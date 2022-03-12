Мировой прогноз по Фаренгейту

Мировой прогноз до 12:00 по Гринвичу в субботу, 12 марта 2022 г.

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Город/местность, страна; погодные условия в субботу; максимальная температура в субботу (F); минимальная температура в субботу (F); погодные условия в воскресенье; максимальная температура воскресенья (F); минимальная температура воскресенья (F); направление ветра в воскресенье; скорость ветра в воскресенье (MPH); влажность воскресенья (%); вероятность воскресенья количество осадков (%); индекс УФ-излучения в воскресенье.

Абиджан, Берег Слоновой Кости; Изолированный шторм; 89; 78; Изолированный шторм; 88; 77; ЮЮЗ; 10; 82%; 73%; 11

Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты; Очень жарко; 99; 73; Солнечно и жарко; 92; 73; СВ; 6; 34%; 0%; 8

Алеппо, Сирия; ливни; 44; 33; Дождь; 43; 32; ЗНО; 6; 83%; 86%; 1

Амстердам, Нидерланды; Облачно; 57; 47; P/Облачно; 60; 45; Ю.Ш.; 15; 59%; 73%; 2

Анкоридж, США; Снег днем; 38; 22; Холоднее; 31; 14; N; 13; 59%; 4%; 2

Аргел, Аргелия; Чубаскос; 60; 46; Нубладо; 63; 57; Э; 6; 69%; 32%; 2

Ашхабад, Туркменистан; Низкий облачный покров; 62; 45; Низкий облачный покров; 47; 45; В E; 6; 80%; 44%; 1

Астана, Казахстан; Небольшое количество снега; 17; 7; Легкая Невиска; 18; 9; СВ; 14; 90%; 83%; 1

Асунсьон, Парагвай; Много солнечного света, приятно; 82; 64; Ницца, с солнцем; 85; 61; S; 10; 57%; 3%; 10

Афины, Греция; Снег и дождь; 42; 32; Облака и солнце; 46; 35; СВ; 5; 52%; 7%; 5

Окленд, Новая Зеландия; Облачно; 76; 64; Облачно; 82; 59; ЮВ; 7; 51%; 36%; 3

Багдад, Ирак; Облачно и прохладно; 63; 44; Много солнечного света; 69; 45; NNW; 7; 33%; 0%; 6

Банда Ачех, Индонезия; Изолированный шторм; 93; 73; Несколько ливней; 93; 74; ЮВ; 5; 67%; 88%; 11

Бангкок, Таиланд; Частично солнечно; 96; 82; P/Облачно; 94; 83; Ю.Ш.; 7; 63%; 17%; 7

Барселона, Испания; Дождь; 57; 47; Облачно; 59; 50; СВ; 8; 80%; 73%; 1

Пекин, Китай; дожди и моросящий дождь; 55; 41; Облачно и умеренно; 57; 39; NNE; 7; 39%; 44%; 4

Белград, Сербия; Солеадо, без начинки; 41; 23; Солеадо, без начинки; 47; 27; ЮВ; 3; 44%; 0%; 4

Бангалор, Индия; Солнечный и приятный; 91; 68; Частично солнечный; 89; 67; E; 9; 26%; 0%; 12

Берлин, Германия; Ясно, с солнечным светом; 48; 28; Солнечно; 51; 32; Калифорния; 9; 48%; 0%; 3

Богота, Колумбия; ливни; 64; 51; дождливые периоды; 61; 51; ЖЮЗ; 6; 91%; 97%; 4

Бразилиа, Бразилия; Изолированный шторм; 82; 66; Изолированный шторм; 81; 67; S; 5; 71%; 93%; 5

Братислава, Словакия; Солнечно; 44; 24; Ясно и солнечно; 50; 31; ЮВ; 12; 31%; 0%; 4

Брюссель, Бельгия; Облачность; 57; 48; Небольшой дождь; 58; 43; ЮЮЗ; 10; 58%; 85%; 2

Бухарест, Румыния; Облачность; 39; 23; Облака и солнце; 43; 27; E; 4; 36%; 24%; 3

Будапешт, Венгрия; Солнечный, умеренный; 43; 20; Солнечный, умеренный; 48; 23; SSE; 4; 36%; 0%; 4

Буэнос-Айрес, Аргентина; Солнечный; 74; 55; Солнечный; 78; 58; NNE; 5; 67%; 2%; 7

Пусан, Южная Корея; Много солнечного света; 69; 58; Дождливые во второй половине дня; 63; 52; NE; 10; 78%; 97%; 2

