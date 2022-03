Мировой прогноз по Цельсию-kph

Мировой прогноз до 12:00 по Гринвичу в субботу, 12 марта 2022 г.

Город/местность, страна; погодные условия в субботу; максимальная температура субботы (C); минимальная температура субботы (C); погодные условия воскресенья; максимальная температура воскресенья (C); минимальная температура воскресенья (C); направление ветра в воскресенье; скорость ветра в воскресенье (KPH); влажность воскресенья (%); вероятность воскресенья количество осадков (%); индекс УФ-излучения в воскресенье.

Абиджан, Берег Слоновой Кости; Изолированный шторм; 31; 25; Изолированный шторм; 31; 25; ЮЮЗ; 16; 82%; 73%; 11

Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты; Очень жарко; 37; 23; Солнечно и жарко; 34; 23; СВ; 9; 34%; 0%; 8

Алеппо, Сирия; ливни; 7; 0; Дождь; 6,0; ЗНО; 9; 83%; 86%; 1

Амстердам, Нидерланды; Облачно; 14; 8; P/Облачно; 15; 7; Ю.Ш.; 24; 59%; 73%; 2

Якорная стоянка, США; Снег днем; 3; -5; Холоднее; 0; -10; N; 21; 59%; 4%; 2

Аргел, Аргелия; Чубаскос; 16; 8; Нубладо; 17; 14; Э; 9; 69%; 32%; 2

Ашхабад, Туркменистан; Низкий облачный покров; 16; 7; Низкий облачный покров; 9; 7; В в.д.; 10; 80%; 44%; 1

Астана, Казахстан; Небольшой снег; -8; -14; Легкая Невиска; -8; -13; СВ; 22; 90%; 83%; 1

Асунсьон, Парагвай; Много солнечного света, приятно; 28; 18; Ницца, с солнцем; 30; 16; S; 17; 57%; 3%; 10

Афины, Греция; Снег и дождь; 6; 0; Облака и солнце; 8; 2; СВ; 8; 52%; 7%; 5

Окленд, Новая Зеландия; Облачно; 24; 18; Облачно; 28; 15; ЮВ; 11; 51%; 36%; 3

Багдад, Ирак; Облачно и прохладно; 17; 7; Солнечно; 20; 7; СЗЗ; 11; 33%; 0%; 6

Банда Ачех, Индонезия; Изолированный шторм; 34; 23; Несколько ливней; 34; 23; Юго-Восточная Азия; 8; 67%; 88%; 11

Бангкок, Таиланд; Частично солнечно; 35; 28; P/Облачно; 34; 28; Ю.Ш.; 12; 63%; 17%; 7

Барселона, Испания; Дождь; 14; 8; Облачно; 15; 10; СВ; 13; 80%; 73%; 1

Пекин, Китай; дожди и моросящий дождь; 13; 5; Облачно и умеренно; 14; 4; NNE; 11; 39%; 44%; 4

Белград, Сербия; Солеадо, без начинки; 5; -5; Солеадо, без начинки; 8; -3; ЮВ; 5; 44%; 0%; 4

Бангалор, Индия; Солнечный и приятный; 33; 20; Частично солнечный; 32; 20; E; 14; 26%; 0%; 12

Берлин, Германия; Ясно, солнечно; 9; -2; Солнечно; 10; 0; CA; 15; 48%; 0%; 3

Богота, Колумбия; ливни; 18; 10; дождливые периоды; 16; 10; WSW; 9; 91%; 97%; 4

Бразилиа, Бразилия; Изолированный шторм; 28; 19; Изолированный шторм; 27; 19; S; 7; 71%; 93%; 5

Братислава, Словакия; Солнечно; 7; -5; Ясно и солнечно; 10; -1; ЮВ; 20; 31%; 0%; 4

Брюссель, Бельгия; Облачность; 14; 9; Небольшой дождь; 15; 6; ЮЮЗ; 17; 58%; 85%; 2

Бухарест, Румыния; Облачность; 4; -5; Облака и солнце; 6; -3; E; 7; 36%; 24%; 3

Будапешт, Венгрия; Солнечный, умеренный; 6; -6; Солнечный, неумеренный; 9; -5; SSE; 7; 36%; 0%; 4

Буэнос-Айрес, Аргентина; Солнечный; 24; 13; Солнечный; 26; 15; NNE; 8; 67%; 2%; 7

Пусан, Южная Корея; Солнечный свет; 20; 14; Дождливые во второй половине дня; 17; 11; СВ; 16; 78%; 97%; 2

