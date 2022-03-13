Война в Украине и месса в Риме

El Papa Francisco dirige la oración del Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. 6 marzo 2022. Medio vaticanos/entrega vía Reuters. ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE ENTREGADA POR UNA TERCERA PARTE.

Вчера, в субботу, 12 марта, в римской церкви Джезу в 17 лет (13 лет в Буэнос-Айресе), когда этот летописец писал заметки о войне, Папа Франциск председательствовал на праздновании Святой Мессы в ознаменование 400-й годовщины первой коллективной канонизации католической церкви 12 марта, 1622 год и 500-летие обращения брата Игнасио де Лойолы.

Фактически, в 1622 году папа Григорий XV причислил к лику святого Исидора Лабрадора, кармелитку Терезу из Авилы, основателя Общества Иисуса Игнатия Лойолы, брата-иезуита Фрэнсиса Ксавьера и основателя Оратория Фелипе Нери. Церковь Джезу расположена в нескольких минутах от Тевере, недалеко от площади Венеции и улицы Виа дель Корсо в Риме. На одном из крыльев храма находится часовня Святого Игнатия Лойолы, где находится могила святого. Справа находится алтарь Сан-Франциско Ксавье, одного из монахов, который вместе со святым Игнатием Лойолы основал Общество Иисуса. Поэтому, когда упоминается эта церковь, мы обычно говорим о «церкви иезуитов».

Месса Папы Франциска проходит в рамках празднования Года Игнатия (с 20 мая 2021 года по 31 июля 2022 года), которым Компания отмечает 500-летие преобразования Святого Игнатия Лойолы.

Падре Соса: мы носители «планетарного гражданства»

Несколькими часами ранее генерал иезуитов отец Артуро Соса, сослуживший Святому Отцу, сделал заявления о войне. В них он указал верующим, каким образом мы должны следовать в этих обстоятельствах.

Первый способ, по его словам, — это молитва. Наша вера настолько настаивает на том, что Бог — это тот, кто действует в истории, что мы должны стараться быть там, в контакте с Господом, который присутствует и сопровождает человеческие события во все их моменты.

Второе — это активное присутствие солидарности, которая может быть выражена во многих отношениях. Есть много людей из католической церкви и других мест, которые готовы протянуть руку помощи. Что они делают для приема в европейских странах, здесь, в Италии, в других странах... Присутствие поддержки, которое также подразумевает быть хорошо информированным, пытаться понять, не закрывать глаза, уши, ничего. Нужно просто быть там сердцем, быть в гармонии с людьми.

Третье — это политика. Одна из вещей, которая кажется мне наиболее важной сегодня, — это укрепление чувства глобальной гражданственности. То есть это проблема не украинцев, это проблема не россиян, это не проблема Европейского Союза. Это наша проблема, как граждане этого мира: как граждане мы должны продвигать политику в направлении общего блага. Конечно, такая война идет против гражданства, против благополучия людей, против благополучия природы. Поэтому политика очень важна с личной точки зрения, как гражданина, а также для поддержки этого. Например, настроения общественного мнения очень важны в данный момент. А в политической сфере есть аспект переговоров, дипломатии...

Но все это не будет успешным без сильной поддержки со стороны граждан мира и Европы.

«Войны глупы, а атака на Украину ужасает», - заявили в Almonero

Кардинал Конрад Краевский имеет миссию быть Альмонером в Ватикане и был отправлен Святым Отцом в Украину. Незадолго до возвращения в Рим, в городе Львов, где он отслужил мессе, он поговорил с журналистами и сказал им, что «помимо моральной помощи, церковь сопровождает страдающих от войны украинцев важной материальной помощью, которая отправляется по дипломатическим каналам». чрезвычайная ежедневная помощь, которая предоставляется через католические организации, такие как «Каритас Украины» и «Каритас Интернэшнл».

«Я, — сказал он, — я не дипломат и приезжаю только с оружием веры, надежды и милостыни, потому что страдания, которые терпят украинцы, причиняют боль», и в заключение он сказал: «войны глупы и с верой к своей родине и любовью к Богу украинцы сопротивляются этому ужасающему нападению».

