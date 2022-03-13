После российского вторжения в Украину ядерная энергетика вновь обретает силу: какие планы у Аргентины в этом районе

Бывший заместитель министра ядерной энергетики Аргентины Хулиан Гадано заявил, что правительство добилось слишком медленного прогресса в этой области за более чем два года управления, и подчеркнул, что «газопровод Нестора Киршнера является позитивной инициативой, но должен финансироваться частным сектором».
В интервью Infobae социолог, который играл эту роль в правительстве Маурисио Макри, ранее работал в совете Управления по ядерному регулированию и является членом международных организаций, пояснил, что «рост мировых цен на энергоносители после вторжения России Украина будет генерировать увеличение расходов для правительства из-за дефицита энергии на местном уровне».
Кроме того, этот 57-летний эксперт посчитал, что в стране «наблюдается почти полный паралич в основных проектах: в реакторе Карема почти ничего не было сделано за эти два года и ни в одном из проектов новых электростанций. Теперь они подписали коммерческий контракт с китайской компанией CNNC, который является копией того, о котором мы вели переговоры, но который повсюду «расклеен в бумагах».
— Должно ли российское вторжение в Украину переосмыслить постепенный отказ от ядерной энергии в последних странах? Каковы преимущества и недостатки возобновления использования этого источника?
- Думаю, да. В дополнение к проблемам, связанным с изменением климата и переходным периодом, европейские страны, которые решили перейти к отключению ядерного оружия, либо потому, что они не продлевают срок эксплуатации своих реакторов, либо потому, что, тем более, они закрыли свои реакторы до окончания срока их службы ( наиболее парадигматичным случаем является Германия) находятся в ситуации огромной зависимости от импорта энергии ископаемого происхождения. Чрезвычайная уверенность в «революции возобновляемых источников энергии» плюс определенная лоббистская сила антиядерных политических группировок заставили некоторые европейские страны принять решения, которые, как я понимаю, являются иррациональными, поскольку они не являются производителями ископаемых ресурсов, таких как газ или нефть. Если задуматься, то иметь атомные электростанции и закрывать их — без газа или нефти — нерационально, потому что в 15 000 километрах от вашего дома произошла авария. Я говорю об этом со всем уважением к решениям, которые принимает каждая страна. И эта иррациональность очень заметна сегодня. Невозможно не связать осторожность Германии в санкциях против России с экспортом газа с зависимостью Германии от российского газа.
— А как же энергетический переход?
— Помимо политических колебаний, действующие лица, работающие в сфере энергетики, строят свои планы, предполагая, что ископаемые виды энергии прекратятся в период с 2050 по 2060 год. Не потому, что ресурс прекращен, а потому, что будут общественные инициативы по прекращению его использования для достижения целей климатических саммитов на основе консенсуса, достигнутого на Парижском 2015 году (COP21). И переход на энергию должен быть структурирован с использованием технологий, доступных сегодня, по разумным ценам и в возможных масштабах. Это означает, что в будущем наверняка появятся массовые хранилища (с использованием или без использования зеленого водорода в качестве вектора) ядерного синтеза и других источников. Но сегодня его нет. Тогда вам нужно спланировать то, что у вас есть. А что у вас есть? Во-первых, возобновляемые источники энергии, которые стали реальностью, значительно снизили их стоимость и цены, и они растут в мире. Но самые доступные и дешевые возобновляемые источники энергии (наземная энергия ветра и фотоэлектрическая солнечная энергия) имеют некоторые условия, которых пока не избежать: они нестабильны, они прерывистые, их нужно развертывать не там, где вы хотите, а там, где это определяет природа. Короче говоря, они не могут быть одни. Вы должны подтвердить их ресурсами, которые компенсируют эти проблемы: чтобы они обеспечивали стабильность системы, чтобы они были доступны, когда у вас нет солнца или ветра и т. д. И сегодня это единственный способ решить эту проблему, не прибегая к ископаемым источникам — и вы не хотите или не можете импортировать энергию массовым способом — прибегать к ядерным источникам.
——И изменился ли этот шрифт?
_ Ядерная энергетика в том виде, в каком мы ее знаем по сей день, поддерживается большими реакторами, построенными «специально» на каждом объекте. Эта бизнес-модель работала очень хорошо в течение многих лет, но сегодня она находится в кризисе: долгие сроки строительства, много (много) начального капитала, жесткость в работе (реактор нельзя запустить за 5 минут) и, в некоторых странах, социальное неприятие. Это дорогая технология, которая не предназначена для современных распределенных электросетей. Хорошая новость заключается в том, что атомная промышленность переходит на другие технологии. Электростанции на основе небольших, модульно сгруппированных реакторов, изготовленных последовательно, которые решают именно две проблемы, с которыми сталкиваются большие реакторы: их стоимость и жесткость с точки зрения доступности. Вот почему я совершенно убежден, что ядерная энергетика станет главным героем энергетического перехода. После 2050 или 2060 года посмотрим. Но теперь это необходимо.