Бужумбура, Бурунди; Уточнение; 30; 19; Изолированный шторм; 28; 18; E; 11; 48%; 56%; 13

Калькутта, Индия; Соль брумосо; 32; 20; Соль брумосо; 34; 21; ЖЮЗ; 7; 37%; 0%; 9

Каракас, Венесуэла; Облачно, дожди; 28; 19; Изолированный шторм; 28; 21; NNE; 6; 63%; 81%; 6

Ченнай, Индия; Клиринг; 34; 23; Туман; 34; 24; NNE; 11; 66%; 0%; 11

Чикаго, США; Очень холодно; -4; -5; Теплее; 11; 3; SSW; 21; 45%; 7%; 4

Мехико, Мексика; Соль; 26; 7; Солнечный и приятный; 26; 10; SW; 10; 31%; 2%; 11

Кейптаун, Южная Африка; Солнце, некоторые облака; 27; 17; Ливни и ливни; 19; 15; SW; 15; 64%; 72%; 5

Коломбо, Шри-Ланка; изолированный шторм; 31; 24; изолированный шторм; 32; 24; январь; 10; 73%; 74%; 12

Копенгаген, Дания; Солнечный 5; 1; Солнечный; 7; 2; ЮВ; 20; 64%; 0%; 3

Дакка, Бангладеш; туман и теплее; 35; 19; туман; 36; 20; СЗЗ; 10; 40%; 0%; 8

Дакар, Сенегал; Солнечный и приятный; 26; 19; Солнечный и приятный; 26; 18; N; 14; 56%; 0%; 10

Даллас, США; Солнечный, но прохладный; 14; 3; Солнечный; 19; 9; S; 20; 41%; 2%; 6

Дар-эс-Салам, Танзания; Переменная облачность; 34; 25; Очистка; 33; 25; JAN; 18; 62%; 7%; 9

Денвер, США; Теплее; 13; 0; Облака и Солнце; 15; -1; WNW; 10; 35%; 21%; 5

Дили, Восточный Тимор; Дождь; 31; 24; Дождь; 31; 24; Юго-Восточный Тимор; 6; 75%; 88%; 6

Дублин, Ирландия; Небольшой дождь; 9; 6; Небольшой дождь; 11; 4; SW; 32; 73%; 97%; 2

Душанбе, Таджикистан; Клиренс и умеренный пояс; 18; 13; Периоды дождей; 16; 11; E; 12; 68%; 99%; 2

Каир, Египет; Облака и солнце прохладно; 16; 7; P/Солнечный; 18; 8; N; 14; 40%; 4%; 7

Ереван, Армения; Облака и солнце; 7; -4; Снежные периоды; 4; -4; СВ; 7; 50%; 82%; 4

Стамбул, Турция; Турбонада со снегом; 1; -3; Пара снегопадов; 3; -5; СВ; 11; 74%; 51%; 4

Стокгольм, Швеция; Много солнечного света; 8; -4; Солнечный; 10; -3; SW; 8; 58%; 0%; 2

Гибралтар, Гибралтар; Облачность; 17; 13; Несколько ливней; 17; 12; SSE; 17; 77%; 100%; 2

Ханой, Вьетнам; Низкий облачный покров; 25; 21; Низкий облачный покров; 26; 21; ЮВ; 14; 77%; 42%; 2

Хараре, Зимбабве; Солнце и некоторые облака; 28; 16; P/солнечно; 28; 16; NNE; 8; 49%; 10%; 12

Хельсинки, Финляндия; Солнечно; 8; -6; Частично солнечно; 5; -4; ЗЗН; 10; 73%; 0%; 2

Хошимин, Вьетнам; ливни; 32; 26; изолированный шторм; 35; 26; ЮВ; 12; 58%; 60%; 7

Гонконг, Гонконг; Некоторое солнце; 26; 17; Облака и солнце влажно; 25; 18; E; 10; 80%; 17%; 8

Гонолулу, США; Небольшая солнечная погода; 29; 21; Частично солнечно; 29; 22 января; 20; 55%; 12%; 9

Хайдарабад, Пакистан; Туманное солнце; 34; 23; Туманное солнце; 35; 22; ЮВ; 12; 24%; 0%; 10

Исламабад, Пакистан; P/Sunny; 29; 15; Облака и солнце, тепло; 31; 17; NNW; 16; 37%; 0%; 6

Хартум, Судан; Туманное солнце; 34; 19; Туманное солнце; 34; 20; N; 23; 14%; 0%; 10

