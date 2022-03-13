Прокурор ad hoc допросит Марсело Одебрехта, чтобы оценить размер гражданской компенсации

Дело Odebrecht, хотя в последние месяцы оно меньше комментировалось, все еще находится на повестке дня властей, стремящихся узнать, какое влияние оказывает бразильская компания бизнес имел в нашей стране. Постановлением министра № 0058-2022-JUS прокурор ad hoc Нори Мэрилин Вега Каро был уполномочен допросить бывшего генерального директора организации Odebrecht, Марсело Одебрехт, с 15 по 17 марта этого года.

В документе, опубликованном в официальной газете El Peruano, отмечается, что очная встреча Веги Каро и Марсело Одебрехта состоится 16 марта 2022 года в здании Прокуратуры Республики Сан-Паулу, Федеративная Республика Бразилия.

Присутствие прокурора на вышеупомянутом допросе «позволит подкрепить аргументы защиты перуанского государства, которые приводят к выявлению ущерба и оценке размера гражданского возмещения в делах, подлежащих финансовому расследованию и на которые Ad hoc Государственная прокуратура по делу Odebrecht и другим сторонам является стороной».

Поездка обойдется в 3302,10 долларов США в виде билетов и 1100 долларов США в виде суточных в течение трех дней, которые будут оплачиваться Министерством юстиции. Следует отметить, что по истечении 15 дней после окончания поездки прокурора Vega должна представить отчет с отчетом о предпринятых действиях, полученных результатах и подотчетности выплаченных суточных.

(файл DEF)

«Это возможность, при которой мы также воспользуемся возможностью, чтобы сделать ряд незаменимой координации, потому что в понедельник начинается первый судебный процесс по делу Лавы Джато, который является судебным процессом над господином Ольянтой Умалой, который также включает в себя обвинение против Националистической партии», - сказал он. Рафаэль Вела, старший прокурор и координатор специальной группы Lava Jato.

ДЕЛО ХУМАЛА-ЭРЕДИЯ

После ухода из власти бывший президент Ольянта Умала и его жена Надин Эредиа была вовлечена в различные вопросы и процессы, которые даже потребовали у них некоторое время в тюрьме для отбывания предварительного заключения. После шести лет ухода из власти суд над двумя политическими деятелями наконец начался 21 февраля этого года.

Супруги Хумала-Эредиа были расследованы прокуратурой, которая запросила 20 лет тюрьмы по делу бывшего президента и 26 лет для его жены. Они обвиняются в якобы нерегулярном финансировании их избирательных кампаний 2006 и 2011 годов, причем последняя привела его во Дворец правительства. Утверждается, что Умала получила 3 миллиона долларов от бразильской строительной компании Odebrecht.

Бывший президент Перу Ольянта Умала (i) и его жена Надин Эредиа (d), на фотографии файла. Эфе/Эрнесто Ариас

Во время недавнего слушания в рамках вышеупомянутого процесса прокурор Херман Хуарес представил два новых показания Хосе Граньи и Эрнандо Граньи, которые изобличают бывшего партнера президента. Они были получены в рамках эффективного процесса сотрудничества, в рамках которого были представлены вышеупомянутые свидетели. Согласно свидетельствам, бывший президент Бразилии Лула да Силва, как сообщается, заступился за то, чтобы попросить перуанских бизнесменов поддержать кандидатуру Умалы в предвыборной кампании 2011 года.

В другой части заявления отмечается, что Хорхе Барата, бывший директор Odebrecht в Перу, прокомментировал вклад компании в кампанию Умала по просьбе Бразильской рабочей партии. «Заявление Хосе Алехандро Гранья Миро Кесады важно, потому что этот бизнесмен поддерживал бизнес с компанией Odebrecht, в рамках этих разговоров говорится, что Барата сказал ему, что он поддерживает Умалу, в течение периода 2011 года, по просьбе Лулы да Силвы», - сказал Хуарес.

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