122-109: Ливень из трехочковых Клая Томпсона заканчивает «Бакс»

Депортес (США), 12 марта Голден Стэйт Уорриорз с восемью трехочковыми от Клая Томпсона и 38 очками, в эту субботу с комфортом выиграли у «Милуоки Бакс» (122-109), за которые великолепные выступления грека Джанниса Антетокунмпо (31 очко) и испанца Сержа Ибаки (15 очков) и 6 не хватило) подборов). Томпсон набрал 38 очков, совершив 6 подборов, 5 передач, одну перехват и одну стоппер, а Джордан Пул набрал 30 очков, 6 подборов, 5 передач и одну перехват. Канадский Эндрю Уиггинс заработал 21 очко, а конголезский Джонатан Куминга — 14 очков. За «Бакс» у Антетокунмпо было 31 очко, 8 подборов, 6 передач и стоппер. На счету Криса Миддлтона 18 очков, 4 подбора, 6 передач и 3 перехвата, а испанец Ибака набрал 15 очков и 6 подборов за 17 минут и 14 секунд игры. Милуоки Бакс (42—26) занимает второе место в Восточной конференции после Майами Хит, а «Голден Стэйт Уорриорз» (46—22), только что выигравшая «Денвер Наггетс» (102—113), теперь вторая в Западной конференции, связавшись с Мемфис Гризлис. ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ IBAKA С 5.49 до конца первой четверти Ибака прыгнул на корт, который забил за две минуты один из 2 и свободный удар (19-17). В 2.30 после окончания первого сета Ибака в тройке сравнял световой (22-22), а через 28 секунд после окончания отрезка испанка, родившегося в Конго, снова сравняла счет (28-28). Первая четверть закончилась тем, что Ибака стал лучшим бомбардиром для обеих команд, с 9 очками и 2 подборами, но который получил локоть от конголезца Джонатана Куминги в борьбе за отскок, который отправил его в лазарет с рваной раной на правом глазу. Вторая четверть началась с оправдания посетителей и, через две минуты после съемочной площадки, центровой Бобби Портис наложил свою силу, чтобы раздавить руку и открыть лидерство (32-38). Но два трехочковых подряд Клая Томпсона и данк Эндрю Уиггинса в очередной раз сравняли счет (40-40). Томпсон с третьим трехочковым за полторы минуты вернул «Уорриорз» лидерство (43-40). Еще один трехочковый и два шага назад от огня Томпсона с 18 очками до сих пор открыли рану Бакса (52-43). В 3.25 после окончания второго сета Ибака вернулся на корт, а в 2.04 получил новую корзину (59-52). НАВЯЗЫВАЕТСЯ ТОМПСОН Первая половина с 5 данками и 21 очком от Томпсона закончилась тем, что местные жители лидировали со счетом 67:58. Три трехочковых Джордана Пула в первые две минуты третьей четверти и корзина Уиггинса дали местным жителям первое преимущество в 20 очков (78-58). Антетокунмпо, с 26 очками при 4.37, чтобы закончить четвертый, не смог справиться с локальным толчком, с вдохновленным Уиггинсом, который до сих пор забил 21, и Томпсоном, который своим шестым тройным и 26 очками довел счет до 91-76. Охранник Бакса ДеАндре Бембри покинул игру в лазарет после неудачного падения. Еще один трехочковый от Томпсона и один из двух сербских Неманья Бьелица покинули яркую отметку 103-84 в конце третьей четверти. Финальный сет начался с того, что Томпсон сохранил свое доминирование и из корзины из 2 и ещё одного трипла вернул 20-очковое преимущество «Уорриорз» (110-90). В середине сета испанец Ибака разгромил, а затем получил еще одну корзину, набрав 15 очков и поставив счет 114-99. В 3.33 в итоге гости, казалось, проиграли матч, когда Томпсон поставил корзину на средней дистанции и середине поворота, с которой он набрал 38 очков и сохранил свободное лидерство для местных жителей (119-99). Американец мексиканского происхождения Хуан Тоскано Андерсон, сыгравший почти три минуты, забил последним в игре, которую «Уорриорз» с комфортом обыграли (122:109). ШЕФ т.е. /ам/gcf