Йоханнесбург, Южная Африка; Частично солнечно; 26; 16; Облака и солнце; 25; 16; NE; 10; 65%; 56%; 10

Кабул, Афганистан; Облака и солнце, тепло; 20; 5; Клиринг; 18; 7; З; 8; 46%; 2%; 3

Карачи, Пакистан; Солнечный и жаркий; 36; 21; Солнечный и жаркий; 36; 21; WNW; 14; 39%; 0%; 8

Катманду, Непал; Туманное солнце; 26; 12; Туманное солнце; 28; 13; ЮЮЗ; 9; 42%; 0%; 8

Киев, Украина; Переменный облачный покров; 4; 0; Переменный облачный покров; 2; -3; ЮЗ; 11; 64%; 9%; 1

Кингстон, Ямайка; солнечно, ветрено; 31; 24; несколько ливней; 32; 24; N; 12; 54%; 65%; 9

Киншаса, Демократическая Республика Конго; Облачно; 31; 24; Несколько ливней; 31; 23; N; 8; 71%; 72%; 3

Куала-Лумпур, Малайзия; ливни; 34; 24; Изолированный шторм; 33; 24; Северо-Западный; 6; 75%; 65%; 11

Гавана, Куба; Сильные ливни; 33; 17; Несколько прохладнее; 25; 20; JAN; 26; 53%; 16%; 7

Ла-Пас, Боливия; ливни; 12; 5; несколько душевых; 12; 5; SSE; 10; 74%; 94; 7

Лагос, Нигерия; Облачность; 32; 28; Изолированный шторм; 32; 27; ЮЮЗ; 12; 72%; 73%; 10

Лима, Перу; Низкая облачность; 25; 19; Преимущественно облачно; 25; 20; ЮВ; 11; 72%; 44%; 11

Лиссабон, Португалия; Вечерний дождь; 16; 8; Облачно; 15; 8; SSE; 9; 66%; 27%; 2

Лондон, Великобритания; P/Облачно; 12; 7; Некоторые дожди; 11; 4; SW; 19; 76%; 83%; 1

Лос-Анджелес, Соединенные Штаты; P/Sunny; 26; 9; Облака и Солнце; 22; 11; N; 12; 49%; 1%; 6

Луанда, Ангола; Уточнение; 31; 26; Уточнение; 31; 25; SSW; 11; 63%; 32%; 9

Мадрид, Испания; Облака и солнце; 14; 7; Некоторые дожди; 13; 8; январь; 8; 55%; 82%; 2

Мале, Мальдивы; Солнечный; 32; 27; Солнечный и приятный; 33; 27; NNE; 14; 61%; 12%; 12

Манаус, Бразилия; Изолированный шторм; 31; 24; Изолированный шторм; 30; 24; Январь; 7; 82%; 90%; 5

Манила, Филиппины; некоторые ливни; 33; 26; изолированный шторм; 33; 25; E; 8; 62%; 55%; 11

Мельбурн, Австралия; Солнце и некоторые облака; 22; 13; Частично солнечно; 28; 16; ЗЗН; 16; 61%; 33%; 6

Майами, США; Windy; 31; 15; Несколько прохладнее; 22; 20; JAN; 24; 45%; 16%; 6

Минск, Белоруссия; Облачно; 3; -2; Солнце и облака; 3; -3; ЗЗН; 7; 52%; 2%; 2

Могадишо, Сомали; P/Солнечный; 33; 25; Солнечный; 33; 25; E; 23; 58%; 1%; 12

Монтевидео, Уругвай; Солнечный; 21; 11; Солнечный и приятный; 22; 13; СВ; 10; 64%; 1%; 7

Монреаль, Канада; Снег с бризом; 0; -9; Облака и Солнце холодно; -4; -5; ЮЮЗ; 12; 54%; 44%; 2

Москва, Россия; Низкий облачный покров; 1; -2; Ливни; 4; 1; ЗЗН; 10; 60%; 55%; 1

Мумбаи, Индия; Солнечный и теплый; 36; 26; Солнечный и жаркий; 36; 26; N; 12; 34%; 0%; 9

Найроби, Кения; Облака и солнце; 31; 14; Облака и солнце; 30; 15; NNE; 17; 38%; 2%; 14

Никосия, Кипр; Облака и солнце прохладно; 11; 1; Некоторые душевые; 8; 1; W; 12; 71%; 90%; 4

Новосибирск, Россия; Некоторое солнце, холодно; -9; -22; Солнечно, но холодно; -12; -20; СВ; 16; 73%; 0%; 3

