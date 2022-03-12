В связи с войной на Украине НАТО тренируется в Норвегии, чтобы помочь союзникам

Любое сходство с реальностью происходит совершенно случайно. Но пока война опустошает Украину, НАТО и его союзники полируют свое оружие, чтобы проверить в Норвегии свою способность прийти на помощь одному из своих.

Cold Response 2022, в котором принимают участие около 30 000 солдат, 200 самолетов и около пятидесяти кораблей из 27 стран, являются крупнейшими учениями НАТО в этом году, которые помогут солдатам исцелиться в боях на суше, море и воздухе при ледниковых температурах, даже в арктических широтах.

Маневры начинаются 14 марта и планировались в течение некоторого времени, но российское вторжение в Украину придает им особое значение.

«Учения чрезвычайно важны для безопасности Норвегии и ее союзников: мы учимся укреплять Норвегию для ее союзников», — заявил AFP министр обороны Норвегии Одд Роджер Эноксен.

«Это происходит не из-за атаки, предпринятой российскими властями на Украину, а с учетом фона, она более значима», - говорит он.

Страж северных границ НАТО в Европе, скандинавская страна проверит свою способность получать усиление союзников в соответствии со статьей 5 Атлантической хартии, которая обязывает всех ее членов прийти на помощь одному из своих в случае нападения.

Официально не присоединившиеся к НАТО, но близкие к партнерам по НАТО, Швеция и Финляндия также участвуют в операции холодного реагирования, которая продлится до 1 апреля.

- Избегайте недоразумений —

«Я считаю совершенно естественным, возможно, сейчас, как никогда, тренироваться вместе, чтобы продемонстрировать нашу способность и готовность защищать наши ценности и наш образ жизни», - говорит руководитель норвежского оперативного командования генерал Ингве Одло, который возглавляет учения.

На российской стороне 196-километровой российско-норвежской границы в Арктике находится Кольский полуостров, на котором находится мощный Северный флот, огромная концентрация ядерного оружия и бесчисленные военные объекты.

«В настоящее время нет явной военной угрозы НАТО или территории Норвегии», — говорит Эноксен. «Однако ситуация в Европе уже давно не была столь непредсказуемой».

Во избежание недоразумений учения холодного реагирования, носящие «чисто оборонительный» характер, заверяют, были должным образом уведомлены и будут находиться на уважительном расстоянии от России.

Генерал Одло встретился с вице-адмиралом Александром Моисеевым, командующим Северным флотом, но Россия отказалась направлять наблюдателей.

«Укрепление военного потенциала НАТО вблизи российских границ не способствует укреплению безопасности в регионе», — заявили в посольстве России в Осло.

Параллельно в прошлом Москва демонстрировала свое недовольство, вмешиваясь в сигналы GPS или объявляя об испытаниях ракет, тем самым запрещая доступ в международное морское и воздушное пространство.

- «Грубые СМИ» —

Вторжение в Украину удивило многих экспертов, и некоторые сейчас задаются вопросом, может ли президент России Владимир Путин в своей ностальгии по советскому прошлому пойти на другие бывшие территории СССР, такие как Прибалтика.

Холодное реагирование «позволяет нам совершенствовать нашу подготовку, демонстрировать единство, готовность работать вместе в суровых СМИ, которые, возможно, являются наиболее известными нам на востоке средствами массовой информации», объясняет французский генерал Иван Гуриу из Корпуса быстрого реагирования Франции.

«Учения имеют всю актуальность в нынешних рамках», — настаивают военные, чья страна возглавляет силы быстрого реагирования НАТО в этом году.

Первоначально количество солдат, мобилизованных для учений холодного реагирования, прогнозировалось на уровне 40 000 человек, но чрезвычайные ситуации в связи с коронавирусом и геополитическими чрезвычайными ситуациями, когда важные отряды были направлены на восточный фланг НАТО, уменьшили их численность.

Американский авианосец Гарри Трумэн и его эскорт, например, остались в Эгейском море, откуда они будут способствовать наблюдению за небом, но недалеко от Украины.

фы/карта/dbh/меня