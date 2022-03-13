3:0 ПСЖ утешается разгромом против Бордо после неудачи Мадрида

Париж, 13 марта Париж С. Жермен представил перед своими неумолимыми болельщиками небольшое утешение в виде разгрома против вице-колоиста Бордо в 28-й тур французской лиги, который не смог смягчить его болезненное исключение из Лиги чемпионов от рук «Реала». Через четыре дня после поражения (3-1) во время визита в Сантьяго Бернабеу парижская команда представила против Бордо потери испанца Хуана Берната и аргентинца Анхеля ди Марии, получивших травмы на искье против «Реала», присоединившись к тем, кого уже ожидали Серхио Рамос и Андер Эррера. Для начала тренер Маурисио Почеттино оставил на скамейке запасных итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму, который допустил ошибки в Мадриде, и начал костариканец - экс-мадридистан - Кейлор Навас. Лидирует звездный трезубец, образованный Месси, Мбаппе и Неймаром. Месси и Неймар были среди тех, кого освистали фанаты ПСЖ. На самом деле все стартовавшие против «Бордо» были только за одним исключением: Килиан Мбаппе, забивший два гола против «Реала» в Лиге чемпионов, которому аплодировали. Напряженный прием совпадает с жестким заявлением одного из главных организованных фанатов «ПСЖ». Впервые в субботу коллектив Ultras Paris (CUP) потребовал ухода нынешнего руководства клуба, возглавляемого катарцем Насером Аль-Хелайфи, из-за потребности в «людях, которые обслуживают клуб и не пользуются им». С 12 очками больше и на один матч меньше, чем Ницца, занявшая второе место, матч против предпоследнего места был важен, особенно в области ума, чтобы оценить степень депрессии, которую поражение Мадрида могло вызвать у игроков ПСЖ. Команда Почеттино владела мячом и начала создавать моменты через Неймара, но решение снова подписал Килиан Мбаппе, который открыл счет на 24-й минуте. Он получил пас от Джорджинио Вейналдума, обвел защитника и казнил вратаря соперника сильным ударом изнутри штрафной. В 52-м матче практически завершился гол Неймара, пропущенный Ахрафом Хакими. Пять минут спустя падение Мбаппе в пределах района не считалось штрафным, после допроса в ВАР, но в 61 году он пришел третьим. Аргентинец Леандро Паредес (ПСЖ) воспользовался игрой в штрафной, чтобы обыграть Гаэтана Пуссена. Технический лист - Париж С.Г.: Кейлор Навас; Хакими (Керер, д. 88), Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендес (Диалло, м.84); Вейналдум (Дракслер, м.88), Данило Перейра, Паредес; Месси, Мбаппе и Неймар. - Бордо: Пуссен; Кватенг, Грегерсен, Марсело, Ахмедозич, Игнатенко; Онана (Игнатенко, м.68), Гилавоги, Адли (Дилросун, м.81); Элис (Мара, 68) и Удин (Менса, м.69). — Голы: 1:0, м.24: Мбаппе. 2:0, м.52: Неймар. 3:0, м.61: Передес. - Рефери: Франсуа Летексье. Желтые карточки Гилавоги и Удену из Бордо и Паредесу из ПСЖ. - Инциденты. Матч 28-го дня французской лиги, сыгранный на Парке де Пренс в Париже. ШЕФ сд/нефрит