Нью-Дели, Индия; Солнце; 29; 18; Туманный и теплый; 34; 19; ЗНВ; 10; 49%; 0%; 7

Нью-Йорк, США; дожди, затем снег; 8; -5; Частично солнечно; 3; 0; SW; 22; 36%; 3%; 4

Осака, Япония; Туманное солнце; 20; 8; Р/Санни; 22; 14; ЮЮЗ; 17; 59%; 86%; 3

Осло, Норвегия; Облачно; 4; -6; P/Облачно; 7; -6; СВ; 6; 50%; 0%; 1

Оттава, Канада; Снежный период; -3; -16; Снегопад днем; -4; -5; ЮЮЗ; 21; 66%; 62%; 2

Паго-Паго, Американское Самоа; ливни; 34; 26; Изолированный шторм; 33; 26; Январь; 13; 65%; 73%; 12

Панама, Панама; Кратковременный шторм; 32; 24; Изолированный шторм; 31; 24; NNW; 12; 73%; 50%; 11

Парамарибо, Суринам; Изолированный шторм; 29; 24; Изолированный шторм; 27; 24; JAN; 12; 82%; 87%; 3

Париж, Франция; Небольшой дождь; 12; 8; Небольшой дождь; 12; 3; ЮЮЗ; 15; 67%; 83%; 1

Перт, Австралия; Несколько прохладнее; 28; 21; Облака и Солнце; 25; 19; ЮЗ; 13; 70%; 4%; 4

Пномпень, Камбоджа; ливни; 34; 26; Облака и солнце, тепло; 36; 26; SSE; 10; 55%; 35%; 11

Прага, Чешская Республика; Солнечно и теплее; 10; -4; Солнце; 12; -2; CA; 10; 29%; 0%; 3

Порт-Морсби, Папуа — Новая Гвинея; Увеличение облачного покрова; 32; 24; Изолированный шторм; 33; 24; NE; 16; 76%; 54%; 11

Порт-о-Пренс, Гаити; душевые; 32; 20; несколько душ; 32; 21; январь; 10; 54; 74 процента; 10

Пхеньян, Северная Корея; Ливни; 18; 7; Низкая облачность; 15; 6; СВ; 7; 77%; 33%; 1

Кито, Эквадор; Периоды дождей; 18; 11; Небольшие дожди; 17; 11; 11; 72%; 97%; 6

Рабат, Марокко; ливни; 19; 10; P/солнечно; 18; 10; ЮЗ; 9; 76%; 82%; 2

Ресифи, Бразилия; Чубаскос; 32; 25; Чубаскос; 31; 24; Е; 11; 67%; 81%; 11

Рейкьявик, Исландия; Невискас; 4; -1; Несколько солнечных часов; 4; 1; S; 17; 65%; 44%; 2

Эр-Рияд, Саудовская Аравия; Несколько прохладнее; 29; 16; Солнечно и жарко; 34; 19; SE; 15; 19%; 0%; 8

Рига, Латвия; Частично солнечно; 5; -3; Много солнечного света; 6; -3; СЗЗ; 2; 66%; 0%; 2

Рио-де-Жанейро, Бразилия; Кратковременный шторм; 32; 24; Изолированный шторм; 31; 24; NW; 12; 70%; 64%; 10

Рим, Италия; Солнце и облака; 14; 2; Много солнечного света; 15; 5; января; 12; 50%; 30%; 4

Сент-Джон, Антигуа и Барбуда; Солнечный; 29; 24; Некоторые душевые; 29; 24; Января; 23; 65%; 75%; 10

Сан-Франциско, США; Несколько прохладнее; 14; 10; Периоды солнечного света; 16; 7; W; 17; 67%; 9%; 4

Сан-Хосе, Коста-Рика; изолированный шторм; 25; 16; изолированный шторм; 27; 17; январь; 21; 71%; 53%; 12

Сан-Хуан, Пуэрто-Рико; несколько душевых; 28; 23; солнечно; 28; 23; E; 20; 71%; 44%; 10

Санкт-Петербург, Россия; Уменьшающиеся облака; 2; -4; Клиринг; -1; -5; СЗЗ; 10; 90%; 2%; 1

Сан-Сальвадор, Сальвадор; ливни; 25; 18; Увеличенный облачный покров; 26; 18; N; 14; 61%; 18%; 11

