Землетрясение на 4,4 градуса потрясло границу между Колумбией и Панамой в это воскресенье

Утром этого воскресенья, 13 марта, на границе Колумбии и Панамы произошло землетрясение магнитудой 4,4 градуса, сообщает Колумбийская геологическая служба (SGC). Теллурическое движение произошло около 8:49 утра на небольшой глубине (менее 30 километров).
Согласно отчету организации, эпицентр землетрясения произошел всего в восьми километрах от города Унион Чоко, главы коренного региона Эмбера-Вунаан, в провинции Дарьен (Панама).
Спустя чуть более часа колумбийское пожарное управление отправило сообщение о душевном спокойствии через свои социальные сети: «Центральный информационный и телекоммуникационный центр (DNBC) завершает работу с делегациями пожарной службы Колумбии. В то время, когда землетрясение произошло в Панаме и Колумбии, приграничном регионе, не сообщается о каких-либо повреждениях».
Жители Аканди в департаменте Чоко указали, что тремор ощущался, хотя и не в больших масштабах. Давайте вспомним, что этот регион является одним из 16 избирательных округов, отобранных для голосования за мирные места в связи с выборами в законодательные органы, которые проходят в это воскресенье в стране.
Геологическая служба Колумбии сообщила в эту субботу, 12 марта, о сейсмическом событии в Чоко, но в Кармен-дель-Дарьен (Курбарадо). Согласно отчету, он имел магнитуду 3,0 градуса при глубине менее 30 километров. В прошлую пятницу произошло еще одно землетрясение в четырех километрах от Урибе, Мета. Величина составила 2,8 градуса.
7 марта несколько колумбийцев испугались землетрясения магнитудой 5,0, эпицентр которого находился в Лос-Сантосе, Сантандер. Около 87 муниципалитетов сообщили, что они почувствовали теллурическое движение и провели зачистку, чтобы определить, есть ли какие-либо структурные повреждения.
По данным SGC, глубина землетрясения составила 154 км, а в других регионах, таких как Антьокия, Богота, Бояка, Кундинамарка, Толима, Кальдас, Норте-де-Сантандер, Боливар, Касанаре, Сесар и Киндио, также поступали сообщения от граждан. Тем не менее, многие пользователи платформ воспользовались моментом, чтобы раскрыть информацию о нескольких месяцах.
Согласно сейсмографам, установленным в каньоне Чикамоча, ежедневно в муниципалитете Лос-Сантос регистрируется от 12 до 20 толчков, что делает этот район одним из самых сейсмических явлений в Колумбии.
Колумбия — одна из 30 стран, расположенных на Тихоокеанском огненном поясе, где сходятся несколько тектонических плит. Постоянное движение и трение пластин приводит к выделению энергии. Когда это происходит постепенно, происходят землетрясения низкой интенсивности; когда они происходят внезапно, происходят сильные землетрясения.
По данным Районного института управления рисками и изменения климата (Idiger), набор следует пересматривать не реже одного раза в год и, при необходимости, обновлять в соответствии с потребностями членов семьи.
Ниже приведен список предметов, которые должны быть в аварийном комплекте:
- Аптечка первой помощи и резерв основных лекарств.
- Наличные на фондовой бирже.
- Ключи от дома и офиса.
- Питание и гидратация.
- Смена одежды (для каждого члена семьи).
- Копия личных документов.
- Легкое одеяло или одеяло. Водонепроницаемые слои
- Мешки для мусора, клейкая лента, резинки, прочная веревка и бритва.
- Запасные батареи.
- базовые элементы туалета.
- Фонарик.
- Силбате.
- Тарелка, миска и ложка.
- Радио.
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