Бужумбура, Бурунди; Уточнение; 86; 67; Изолированный шторм; 82; 65; E; 7; 48%; 56%; 13

Калькутта, Индия; Соль брумосо; 90; 68; Соль брумосо; 92; 69; ЖЮЗ; 5; 37%; 0%; 9

Каракас, Венесуэла; Облачно, дожди; 83; 67; Изолированный шторм; 83; 70; NNE; 4; 63%; 81%; 6

Ченнай, Индия; Клиринг; 93; 73; Туманный; 93; 76; NNE; 7; 66%; 0%; 11

Чикаго, США; Очень холодно; 26; 23; Теплее; 52; 37; SSW; 13; 45%; 7%; 4

Мехико, Мексика; Соль; 78; 44; Солнечный и приятный; 80; 51; SW; 6; 31%; 2%; 11

Кейптаун, Южная Африка; Солнце, некоторые облака; 81; 63; Ливни и ливни; 65; 59; ЮЗ; 9; 64%; 72%; 5

Коломбо, Шри-Ланка; изолированный шторм; 88; 75; изолированный шторм; 89; 75; январь; 6; 73%; 74%; 12

Копенгаген, Дания; Много солнечного света; 42; 34; Солнечный; 45; 35; SE; 12; 64%; 0%; 3

Дакка, Бангладеш; туман и теплее; 95; 67; туман; 97; 68; СЗЗ; 6; 40%; 0%; 8

Дакар, Сенегал; Солнечный и приятный; 78; 66; Солнечный и приятный; 78; 65; N; 9; 56%; 0%; 10

Даллас, США; Солнечный, но прохладный; 57; 38; Солнечный; 66; 48; S; 12; 41%; 2%; 6

Дар-эс-Салам, Танзания; Облачность; 93; 77; Клиринг; 92; 77; Январь; 11; 62%; 7%; 9

Денвер, США; Теплее; 55; 32; Облака и Солнце; 59; 30; WNW; 6; 35%; 21%; 5

Дили, Восточный Тимор; Дождь; 88; 75; Дождь; 88; 74; Юго-Восточный Тимор; 4; 75%; 88%; 6

Дублин, Ирландия; Небольшой дождь; 48; 43; Небольшой дождь; 51; 39; SW; 20; 73%; 97%; 2

Душанбе, Таджикистан; Клиренс и умеренный пояс; 65; 55; Периоды дождей; 61; 53; E; 7; 68%; 99%; 2

Каир, Египет; Облака и солнце прохладно; 60; 44; р/солнечно; 64; 47; N; 9; 40%; 4%; 7

Ереван, Армения; Облака и солнце; 45; 24; Снежные периоды; 39; 25; СВ; 5; 50%; 82%; 4

Стамбул, Турция; Турбонада со снегом; 33; 27; Пара снегопадов; 37; 23; СВ; 7; 74%; 51%; 4

Стокгольм, Швеция; Много солнечного света; 47; 25; Солнечный; 49; 27; SW; 5; 58%; 0%; 2

Гибралтар, Гибралтар; Облачность; 63; 56; Несколько ливней; 63; 53; SSE; 11; 77%; 100%; 2

Ханой, Вьетнам; Низкий облачный покров; 76; 69; Низкий облачный покров; 78; 69; ЮВ; 9; 77%; 42%; 2

Хараре, Зимбабве; Солнце и некоторые облака; 83; 60; P/солнечно; 82; 62; NNE; 5; 49%; 10%; 12

Хельсинки, Финляндия; Солнечно; 46; 22; Частично солнечно; 42; 24; WNW; 6; 73%; 0%; 2

Хошимин, Вьетнам; ливни; 90; 79; изолированный шторм; 95; 79; ЮВ; 8; 58%; 60%; 7

Гонконг, Гонконг; Некоторое солнце; 79; 63; Облака и солнце влажно; 77; 65; E; 6; 80%; 17%; 8

Гонолулу, США; Частично солнечно; 84; 71; Частично солнечно; 84; 71; JAN; 13; 55%; 12%; 9

Хайдарабад, Пакистан; Туманное солнце; 93; 74; Туманное солнце; 94; 72; ЮВ; 7; 24%; 0%; 10

Исламабад, Пакистан; P/Sunny; 84; 59; Облака и солнце, тепло; 87; 62; NNW; 10; 37%; 0%; 6

Хартум, Судан; Туманное солнце; 93; 67; Туманное солнце; 94; 68; N; 14; 14%; 0%; 10

