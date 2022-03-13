30 стран, 30 лет: сильны во времени

«Рабби Иегуда бен Тейма сказал: Бен Шлошим ла-Коах; 30 лет, для силы». (Договор отцов, Пирке Авот 5:24)

На вершине горы к северу от Цфата в Израиле находится могила раввина Иегуды бен Теймы. Пейзаж зеленой и внушительной Галилеи придает уникальную красоту этому месту, откуда можно услышать тишину священного спокойствия. Бен Тейма был мудрецом со времен Талмуда, о котором мы ничего не знаем о его жизни. Только один отрывок из его учений сопротивлялся забвению, в конце Договора отцов. Однако именно это послание было выбрано для открытия Шульяна Аруха, кодекса законов, который веками регулировал еврейскую жизнь. Послание, в котором говорится о миссии, которую мы несем в себе, и о том, что происходит по прошествии лет. Мы не знаем, как, где и когда жил Иегуда бен Тейма. Однако его голос сохранился на протяжении веков. Может быть, поэтому тот небольшой текст, который остался от него, учит нас о течении времени.

Прохождение времени формирует разные аспекты характера. Прошедшие годы формируют дух, пересчитывая старые стратегии, подтверждая идеи и стареющие связи. Бен Тейма учит, что по достижении разных возрастов человек приобретает различные завоевания. Таким образом, образование, закон, глубина, любовь, поиск, понимание, совет или смелость. Для раввина возраст 30 лет является синонимом силы.

«30 лет для сил». Тридцать лет должны сделать нас сильными. Силен в убеждениях, решениях и выводах. Сильный спрос, спрос и память.

На этой неделе исполнится 30 лет со дня безнаказанного террористического нападения на посольство Израиля в Буэнос-Айресе. Нападение, открывшее двери для международного терроризма в Аргентине, последовавшее за нападением на АМИА и убийством прокурора Нисмана. Часто говорят, что это было 30 лет тюремного заключения из-за отсутствия обязательств и работы. Годы, когда разные правительства и политики смотрели в другую сторону. Но на самом деле все произошло совсем наоборот. Было много конкуренции, таланта, самоотдачи и времени. Была проделана большая работа, но так что ничего не известно. Чтобы скрыть все, потребовалось обязательство многих. Были приложены огромные усилия, чтобы все забыть. Чтобы время прошло, и мы стали слабыми. 30 лет — это долгий срок. Но мудрецы и века пугают нас тем, что после 30 лет мы не впадем в слабость, слабость или забвение. Потому что наши сильные стороны говорят о том, кто мы есть, за что мы выступаем и что продолжаем.

Это не просто совпадение. Эта последняя суббота известна как Шаббат Захор, Шаббат памяти. Он назван в честь события, произошедшего 30 веков назад. Мы все еще помним об этом. Вот что сделало нас сильными.

Тридцать веков назад народ Израиля бежал из Египта в поисках свободы. Посреди пустыни, голодные, без воды и оружия, на них неожиданно нападает город под названием Амалек. С этого момента это имя стало олицетворением необоснованной ненависти. Насилие и дискриминация. В тексте особо отмечается, что Амалек напал на самых слабых, детей и незащищенных. Тридцать столетий спустя мы не забудем.

В отрывке на этой неделе говорится: «Захор... вспомните, что Амалек сделал с вами по дороге, когда вы покидали Египет... вы должны стереть память об Амалеке из-под небес; не забывайте об этом» (Второзаконие 25:17-19).

Сила заключается не только в том, чтобы не забывать. Но не забывать, в чем заключалась наша миссия. Амалек — это не народ, это концепция. Это зло, террор, коррупция, фанатизм, дискриминация, кровавая война. Амалек возрождается во все времена темноты. Амалек бросает бомбу с зажигательной смесью в голову полицейского у ворот Конгресса, здания, олицетворяющего диалог, уважение и демократию. Это та, которая сегодня бомбит незащищенных гражданских лиц и перемещает более 500 000 детей в Украине, оставляя их без семей и крыши, куда можно было бы вернуться. Именно он возвращает в русские семьи своих детей, погибших в битве, которую они не выбирают и из которой они также являются жертвами фанатизма эго.

Мы знакомы с Амалеком уже 30 веков. Сегодня мы не забываем, когда он 30 лет назад стерел десятки невинных людей в центре Буэнос-Айреса. Стирание памяти Амалека — это не насилие или месть. Это моральный долг, который выходит за рамки поля боя. Мы призываем не забывать, так это иметь силы, чтобы уничтожить наследие ненависти и смерти.

Дорогие друзья. Друзья все.

Рабби Иегуда бен Тейма сказал: «Будьте сильными, как леопард, легким, как орёл, быстрым, как олень, и храбрым, как лев, чтобы выполнить миссию, которая дождит вас с небес» (Договор отцов, Пирке Авот 5:23).

У всех нас есть миссия. Наша миссия состоит в том, чтобы с течением времени мы стали сильнее. Не стоит забывать, что стирание памяти об Амалеке — это мандат, который обновлялся в каждом поколении на протяжении веков. И что нашим лучшим оружием будет защита демократии, разнообразия, единства и высшей ценности жизни.

** Я хотел бы выразить глубокую признательность за участие и приверженность послов, высокопоставленных лиц и представителей 30 стран, которые сопровождали нас в честь 30-й годовщины нападения на посольство Израиля, последней субботы Захора в общине Амиджай, организованной совместно с ДАЙЯ. Вместе мы обнаружили памятную доску в Пространстве памяти и молились о мире на всех языках, представляя каждый уголок земли.

Выражаем благодарность посольствам и представителям Австралии, Аргентины, Болгарии, Сальвадора, Франции, Германии, Румынии, Коста-Рики, Венгрии, Израиля, Мексики, Польши, Хорватии, Армении, Грузии, Сербии, Марокко, Арабских Эмиратов, Египта, Греции, Бразилии, Швеции, Уругвая, Республики Словения, Италии, Филиппин, Бельгию, Ирландию и Европейский союз.

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