предоставлены некоторые нормативные гарантии.

— Разве ставка на традиционные источники топлива не идет вразрез с глобальным договором, направленным на борьбу с изменением климата?

— В Аргентине, в любом случае, будет ставка на Vaca Muerta, но это не так проблематично, потому что, с одной стороны, газ выбрасывает меньше, чем уголь и жидкости, а с другой стороны, вы можете экспортировать продукцию, по крайней мере частично, а не сжигать ее здесь.

Густаво Гавотти: Фото

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