Йоханнесбург, Южная Африка; Частично солнечно; 79; 61; Облака и солнце; 77; 62; NE; 6; 65%; 56%; 10

Кабул, Афганистан; Облака и солнце тепло; 68; 42; Расселение; 64; 45; З; 5; 46%; 2%; 3

Карачи, Пакистан; Солнечный и жаркий; 96; 69; Солнечный и жаркий; 97; 70; WNW; 9; 39%; 0%; 8

Катманду, Непал; Туманное солнце; 79; 54; Туманное солнце; 83; 55; ЮЮЗ; 6; 42%; 0%; 8

Киев, Украина; Переменный облачный покров; 39; 31; Переменный облачный покров; 36; 26; ЮЗ; 7; 64%; 9%; 1

Кингстон, Ямайка; солнечно, ветрено; 88; 75; несколько ливней; 89; 76; N; 7; 54%; 65%; 9

Киншаса, Демократическая Республика Конго; Облачно; 88; 75; Несколько ливней; 87; 74; N; 5; 71%; 72%; 3

Куала-Лумпур, Малайзия; ливни; 93; 75; изолированный шторм; 92; 76; NNW; 4; 75%; 65%; 11

Гавана, Куба; Сильные ливни; 91; 63; Несколько прохладнее; 76; 68; JAN; 16; 53%; 16%; 7

Ла-Пас, Боливия; ливни; 54; 40; несколько душевых; 54; 40; SSE; 6; 74%; 94; 7

Лагос, Нигерия; Облачность; 90; 82; Изолированный шторм; 90; 81; ЮЮЗ; 8; 72%; 73%; 10

Лима, Перу; Низкая облачность; 77; 67; Преимущественно облачность; 77; 67; ЮВ; 7; 72%; 44%; 11

Лиссабон, Португалия; Послеобеденный дождь; 61; 46; Облачно; 60; 46; SSE; 6; 66%; 27%; 2

Лондон, Великобритания; P/Облачно; 54; 44; Некоторые дожди; 52; 39; SW; 12; 76%; 83%; 1

Лос-Анджелес, Соединенные Штаты; P/Sunny; 79; 49; Облака и Солнце; 72; 52; N; 7; 49%; 1%; 6

Луанда, Ангола; Уточнение; 88; 78; Уточнение; 87; 77; SSW; 7; 63%; 32%; 9

Мадрид, Испания; Облака и солнце; 57; 44; Некоторые дожди; 56; 46; январь; 5; 55%; 82%; 2

Мале, Мальдивы; Солнечный; 89; 81; Солнечный и приятный; 91; 81; NNE; 9; 61%; 12%; 12

Манаус, Бразилия; Изолированный шторм; 89; 76; Изолированный шторм; 87; 75; Январь; 4; 82%; 90%; 5

Манила, Филиппины; некоторые ливни; 92; 79; изолированный шторм; 91; 77; E; 5; 62%; 55%; 11

Мельбурн, Австралия; Солнце и некоторые облака; 72; 56; Частично солнечно; 83; 61; ЗЗН; 10; 61%; 33%; 6

Майами, США; Windy; 87; 59; Несколько прохладнее; 71; 68; JAN; 15; 45%; 16%; 6

Минск, Белоруссия; Преимущественно облачно; 37; 29; Солнце и облака; 38; 26; ЗЗН; 4; 52%; 2%; 2

Могадишо, Сомали; P/Солнечный; 91; 77; Солнечный; 92; 78; E; 14; 58%; 1%; 12

Монтевидео, Уругвай; Солнечный; 70; 52; Солнечный и приятный; 72; 55; NE; 6; 64%; 1%; 7

Монреаль, Канада; Снег с бризом; 32; 15; Облака и солнце, холод; 24; 22; ЮЮЗ; 8; 54%; 44%; 2

Москва, Россия; Низкий облачный покров; 35; 28; Ливни; 39; 33; ЗСЗ; 6; 60%; 55%; 1

Мумбаи, Индия; Солнечный и теплый; 97; 79; Солнечный и жаркий; 97; 80; N; 8; 34%; 0%; 9

Найроби, Кения; Облака и солнце; 87; 58; Облака и солнце; 86; 59; NNE; 11; 38%; 2%; 14

Никосия, Кипр; Облака и солнце прохладно; 51; 35; Некоторые дожди; 47; 34; W; 8; 71%; 90%; 4

Новосибирск, Россия; Некоторое солнце, холодно; 15; -8; Солнечно, но холодно; 11; -3; СВ; 10; 73%; 0%; 3

