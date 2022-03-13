Выборы 2022 года: вся информация, которую нужно знать для голосования 13 марта

Foto de archivo. Una mujer vota durante las elecciones legislativas en el municipio de Toribio, departamento del Cauca, Colombia, 9 de marzo, 2014. REUTERS/Jaime Saldarriaga

13 марта 2022 года, в день выборов в законодательные органы Колумбии, наступил. Сегодня день принятия важных решений, но и вокруг выборов возникает много сомнений: что будет выбрано 13 марта? Как я узнаю, где моя очередь голосовать? До какого времени я могу проголосовать? Могу ли я проголосовать в Corferias, если я не зарегистрировал свое удостоверение личности? Могу ли я голосовать в сопровождении? Как заполнять карты? Могу ли я воспользоваться мобильным телефоном на избирательном участке? В чем преимущества голосования? Где мне сообщить о мошенничестве с избирателями?

В наши дни также возникают вопросы об ограничениях. Есть ли комендантский час? Есть ли в Боготе велосипедная дорожка? Могу ли я путешествовать на мотоцикле с барбекю? До какого времени действует сухой закон? Где перекрытие дорог? До каких пор пограничные переходы закрыты?

Наконец, колумбийцы задаются вопросом, что произойдет после 4 часов дня. Кто побеждает на выборах? Где проверить результаты выборов? Когда состоятся президентские выборы?

Infobae Colombia дает ответы на эти и более распространенные вопросы в день выборов.

Конгресс Республики Колумбия, Серхио Асеро (Colprensa)

13 марта состоятся выборы в законодательные органы. Это означает, что будут избраны члены Конгресса Колумбии, которые пишут законы страны.

Каждый колумбиец сможет отдать свой голос двум парламентариям: один из них пойдет в Сенат Республики, а другой займет место в Палате представителей от имени своего департамента, округа или этнической общины. Прочтите эту интересную статью о том, как распределяются места с помощью голосов граждан.

Кроме того, в сельских районах 167 муниципалитетов Колумбии будут избраны представители 16 специальных переходных избирательных округов мира (Citrep) с использованием специальной карты, которая будет выдаваться только в этих местах.

Наконец, вы сможете избрать предварительного кандидата в президенты в ходе межпартийных консультаций. Этот человек будет представлять свою общину в первом туре президентских выборов, который состоится 29 мая. Это голосование является добровольным, и не все кандидаты в президенты участвуют в нем.

В Infobae Colombia вы найдете информацию о том, как и где голосовать на выборах 13 марта (Колумбия). EFE/Маурисио Дуэнас Кастанеда

Вы получите две карточки для голосования: три, если вы подадите заявку на межпартийную консультацию, и четыре, если вы проживаете на территории Citrep.

Мы приглашаем вас ознакомиться с нашим руководством по выборам 2022 года, чтобы узнать, как голосовать по каждой из карточек, которые вы получите на этих выборах в законодательные органы. У вас будет время для голосования с 8 до 16 часов, чтобы избежать дождя и скопления людей, подойдите к избирательному участку пораньше.

Если вы все еще не знаете, где проголосовать, перейдите по этой ссылке и найдите место для голосования по идентификационному номеру. Если вы не зарегистрировали новое удостоверение личности, вам, скорее всего, придется проголосовать там, где вы делали это в прошлый раз.

Некоторые считают, что любой избиратель может подойти к Корфериасу или избирательным участкам переписи и проголосовать там, если он не смог зарегистрировать бюллетень. Это неверно: в течение двух десятилетий в Колумбии не было универсальных избирательных позиций, и вы должны голосовать там, где зарегистрирована ваша карточка.

Если вы видите политическую рекламу на избирательных участках, сообщите об этом.

Обратите внимание, что 13 марта не должно быть политических мероприятий на открытых пространствах или раздачи листовок. Также не должно быть политической рекламы на избирательных участках или в средствах массовой информации. Использование мобильных телефонов и камер на избирательных участках для избирателей и присяжных запрещено до 4 часов дня. Подробнее об ограничениях читайте в этой статье.

Если вы заметили что-то неправильное во время выборов в законодательные органы, ваш гражданин обязан сообщить об этом властям. В этой статье вы найдете способы сделать это.

Потребление и продажа алкоголя не будут разрешены до шести часов утра понедельника.

Имейте в виду, что в эти выходные на всей территории страны действует сухой закон, чтобы избежать ссор во время голосования и после доставки результаты. Потребление и продажа алкоголя будут ограничены до шести часов утра 14 марта этого года.

Кроме того, морские и сухопутные пограничные переходы будут закрыты до полуночи в понедельник, 14 марта. Вам также следует знать информацию, предоставленную мэром или губернаторством, поскольку они могут в любое время ввести комендантский час.

Архивное изображение. Метро будет бесплатным 13 марта. Фото: Метро Медельина

Если возможно, постарайтесь передвигаться на общественном транспорте 13 марта, чтобы избежать заторов или проблем с парковкой. Например, вы можете бесплатно проехать в метро Медельина, чтобы воспользоваться своим правом голоса. В Боготе будет зональная служба, которая соединяет станцию САПР TransMilenio (магистраль NQS) с Corferias, вы также можете использовать станцию Recinto Ferial магистрали Эльдорадо.

Вы также можете заказать такси или транспортное средство, связанное с транспортными платформами, по специальной цене, если вы используете коды, указанные в ссылке.

Если вы определенно хотите или должны перевозиться в своем личном автомобиле, получите информацию и избегайте попадания в стойло. Узнайте о закрытии дорог в Боготе во время выборов в законодательные органы. Обратите внимание, что в это воскресенье не будет велосипедной дорожки или отдыха.

Кроме того, по этой ссылке вы можете узнать о закрытых и объездных маршрутах в Медельине, Кали, Картахене и Барранкилье во время выборов в законодательные органы. Помните, что если вы путешествуете на мотоцикле, вы не можете взять барбекю, если вы находитесь в Кали, Кукуте или Йопале.

Голосование позволит вам получить доступ к скидкам и акциям

Голосование в Колумбии — это право, а не обязанность. Тем не менее, у колумбийцев есть несколько стимулов мотивировать себя пойти на выборы. Если вы не будете шить без наперстка, в ваших интересах проголосовать на выборах в законодательные органы 13 марта.

Государство Колумбия предлагает вам некоторые преимущества для сохранения вашего избирательного удостоверения, документа, который вы получаете после голосования, и хранения ваших личных данных. Ознакомьтесь со скидками на процедуры и другими преимуществами по этой ссылке.

11-06-2018 ВЫБОРЫ В КОЛУМБИИ ПОЛИТИКА ЮЖНОЙ АМЕРИКИ КОЛУМБИИ ТВИТТЕР

После четырех часов дня жюри для голосования начнёт подсчет голосов. В связи с разногласиями, вызвавшими стирание и поправки к формам E14 выборов в 2018 году, Национальный реестр гражданского состояния распорядился подсчитать голоса и с экономией заполнить различные форматы.

Следует надеяться, что сначала будут получены результаты межпартийных консультаций, затем консультации в Сенате и, наконец, в Палате представителей.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