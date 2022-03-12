Вырастут ли цены на авиабилеты в связи с недавним ростом цен на топливо? Гильдия воздушного транспорта проясняет сомнения

Pasajeros llegan al aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

В последние несколько дней наблюдался экспоненциальный рост цены на баррель нефти на международном уровне, из-за вторжения России в Украину. Этот рост прямо и косвенно повлиял на несколько отраслей. Например, в Перу уже было замечено, что бензин подорожал, и, как следствие, другие продукты начнут расти в цене.

Многие задаются вопросом, вырастут ли цены на авиабилеты, потому что самолеты являются крупными потребителями бензина в мире. Карлос Гутьеррес, менеджер Ассоциации международных авиатранспортных компаний (AETAI), отметил, что мы должны видеть различные сценарии. Возможное повышение цен на топливо может повлиять на сектор, если это увеличение барреля международной нефти будет продолжаться в течение нескольких месяцев, то есть если война в Восточной Европе продолжится. Вероятно, это окажет непосредственное влияние на тарифы на авиационное топливо в среднесрочной перспективе.

«На данный момент нет прямой связи, скажем, потому что авиакомпании обычно покупают в будущем, то есть они согласовывают определенную цену с поставщиком на определенный период, который может составлять 6 месяцев или год. И по истечении этого периода продление производится», - объясняет Гутьеррес. Таким образом, если через несколько месяцев цена барреля останется высокой, это может повлиять на обновление новой цены на топливо.

Он добавляет, что дело не в том, что существует непосредственная корреляционная связь и возможный рост цен в авиакомпаниях, а в том, что они будут зависеть от контрактов, которые авиакомпании имеют со своими поставщиками.

Профсоюзный лидер признает, что их очень беспокоила возможная нехватка нефти из-за частичного прекращения погрузки сырой нефти на нефтеперерабатывающем заводе в Ла-Пампилья. Напомним, что в рамках санкций за разлив нефти Repsol в январе прошлого года была применена серия закрытий.

В заявлении AETAI предупредила, что если закрытие Ла-Пампильи продолжится, у них будет только семь дней запаса топлива. Но, к счастью, в четверг было объявлено об отмене приостановки, что вернуло все к реальности.

Для Гутьерреса это был бы катастрофический сценарий отсутствия топлива, потому что независимо от цены, если у вас нет топлива, вы не сможете работать.

«Что касается топлива Jet A1, мы говорим о 60% или 70% того, что потребляется, по крайней мере, в международном аэропорту Хорхе Чавеса, а 99,9% международных рейсов приходится на Хорхе Чавес, поэтому дефицит повлияет не только на внутренние рейсы, но особенно на международные рейсы», говорит специалист.

Он напомнил, что Лима функционирует как своего рода хаб в регионе, где рейсы с севера соединяются здесь с рейсами с юга. Таким образом, дефицит повлияет на туризм и международную торговлю в то время, когда отрасль нуждается в восстановлении.

«Воздушный транспорт, не являясь важнейшей услугой, является катализатором роста нашей экономики. Мы стремимся восстановить уровень, который был у нас два года назад», — сказал Гутьеррес.

АФОР

На прошлой неделе основные гильдии в секторе авиации и туризма подчеркнули, что возвращение к 100% пропускной способности аэропортов страны будет способствовать восстановлению воздушного транспорта и туризма. «Мы приветствуем недавнее решение Министерства здравоохранения разрешить 100% пропускной способности различных учреждений в стране, поскольку это будет определяющим фактором для восстановления воздушного транспорта и индустрии туризма на национальном и международном уровнях», - заявили они.

Об этом говорится в совместном заявлении Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Латиноамериканской и Карибской ассоциации воздушного транспорта (ALTA), Международной ассоциации воздушного транспорта (AETAI), Перуанской ассоциации воздушных компаний (APEA) и Национальной палаты туризма (Canatur).

Они отметили, что применение этого положения в национальных авиатерминалах, управляемых партнерами аэропорта Лимы, аэропортами Перу, Андскими аэропортами Перу и Перуанской корпорацией аэропортов и коммерческой авиации, позволит нам реагировать на высокие требования пассажиров, а также национальных и международной торговли, которые требуют срочного выполнения большего количества рейсов, что особенно важно для туризма и бизнеса во внутренних районах Перу и Перу с другими странами мира.

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