Арина Сабаленко выбыла из турнира на премьере в Индиан-Уэллсе

В качестве одного из первых сюрпризов турнира в Индиан-Уэллсе белоруска Арина Сабаленко была выбита в эту субботу на премьере итальянки Жасмин Паолини.

Сабаленка, занимающая третье место в женском рейтинге, заняла лучшее место в соревнованиях в этом турнире категории WTA 1000 после ухода в последнюю минуту чешки Барборы Крейчиковой.

46-летняя Паолини в рейтинге вышла в один сет против белоруски, обыграв ее 2-6, 6-3 и 6-3 за один час и 47 минут игры.

23-летняя Сабаленко была полуфиналисткой последних выпусков Уимблдона и Открытого чемпионата США и упала в раунде 16 января на Открытом чемпионате Австралии.

В пятницу испанка Гарбинье Мугуруза, обладательница двух титулов Большого шлема, также была награждена на своей премьере в Индиан-Уэллсе американкой Элисон Риске.

ГБВ/мА