Нью-Дели, Индия; Солнце; 84; 64; Туман и тепло; 93; 66; ЗНВ; 6; 49%; 0%; 7

Нью-Йорк, США; Дожди, затем снег; 46; 23; Частично солнечно; 37; 32; SW; 14; 36%; 3%; 4

Осака, Япония; Туманное солнце; 68; 46; Р/Санни; 72; 57; ЮЮЗ; 10; 59%; 86%; 3

Осло, Норвегия; Облачно; 39; 21; P/Облачно; 44; 21; ЮЮВ; 4; 50%; 0%; 1

Оттава, Канада; Снежный период; 27; 3; Снегопад во второй половине дня; 25; 23; ЮЮЗ; 13; 66%; 62%; 2

Паго-Паго, Американское Самоа; ливни; 94; 79; Изолированный шторм; 92; 78; Январь; 8; 65%; 73%; 12

Панама, Панама; Кратковременный шторм; 90; 75; Изолированный шторм; 88; 75; NNW; 7; 73%; 50%; 11

Парамарибо, Суринам; Изолированный шторм; 83; 76; Изолированный шторм; 81; 74; JAN; 8; 82%; 87%; 3

Париж, Франция; Небольшой дождь; 53; 46; Небольшой дождь; 53; 37; ЮЮЗ; 9; 67%; 83%; 1

Перт, Австралия; Несколько прохладнее; 82; 69; Облака и солнце; 77; 67; ЮЗ; 8; 70%; 4%; 4

Пномпень, Камбоджа; ливни; 93; 79; Облака и солнце, тепло; 96; 79; SSE; 6; 55%; 35%; 11

Прага, Чешская Республика; Солнечно и теплее; 49; 24; Солнце; 53; 28; Калифорния; 6; 29%; 0%; 3

Порт-Морсби, Папуа — Новая Гвинея; Увеличение облачного покрова; 90; 75; Изолированный шторм; 91; 75; NE; 10; 76%; 54%; 11

Порт-о-Пренс, Гаити; душевые; 90; 68; несколько душ; 90; 70; январь; 6; 54; 74 процента; 10

Пхеньян, Северная Корея; Ливни; 64; 45; Низкая облачность; 59; 43; СВ; 5; 77%; 33%; 1

Кито, Эквадор; Периоды дождей; 65; 51; Небольшие дожди; 63; 51; ЮВ; 7; 72%; 97%; 6

Рабат, Марокко; ливни; 66; 50; P/солнечно; 65; 50; ЮЗ; 6; 76%; 82%; 2

Ресифи, Бразилия; Чубаскос; 89; 77; Чубаскос; 89; 76; Е; 7; 67%; 81%; 11

Рейкьявик, Исландия; Невискас; 38; 31; Несколько солнечных часов; 39; 34; S; 10; 65%; 44%; 2

Эр-Рияд, Саудовская Аравия; Несколько прохладнее; 84; 60; Солнечно и жарко; 93; 67; SE; 9; 19%; 0%; 8

Рига, Латвия; Частично солнечно; 41; 27; Много солнечного света; 43; 27; СЗЗ; 1; 66%; 0%; 2

Рио-де-Жанейро, Бразилия; Кратковременный шторм; 89; 76; Изолированный шторм; 88; 76; NW; 8; 70%; 64%; 10

Рим, Италия; Солнце и облака; 58; 35; Много солнечного света; 58; 42; Январь; 8; 50%; 30%; 4

Сент-Джон, Антигуа и Барбуда; Солнечный; 84; 74; Некоторые души; 84; 74; Январь; 14; 65%; 75%; 10

Сан-Франциско, США; Несколько прохладнее; 58; 50; Периоды солнечного света; 60; 45; W; 11; 67%; 9%; 4

Сан-Хосе, Коста-Рика; изолированный шторм; 78; 62; изолированный шторм; 80; 63; январь; 13; 71%; 53%; 12

Сан-Хуан, Пуэрто-Рико; несколько душевых; 83; 73; солнечно; 83; 74; E; 13; 71%; 44%; 10

Санкт-Петербург, Россия; Уменьшение облаков; 35; 24; Клиринг; 31; 23; СЗЗ; 6; 90%; 2%; 1

Сан-Сальвадор, Сальвадор; ливни; 77; 65; Увеличение облачного покрова; 79; 65; N; 9; 61%; 18%; 11

