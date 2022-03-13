3,5 тонны кокаина, изъятого в Боготе, Картахене и Санта-Марте, предназначались для Европы

Утром в пятницу, 11 марта, полиция по борьбе с наркотиками объявила, что в ходе одновременных операций в портах Картахена и Санта-Марта, в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе и в Альта-Гуахире они изъяли 3,5 тонны кокаина, предназначенного для мафии Балкан, Ла-Каморры и Ндрангеты в Европе.

Изъятие стало возможным благодаря человеческому источнику, который предупредил власти о том, что несколько партий кокаина прибудут в терминал в стране и что наркотики будут храниться на побережье до тех пор, пока они не будут доставлены в порты.

В Картахене было изъято 1,5 тонны кокаина, которые были замаскированы в те же конструкции, что и контейнеры, которые, согласно заявлению полиции по борьбе с наркотиками, «показали некоторые изменения в его структуре, сварочные швы, как известно, соединение металлов, казалось, изменились».

Аналогичным образом, в порту Санта-Марта в Магдалене полиция обнаружила 160 скрытых пакетов с кокаином в трех контейнерах с фруктами в Европу.

Наконец, в аэропорту Эль-Дорадо было изъято 722 килограмма гидрохлорида кокаина, который был спрятан в партиях органического кофе и мог быть обнаружен благодаря поддержке биосенсора Zeus. Конечным пунктом назначения, как удалось определить властям, была Испания.

В дополнение к этим операциям, в координации с УБН, около 900 килограммов кокаина было также изъято на борту судна, предназначенного для Доминиканской Республики и отправлявшегося из Альта-Гуахиры. Кроме того, было достигнуто поимка трех человек.

Согласно жалобе, торговцы наркотиками намеревались объединить наибольшее количество гидрохлорида кокаина для перевозки в пункт назначения в Европе.

В связи с этим из Картахены генерал Аларкон предупредил, что «в Европе существует высокий спрос на колумбийский кокаин, по которому появляются новые маршруты. Мы обнаружили колумбийский наркотик, который отправляется через порт Гуаякиль в Эквадоре, через порт в Бразилии, в основном в Европу, а также отправляется в Соединенные Штаты».

Он также подтвердил, что мафии в Нидерландах, Испании, Франции и Италии будут получателями этих партий, принадлежащих клану Персидского залива и Паченкам.

«Эти результаты являются доказательством эффективности в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, преступные организации пытаются всеми средствами транспортировать наркотики безуспешно, мы продолжим атаковать все звенья преступной цепи оборота наркотиков», — размышлял генерал.

Этот арест влияет на доходы этих организаций более чем на 200 миллионов долларов. До сих пор в этом году полиция изъяла 84 тонны кокаина в ходе операций по всей стране.

Вчера, в пятницу, 11 марта, Национальная полиция перехватила патруль этого же учреждения и обнаружила, что оно загружено наркотиками.

Патрульный Кевин Рафаэль Вальдебланкес Отеро должен был забрать патрульную машину в Сезаре, где он проходил техническое обслуживание, и в обратном пути он решил загрузить автомобиль 144 килограммами гидрохлорида кокаина.

В ночь на среду патрульный, находившийся в учреждении 10 лет и прикрепленный к группе мобильности Департамента полиции Гуахиры, был пойман в городе Папаяль полицейским контрольно-пропускным пунктом, когда вернулся в Риоачу.

На контрольно-пропускном пункте мужчины в форме обнаружили наркотик и немедленно арестовали его. Сейчас власти пытаются установить, чей это наркотик, и расследуют, кто еще замешан и к какой преступной организации принадлежит препарат.

Патрульный должен будет отвечать уголовно и дисциплинарно за преступление наркоторговли и уже отстранен от должности.

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