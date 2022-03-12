Зеленский признал 1300 украинских военных потерь и насчитывает 12 000 российских

Львов, Украина, 12 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня, что 1300 военнослужащих украинских вооруженных сил погибли с начала российского военного наступления 24 февраля, заявив, что российская сторона потеряла 12 000 солдат. «Мы потеряли около 1300 военнослужащих», - заявил Зеленский на пресс-конференции с международными журналистами, где впервые сообщил о ряде военных потерь, сообщает агентство «Униан». «Около 1300 наших солдат погибли, а Россия потеряла около 12 000 человек. От одного до десяти. Я не рад, что 12 тысяч ваших погибли», - сказал он. Зеленский пояснил, что не счастлив, «потому что у русских тоже есть родители» и что большинство российских солдат вообще ничего не знают, и что «они отправились на Украину, потому что им что-то говорили о борьбе с фашизмом». По словам Униана, Зеленский заявил, что россияне понесли столько потерь, «потому что причина на нашей стороне». За эти 16 дней войны в Украине министерство обороны России сообщило только о количестве российских военных потерь, составляющих чуть менее 500 солдат. ШЕФ иджм-вч/амг