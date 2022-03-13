Землетрясение на 4,4 градуса потрясло границу между Колумбией и Панамой в это воскресенье

FOTO DE ARCHIVO: Un sismógrafo en funcionamiento en una exhibición sobre terremotos durante el Simulacro de Terremoto Great ShakeOut en el Centro de Ciencias Discovery Cube en Santa Ana, California, Estados Unidos, 18 de octubre de 2018. REUTERS/Mike Blake

Утром этого воскресенья, 13 марта, на границе Колумбии и Панамы произошло землетрясение магнитудой 4,4 градуса, сообщает Колумбийская геологическая служба (SGC). Теллурическое движение произошло около 8:49 утра на небольшой глубине (менее 30 километров).

Согласно отчету организации, эпицентр землетрясения произошел всего в восьми километрах от города Унион Чоко, главы коренного региона Эмбера-Вунаан, в провинции Дарьен (Панама).

Спустя чуть более часа колумбийское пожарное управление отправило сообщение о душевном спокойствии через свои социальные сети: «Центральный информационный и телекоммуникационный центр (DNBC) завершает работу с делегациями пожарной службы Колумбии. В то время, когда землетрясение произошло в Панаме и Колумбии, приграничном регионе, не сообщается о каких-либо повреждениях».

Жители Аканди в департаменте Чоко указали, что тремор ощущался, хотя и не в больших масштабах. Давайте вспомним, что этот регион является одним из 16 избирательных округов, отобранных для голосования за мирные места в связи с выборами в законодательные органы, которые проходят в это воскресенье в стране.

Фото: Геологическая служба Колумбии

Геологическая служба Колумбии сообщила в эту субботу, 12 марта, о сейсмическом событии в Чоко, но в Кармен-дель-Дарьен (Курбарадо). Согласно отчету, он имел магнитуду 3,0 градуса при глубине менее 30 километров. В прошлую пятницу произошло еще одно землетрясение в четырех километрах от Урибе, Мета. Величина составила 2,8 градуса.

7 марта несколько колумбийцев испугались землетрясения магнитудой 5,0, эпицентр которого находился в Лос-Сантосе, Сантандер. Около 87 муниципалитетов сообщили, что они почувствовали теллурическое движение и провели зачистку, чтобы определить, есть ли какие-либо структурные повреждения.

По данным SGC, глубина землетрясения составила 154 км, а в других регионах, таких как Антьокия, Богота, Бояка, Кундинамарка, Толима, Кальдас, Норте-де-Сантандер, Боливар, Касанаре, Сесар и Киндио, также поступали сообщения от граждан. Тем не менее, многие пользователи платформ воспользовались моментом, чтобы раскрыть информацию о нескольких месяцах.

Согласно сейсмографам, установленным в каньоне Чикамоча, ежедневно в муниципалитете Лос-Сантос регистрируется от 12 до 20 толчков, что делает этот район одним из самых сейсмических явлений в Колумбии.

Колумбия — одна из 30 стран, расположенных на Тихоокеанском огненном поясе, где сходятся несколько тектонических плит. Постоянное движение и трение пластин приводит к выделению энергии. Когда это происходит постепенно, происходят землетрясения низкой интенсивности; когда они происходят внезапно, происходят сильные землетрясения.

По данным Районного института управления рисками и изменения климата (Idiger), набор следует пересматривать не реже одного раза в год и, при необходимости, обновлять в соответствии с потребностями членов семьи.

Ниже приведен список предметов, которые должны быть в аварийном комплекте:

- Аптечка первой помощи и резерв основных лекарств.

- Наличные на фондовой бирже.

- Ключи от дома и офиса.

- Питание и гидратация.

- Смена одежды (для каждого члена семьи).

- Копия личных документов.

- Легкое одеяло или одеяло. Водонепроницаемые слои

- Мешки для мусора, клейкая лента, резинки, прочная веревка и бритва.

- Запасные батареи.

- базовые элементы туалета.

- Фонарик.

- Силбате.

- Тарелка, миска и ложка.

- Радио.

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