Война и мир начинаются с внутреннего мира бытия

Согласно христианской антропологии, человек — это существо по отношению к другому и к природе. Когда мы говорим о другом, мы говорим о Верховном Существе, Боге Отце, Сыне и Святом Духе, а также о своем альтер-эго, моем брате или сестре, моем следующем и моем соседе в их отношениях с самим собой. Вот почему мы также говорим, что человек по подобию Господа един и триедин, и в нем непрестанно присутствует Бог, Другой и Природа, связанные межчеловеческой любовью. Тот, кто не видит этого так, потому что живет, не видя, становится жертвой собственной слепоты.

Что почти всегда приводит к войнам, так это опыт правителей, их внутренний мир, и когда они страдают от этой слепоты, другой совершенно чужд ему, а будучи субъектом, он становится просто объектом и препятствием. Тогда мы будем в шаге от того, чтобы относиться к нему как к таковой, исключать его, усугублять его, не вступать в диалог, пытаться доминировать над ним или уничтожать его, на что отвечают взаимностью насилие и коллективная война.

Папа предлагает нам последовать примеру Игнатия

Фрэнсис сказал на вчерашней мессе в Джесу, что: «... Обращение Игнатия началось в Памплоне, но на этом оно не закончилось. На протяжении всей своей жизни он становился изо дня в день, и что это значит: на протяжении всей своей жизни он ставил Христа во главу угла», — подчеркнул он.

Фрэнсис — это мост братства между людьми

Основываясь на многочисленных примерах, которые он оставляет за эти 9 лет, Папа Франциск демонстрирует, что его действия имели экстраординарные результаты для мира во всем мире. Хотя взрыв гранаты издает больше шума, чем жизни, спасенные строительством мира и избеганием войн. Пути проницательности, ведущие нас к познанию Божьей воли и умению читать знаки времени, сопровождали его в каждом путешествии и в каждой его встрече с простым или могущественным как неотъемлемой частью его апостольской миссии.

Что такое проницательность?

«Проницательность, — сказал Франциск вчера в церкви Джезу, — состоит не в том, чтобы всегда быть правым с самого начала, а в навигации, наличии компаса, чтобы встать на путь, который имеет множество поворотов и поворотов, но всегда руководствоваться Святым Духом, который ведет нас к встрече с Господом».

«Когда я слышу слово «проницательность», — говорит генерал иезуитов, — я думаю о персонажах, которых мы знаем из Библии. Во-первых, Абрахам. Допустим, Авраам уже был зрелым человеком, который вел успешную жизнь, которого Господь попросил его оставить все позади, включая семью, и отправился в путь. Как и любой из нас, он спросил: «Куда я иду?» И ответ: «Я вам скажу». Доверие побудило его следовать за Богом... мы должны понять, что мы не контролируем, но что мы должны оставить контроль над историей Богу и посмотреть, как Бог это делает».

Путь встреч, который ведет нас к диалогу через проницательность, ведет нас к трудному, трудному, но плодотворному диалогу, который ведет нас не к навязанному диалогу, который ведет нас к миру ценой чего-либо или к миру на кладбищах, а к справедливому и прочному миру (Evangelii Gaudium, p. 209 et seq.).

Межрелигиозный диалог как новый знак времени

Разве нельзя представить себе мосты до понтификата Франциска, который папа строил между мусульманами и католиками, мусульманами и католиками, с еврейским миром, с верующими других вероисповеданий и с неверующими?

Возможен ли диалог между Украиной и Россией?

Мы не знаем, но кто лучше Франциска, вдали от экономических интересов и амбиций политической власти, может показать разбитой Украине и оккупированной России путь проницательности . Конечно, внутренняя воля сторон конфликта всегда необходима, даже если противники извне, которые дьявольски борются за навязывание гедонистического, потребительского и атеистического мира, ради которого необходимо разделить. Давайте не будем забывать, что дьявол пожирает кусочки.

И этот летописец задается вопросом: разве знак времени не объявляет, что самой Украине суждено быть мостом мира и не видит его?

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