Сана, Йемен; Солнце; 28; 9; р/солнечно; 26; 10; СВ; 10; 18%; 1%; 12

Сантьяго-де-Чили, Чили; Солнечный и приятный; 28; 14; Солнечный и приятный; 31; 15; SW; 9; 35%; 1%; 8

Санто-Доминго, Доминиканская Республика; несколько душевых кабин; 29; 22; несколько душевых; 28; 21; N; 7; 81; 88%; 5

Сан-Паулу, Бразилия; Послеобеденный дождь; 13; 6; Преимущественно облачно; 14; 5; ESE; 8; 64%; 44%; 2

Сиэтл, США; Некоторые душевые; 13; 6; Душ; 10; 7; SSW; 12; 78%; 98%; 1

Сеул, Южная Корея; Небольшое количество солнечного света; 20; 10; Небольшой дождь; 13; 9; СВ; 6; 84%; 79%; 1

Шанхай, Китай; Очень тепло, солнечно; 25; 16; Ливни и моросящий дождь; 22; 15; СВ; 12; 77%; 75%; 1

Сингапур, Сингапур; несколько ливней; 33; 26; изолированный шторм; 33; 26; NNE; 8; 66%; 64%; 11

София, Болгария; Преимущественно облачно; -1; -10; Не так круто; 5; -7; S; 10; 43%; 5%; 4

Сидней, Австралия; Солеадо; 24; 18; Чубаскос; 23; 18; N; 12; 68%; 91%; 7

Тайбэй, Тайвань; Частично солнечно; 24; 17; Солнечно и тепло; 29; 18; SE; 9; 60%; 9%; 8

Таллинн, Эстония; Уменьшение облачности; 6; -6; Частично солнечно; 4; -2; Юго-запад; 10; 87%; 0%; 2

Ташкент, Узбекистан; Дождь и морось; 20; 11; Дождливые периоды; 14; 9; N; 11; 93%; 93%; 93%; 1

Тегеран, Иран; Облачно; 19; 11; Солнечный свет; 19; 12; СВ; 11; 23%; 5%; 6

Тель-Авив, Израиль; Облака и солнце прохладно; 13; 10; Несколько ливней; 14; 8; ЗЗН; 18; 56%; 85%; 6

Тбилиси, Грузия; Ветреный; 6; -3; Снежные заклинания; 1; -5; СЗЗ; 10; 85%; 96%; 1

Тирана, Албания; Солеадо; 10; -3; П/Солеадо; 12; 0; Е; 8; 42%; 6%; 4

Токио, Япония; Туманное солнце; 19; 10; Осветление; 18; 14; ЮЗ; 15; 62%; 46%; 2

Торонто, Канада; С ветром позже; -3; -8; Небольшой снегопад; 1; 0; SW; 30; 61%; 88%; 1

Триполи, Ливия; Увеличение облачного покрова; 18; 13; Уточнение; 21; 12; ESE; 15; 53%; 2%; 6

Тунис, Тунис; ливни позже; 18; 11; душевые; 19; 13; ЮВ; 13; 73%; 46%; 5

Улан-Батор, Монголия; Холоднее; -2; -9; Небольшое количество снега; 3; -17; СЗ; 13; 47%; 87%; 2

Ванкувер, Канада; Дождь и морось; 12; 6; Несколько ливней; 12; 7; SSE; 7; 53%; 99%; 1

Варшава, Польша; Не очень прохладно; 7; -4; Много солнечного света; 8; -3; SE; 9; 47%; 0%; 3

Вена, Австрия; Ясно, с солнцем; 6; -1; Ясно, с солнцем; 9; 1; ЮВ; 19; 34%; 0%; 4

Вьентьян, Лаос; Очень жарко; 34; 24; P/Солнечно; 39; 23; ЮВ; 8; 41%; 6%; 5

Вильнюс, Литва; Переменный облачный покров; 5; -5; Частично солнечно; 6; -4; ЮЮЗ; 7; 66%; 4%; 3

Веллингтон, Новая Зеландия; Ветреный; 23; 15; Низкий облачный покров; 18; 14; ЮВ; 37; 71%; 26%; 1

Джакарта, Индонезия; Небольшие дожди; 32; 24; Изолированный шторм; 30; 24; ЗНО; 13; 81%; 71%; 6

Янгон, Мьянма; немного солнечного света; 38; 24; р/солнечно; 39; 24; ЖЮЗ; 8; 41%; 2%; 5

Джидда, Саудовская Аравия; Misty Sun; 28; 23; Санни и Ницца; 29; 23; NNW; 18; 54%; 3%; 9

