Поездка на трамвае по пустынной столице Украины во время войны

За рулем своего ржавого красного трамвая Елена Сабирова проходит баррикаду и качает головой при мысли о печальной судьбе Киева с тех пор, как российские войска вторглись в Украину.

Справа от него группа солдат управляет автомобилями, ищет оружие или взрывчатку.

Слева от вас — небоскреб с балконами и окнами, разбитый ракетой всего через несколько ночей после вторжения России в Украину 24 февраля.

А за ним стесненные пассажиры наблюдают за пустынными улицами украинской столицы

Елена Сабирова никогда не думала, что однажды окажется на передовой. «Это страшно», — вздыхает эта 45-летняя женщина, которая 19 лет работает водителем трамвая.

«По крайней мере, я помогаю людям добраться туда, куда они хотят пойти, в бомбоубежища, на железнодорожный вокзал», - говорит он. «Но это действительно страшно», - признается он.

Половина из 3,5 миллиона жителей столицы покинула страну. Те, кто решил остаться, кажутся в ужасе, но также грустно видеть, как их город разрушен.

«Я волнуюсь, беспокоюсь о городе. Столько лет все шло полным ходом», — рассказывает 69-летний Николай Коноплицкий.

«А теперь они приходят и уничтожают его. Как мы собираемся восстановить его? На какие деньги?» , спрашивает этот пенсионер.

Для Инны Хмелиевской, 34-летней сотрудницы бара, ее путешествия по восточному берегу Днепра способствовали мечтам на некоторое время. Теперь взрывы на северном фронте Киева не дают ей заснуть.

«Когда взрывов нет, это нормально, а когда взрывы - ошеломляющие. Я слушаю их, когда нахожусь в трамвае, и слушаю их, когда нахожусь дома», - объясняет он.

«Город изменился», - добавляет он.

— Баррикада после баррикады —

Среди баррикад в Киеве эта трамвайная линия — одна из немногих, которая до сих пор работает.

На левом берегу Днепра расположены городские спальные кварталы и несколько заводов. Правые имеют более богатую историю и находятся ближе к линии фронта.

Трамваи перестали работать, так как предлагали прямой маршрут от фронта к правительственным зданиям.

Таня Погорила, которая живет на правом берегу, наблюдает за закрытыми магазинами и обломками вдоль маршрута.

«Я впервые выхожу с начала войны», — говорит эта 45-летняя женщина. «Некоторые из моих худших страхов теперь исчезают. Больше всего я боюсь своего сына», — говорит она, указывая на своего маленького мальчика, спрятанного между ног.

«Мне жаль Киев, но и страну», - объясняет он.

Приближаясь к контрольно-пропускному пункту, который обозначает последнюю остановку ее линии, Елена Сабирова задается вопросом, как долго она сможет продолжать ездить на своем трамвае.

«Я не видел ничего ужасного, но слышу вещи, взрывы», - говорит он.

«Я надеюсь, что парень там, на небесах, видит, что я все еще это делаю и в конце концов принимает это во внимание», - саркастически шутит он. «Люди, похоже, ценят, что я продолжаю работать», - говорит он.

Для Николая Коноплицкого, пенсионера, президент России скоро отдаст приказ о нападении на Киев, как это произошло с Мариуполем или Харьковом.

«Думаю, Путин резервирует Киев на десерт», — говорит фаталист.

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