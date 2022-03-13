10 миллиардов песо будет выделено SENA на бизнес-идеи

Предпринимательский фонд Национальной службы обучения SENA разработал конкурс на 10 миллиардов долларов для создания 125 новых бизнес-идей. Он стремится финансировать предпринимательские инициативы в любом секторе экономики, которые исходят или разрабатываются женщинами-предпринимателями из любого региона, которые смогут получить до 80 миллионов долларов каждый и, как ожидается, будут способствовать созданию почти 500 рабочих мест по всей стране. Звонок, начавшийся с 10 марта, продлится до 18 апреля этого года.

В женский месяц приятно объявить о новых возможностях для колумбийских женщин создавать новые предприятия и, таким образом, создавать официальные рабочие места, комментирует генеральный директор SENA Карлос Марио Эстрада Молина. «Фонд SENA Emprender Fund стал той рукой помощи со стороны государства, которая позволила тысячам колумбийцев реализовать свои мечты и жизненные проекты, превратив бизнес-идеи в устойчивые организации, при финансовой поддержке и строгой технической поддержке, которая обеспечивает реальную возможность получения дохода и занятости в стране. В этом смысле SENA — это организация по предпринимательству в Колумбии, которой могут заниматься женщины», — говорит директор.

Для Паула Герра, основателя Gracia Joyería, которая разрабатывает классические украшения, адаптированные для своих клиентов, говорит, что, будучи частью Entity, расширила свое видение мощным образом, признавая, что она не только смогла тренироваться в этой торговле, но и имела возможность войти в маршрут Emprender Fund и создать ее собственный бренд.

«Благодаря 80 миллионам долларов, которые мы получили в ходе оранжевого экономического звонка, мы смогли купить специализированное оборудование для производства лучших запчастей, и мы создали шесть рабочих мест. Наши украшения включают в себя особые и уникальные детали, которые украшают жизнь многих людей. В Gracia мы любим то, чем занимаемся», — говорит бизнесвумен Паула Герра.

Мария Алехандра Гомес, создатель Nodoma, альтернативного бренда современных чемоданов и аксессуаров, говорит, что, хотя она уже начала свой бизнес, зная Фонд Emprender и вступив в программу по получению инвестиционных ресурсов и формализации своей компании, это решение во всех отношениях помогло ей. . «Полученные 97 миллионов долларов помогли нам приобрести сырье, упаковку, лизинг, оборудование и полки, а также инвестировать в фонд заработной платы, поэтому мы смогли создать пять рабочих мест напрямую и два косвенных рабочих места. Это приведет к увеличению производства, что будет поддерживать продажи», - говорит Гомес.

Женщины, заинтересованные в получении доступа к Фонду Emprender Fund, должны следовать техническому консультативному маршруту с помощью различных менеджеров SENA в стране, который включает в себя руководство, формулирование, формализацию на платформе и оценку. И, если это будет жизнеспособно, они будут бенефициарами для создания компании и запуска в соответствии с имеющимися ресурсами.

Фонд SENA Emprender Fund помог почти 1433 новым компаниям, созданным женщинами-предпринимателями в стране, с ресурсами, превышающими 142 миллиарда долларов, которые превратились в 7316 официальных рабочих мест по всей стране.

Аналогичным образом, в период с 2019 по 2021 год было открыто шесть заявок на участие в Фонде Emprender Fund исключительно для женщин с ресурсами на сумму более 17,28 миллиарда долларов начального капитала. А в 2021 году было проведено около 500 ориентационных сессий по темам, связанным с предпринимательским предложением SENA, в которых приняли участие 163 600 женщин.

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