Сана, Йемен; Солнце; 82; 49; р/солнечно; 78; 51; СВ; 6; 18%; 1%; 12

Сантьяго-де-Чили, Чили; Солнечный и приятный; 83; 58; Солнечный и приятный; 87; 60; SW; 6; 35%; 1%; 8

Санто-Доминго, Доминиканская Республика; несколько душевых; 85; 71; несколько душевых; 83; 70; N; 5; 81; 88%; 5

Сан-Паулу, Бразилия; Послеобеденный дождь; 55; 42; Преимущественно облачно; 58; 41; ESE; 5; 64%; 44%; 2

Сиэтл, США; Некоторые душевые; 56; 43; Душ; 50; 45; SSW; 7; 78%; 98%; 1

Сеул, Южная Корея; Небольшое количество солнечного света; 68; 50; Небольшой дождь; 56; 49; СВ; 4; 84%; 79%; 1

Шанхай, Китай; Очень тепло, солнечно; 77; 61; Ливни и моросящий дождь; 72; 59; NE; 7; 77%; 75%; 1

Сингапур, Сингапур; несколько ливней; 91; 78; изолированный шторм; 91; 78; NNE; 5; 66%; 64%; 11

София, Болгария; Преимущественно облачно; 31; 15; Не так круто; 41; 19; S; 6; 43%; 5%; 4

Сидней, Австралия; Солеадо; 75; 64; Чубаскос; 73; 64; N; 8; 68%; 91%; 7

Тайбэй, Тайвань; Частично солнечно; 75; 63; Солнечно и тепло; 85; 64; SE; 5; 60%; 9%; 8

Таллинн, Эстония; Уменьшение облачности; 43; 22; Частично солнечно; 39; 28; Юго-Западный Южный Уэльс; 6; 87%; 0%; 2

Ташкент, Узбекистан; Дожди и моросящий дождь; 68; 53; Периоды дождей; 57; 48; N; 7; 93%; 93%; 1

Тегеран, Иран; Облачно; 66; 51; Солнечный свет; 67; 53; СВ; 7; 23%; 5%; 6

Тель-Авив, Израиль; Облака и солнце прохладно; 56; 50; Несколько ливней; 57; 46; ЗЗН; 11; 56%; 85%; 6

Тбилиси, Грузия; Ветреный; 43; 27; Снежные заклинания; 35; 23; СЗЗ; 6; 85%; 96%; 1

Тирана, Албания; Солеадо; 50; 27; П/Солеадо; 53; 31; Е; 5; 42%; 6%; 4

Токио, Япония; Туманное солнце; 66; 50; Уточнение; 64; 58; ЮЗ; 9; 62%; 46%; 2

Торонто, Канада; С ветром позже; 27; 18; Небольшой снегопад; 35; 32; SW; 19; 61%; 88%; 1

Триполи, Ливия; Увеличение облачного покрова; 65; 55; Уточнение; 69; 54; ESE; 9; 53%; 2%; 6

Тунис, Тунис; ливни позже; 65; 53; душевые; 66; 55; ЮВ; 8; 73%; 46%; 5

Улан-Батор, Монголия; Холоднее; 28; 16; Небольшое количество снега; 37; 2; СЗ; 8; 47%; 87%; 2

Ванкувер, Канада; Дождь и морось; 53; 44; Несколько ливней; 54; 45; SSE; 4; 53%; 99%; 1

Варшава, Польша; Не очень прохладно; 45; 25; Много солнечного света; 47; 27; SE; 6; 47%; 0%; 3

Вена, Австрия; Ясно, с солнцем; 44; 30; Ясно, с солнцем; 48; 35; ЮВ; 12; 34%; 0%; 4

Вьентьян, Лаос; Очень жарко; 94; 75; р/солнечно; 102; 74; ЮВ; 5; 41%; 6%; 5

Вильнюс, Литва; Переменный облачный покров; 41; 23; Частично солнечно; 43; 25; ЮЮЗ; 4; 66%; 4%; 3

Веллингтон, Новая Зеландия; Ветреный; 73; 58; Низкий облачный покров; 64; 57; ЮВ; 23; 71%; 26%; 1

Джакарта, Индонезия; Небольшие дожди; 90; 76; Изолированный шторм; 87; 76; ЗЗН; 8; 81%; 71%; 6

Янгон, Мьянма; Некоторое солнце; 101; 75; Р/Санни; 103; 75; ЖЮЗ; 5; 41%; 2%; 5

Джидда, Саудовская Аравия; Туманное солнце; 82; 73; Санни и Ницца; 84; 73; NNW; 11; 54%; 3%; 9

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