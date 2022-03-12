Преследование на рабочем месте и дискриминация в отношении женщин в Секретариате планирования, жалоба профсоюза государственных служащих

FOTO # 27 (HORIZONTAL) FO3027 SOBRECARGA BOGOTA, DIC. 05 - UNA DE LAS MAYORES QUEJAS DE LAS PERSONAS QUE SUFREN ACOSO LABORAL ES EL EXCESO DE TRABAJO, LO QUE LES GENERA DOLORES DE CABEZA, INSOMNIO, PROBLEMAS DE ESPALDA, AUSENTISMO Y RETARDOS (COLPRENSA-JOSE RUIZ).

В последние часы стало известно, что Союз государственных служащих районного планирования Боготы осудил увеличение числа дел, доведенных до Комитета по сосуществованию труда в связи с домогательствами на рабочем месте и дискриминацией в отношении женщин в секретариате.

В заявлении профсоюза (Sintrapland) говорится, что «непонятно, как, хотя в Секретариате объявляются кампании по предотвращению домогательств на рабочем месте, психосоциальных рисков и дискриминации в отношении женщин, число женщин, проходящих психологическое и психиатрическое лечение в связи с этим явлением высокий, но на сегодняшний день немногие меры, принятые администрацией, оказались эффективными».

Профсоюз также призывает Секретариат планирования, архитектора Марию Мерседес Харамильо Гарсес, «вести диалог с руководством по этому вопросу, а также пройти обучение различным действиям, которые можно квалифицировать как домогательства на рабочем месте».

Поскольку, согласно жалобе, подписанной советом директоров профсоюза, хотя семинары по домогательствам на рабочем месте проводились в Секретариате планирования, на них «присутствуют только серверы, а управленческая команда организации выделяется их отсутствием».

Кроме того, он просит вас рассмотреть делегацию Алонсо Кристанчо, директора по сексуальному разнообразию, в качестве члена Комитета по сосуществованию, когда, согласно жалобе профсоюза, у него есть многочисленные жалобы на домогательства на рабочем месте.

«Рекомендовала секретарю рассмотреть делегацию, сделанную ее Канцелярией, директором по сексуальному разнообразию, в качестве члена Комитета по сосуществованию. Нелогично, что тот, кто использует это достоинство от имени администрации для рассмотрения жалоб на домогательства на рабочем месте и защиты сотрудников от психосоциальных рисков, которые могут повлиять на здоровье и производительность труда, имеет наибольшее количество жалоб на домогательства на рабочем месте», - говорится в жалобе.

Здесь вы можете прочитать полную жалобу:

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Что касается жалобы, секретариат Мария Мерседес Харамильо пояснила Семане, что «рассматриваемое дело в настоящее время рассматривается Комитетом по сосуществованию организации, как того требует закон. Из-за автономности этого механизма я не знаю и не могу говорить о делах, возбужденных в рамках имеющегося у них правового резерва, но выводы по проанализированным там делам будут известны заинтересованным сторонам в установленные законом сроки», - сказал Харамильо.

Он добавил, что они внедрили программу по предотвращению домогательств на рабочем месте, «которая продолжается и в которой участвуют все серверы организации», поскольку, по словам чиновника, «здоровье наших серверов является приоритетом, и, тем более, в разгар пандемии, которая затронула нас на многих уровнях и, в частности, в наших трудовых отношениях».

Это противоречит тому, что говорится в жалобе профсоюза.

Это дело дополняет еще одно дело, рассмотренное журналом «Семана», в котором была рассмотрена жалоба, в которой говорится, что случаи психологических, сексуальных и профессиональных домогательств были представлены в окружном секретариате правительства; повторная виктимизация; многочасовая работа в условиях нестандартной занятости условия и угрозы созданию счетов инкассации подрядчиков и управлению ими.

В ответ на эти утверждения, согласно информации Семаны, секретариат правительства заявил, что «в то время, когда Директорату по диалогу стало известно об этих утверждениях, оно продолжило информировать Комитет по сосуществованию Секретариата».

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