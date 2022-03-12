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суббота 12 март 2022
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Россия

Зеленский предупреждает, что Россия начала войну против европейских ценностей

12 март 2022

Рим, 12 марта Президент Украины Владимир Зеленский предупредил сегодня, что вторжение в Россию — это «война ценностям» Европы в связи с демонстрациями в сотне городов континента, координируемыми из Флоренции (север). «В интервью меня всегда спрашивают, как Европа может помочь Украине. Я задаю другой вопрос: как Европа может помочь себе, потому что эта война идет не только против украинцев, но и против ценностей, которые нас объединяют?» , рассуждал Зеленский. Украинский президент, участвовавший по видеоконференции в митингах, организованных сетью «Еврогорода», заявил, что война - это агрессия против европейского образа жизни: «Мы разные, потому что пока живем, они убивают», - сказал он. «Эта война была начата не нами, это циничное и жестокое вторжение России против украинского народа», - сказал он. Зеленский попросил «не забывать» число, 79 детей, погибших в результате этой агрессии, которая началась 24 февраля. «Есть 79 семей, которые потеряли самое ценное, но должны продолжать бороться, искать убежище, выживать и бороться за будущее, которое для некоторых закончилось. Что делать украинцам и европейцам, чтобы их число не изменилось и не увеличилось?» , сказал он. Украинский президент посетовал на ситуацию в городе Мариуполе, на побережье Азовского моря, «полностью осажденном» российскими войсками, «круглосуточно бомбится» и где бомбили даже детские больницы. «Мариуполь и даже акушерская клиника были разрушены. Они олицетворяют ненависть к жизни, убивают детей... Почему они разрушают больницы? Чтобы дети украинцев не стали отцовством. И это происходит по всей нашей стране», - осудил он. Зеленский закончил свое выступление защитой санкций против режима президента России Владимира Путина, «чтобы каждый российский солдат понимал цену каждого выстрела». В демонстрации во Флоренции, на площади Санта-Кроче, приняли участие сотни людей с флагами Европейского Союза (ЕС) и мира, которые молча слушали слова украинского президента, символа сопротивления российскому военно-морскому флоту. Затем взял слово мэр города и президент «Еврогородов» Дарио Нарделла, чтобы призвать к окончанию войны: «Пожалуйста, остановитесь, прежде чем руины похоронят какую-либо дипломатическую инициативу», - воскликнул он. Также присутствовал бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб, который призвал украинский народ «не сдаваться», потому что финны знают, что значит «быть атакованным крупным агрессором», как это было в СССР во Второй мировой войне. Флорентийское событие, которое началось с 17 курантов, по одному на каждый день конфликта на Украине, также услышало, среди прочего, голос бывшего председателя Европарламента Давида Сассоли, скончавшегося в январе прошлого года, и его преемницы Роберты Мецолы. ШЕФ гсм/фпа

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