— Одна из критических замечаний западноевропейских стран в последние недели, особенно Германии, заключается в том, что они снизились в этой области и увеличили свою зависимость от российского газа. Логична ли эта критика?
— Да, думаю, это логичная критика. Потому что сегодня Германия и другие страны, зависящие от российского газа, находятся в уязвимом положении. Они столкнутся с тем, что политология определяет как «куриную игру»: западные страны будут оказывать давление на Россию своими экспортными поступлениями, а Россия, в свою очередь, будет делать это ценами на газ и нефть. В этой игре Германия и другие страны, зависящие от российского газа, находятся в более уязвимом положении, чем, например, Франция или США. Насколько страны, зависящие от импорта углеводородов, выдержат нефть и газ по астрономическим ценам?
Можно ли сократить эту зависимость в краткосрочной перспективе?
- В краткосрочной перспективе нет. Атомная энергия не производится в короткие сроки (в лучшем случае три года, и я настроен очень оптимистично), и альтернатив не так много. Единственное, что может сделать Европа, — это запастись тем, что есть за пределами России, а вариантов не так много: СПГ (основным поставщиком которого является Катар) и не многим другим. Я ощущаю высокие цены и дефицит.
— Не могут ли энергетические санкции против России, как ограничения, введенные США и ЕС, оказать контрпродуктивное влияние на предложение и цены, как это было предварительно отмечено в последние недели?
— Да, это наиболее вероятный сценарий в краткосрочной перспективе. Если, конечно, конфликт не будет урегулирован каким-либо образом.
Каковы последствия такого повышения цен на энергоносители для аргентинской экономики, в частности потому, что в результате увеличения импорта газа будет больше экспортных поступлений, но и увеличатся расходы?
— Я не являюсь экспертом в этом вопросе, но это мне кажется что баланс будет отрицательным. Дополнительные доходы от импорта зерна будут более чем превзойдены закупками энергии, которые Аргентине придется делать на рынке, характеризующемся дефицитом и высокими ценами. Доходы от сельской местности улучшатся в их ценах, но не в объеме, а из-за воздействия засухи. Конечно, в окончательном балансе будет больше доходов, но это нужно будет увидеть, потому что, безусловно, многие производители уже договорились о продаже по другим ценам. Я вижу отрицательное сальдо внешних счетов Аргентины. Более того, это не только высокие цены, но и, вероятно, дефицит предложения, поскольку Германия требует все доступное.
Каково состояние развития атомной энергетики в Аргентине за последние два года: проекты продвигались или прекращались?
_ Наблюдается почти полный паралич основных проектов: за эти два года практически ничего не было сделано ни в реакторе Карем, ни в проектах новых установок. Теперь они подписали коммерческий контракт с китайской компанией CNNC, который является копией того, о котором мы вели переговоры, но в котором «не хватает бумаг» везде: нет финансового контракта, нет гарантий в Конгрессе, нет контракта на передачу топлива; мы не подписывали по ним потому что все это отсутствовало, и я не вижу, что изменилось сейчас, чтобы его можно было подписать. Я не хочу высказывать свое мнение, не имея всей информации на столе, но это больше похоже на попытку дать сигнал Китаю, чем что-либо еще. Итак, мы видим, что в Кареме был достигнут небольшой прогресс (менее 5%), и нет ничего конкретного в расширении парка, реальность такова, что они практически не переехали за два года. Конечно, пандемия была огромным сдерживающим фактором, но реальность такова, что прогресс был очень плохим.
— Какие выгоды принесет строительство газопровода Нестор Киршнер с точки зрения поставок?
— Трубопровод необходим, но он должен финансироваться рынком; я не думаю, что все проекты должны финансироваться рынком, но если с одной стороны в мире есть второй нетрадиционный запас газа, а с другой стороны, есть желающие купить у вас газ, то теоретически должен быть рынок . Я понимаю, что макроэкономическая ситуация, очевидно, сговорилась, когда мы были в правительстве, но это не может быть выходом из государственного финансирования. Если мы не можем обеспечить частные инвестиции в газопровод, нам будет сложно, особенно если инвесторам будут предоставлены некоторые нормативные гарантии.
— Разве ставка на традиционные источники топлива не идет вразрез с глобальным договором, направленным на борьбу с изменением климата?
— В Аргентине, в любом случае, будет ставка на Vaca Muerta, но это не так проблематично, потому что, с одной стороны, газ выбрасывает меньше, чем уголь и жидкости, а с другой стороны, вы можете экспортировать продукцию, по крайней мере частично, а не сжигать ее здесь.
Густаво Гавотти: Фото
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