Почему нельзя обвинять Израиль в расизме

FILE PHOTO: An Israeli woman holds a flag by Damascus gate just outside Jerusalem's Old City June 15, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo

Вторжение России в Украину — это явно попытка Владимира Путина возродить советскую империю, если не ее коммунистическую идеологию. Он утверждал, что распад Советского Союза был величайшей катастрофой двадцатого века, и теперь пытается воскресить эту империалистическую структуру по преимуществу.

Еще один аспект того времени, который жив и здоров — на самом деле, он возрождается, как империя, — это вдохновленный Советским Союзом миф о том, что сионизм, еврейское освободительное движение, является воплощением расизма.

Напомним, что принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1975 году резолюции, утверждающей, что сионизм является расизмом, было инициативой Советов, которые разработали ее, чтобы ослабить главного союзника Америки на Ближнем Востоке.

Израиль продемонстрировал огромную силу в противостоянии советскому влиянию в регионе, о чем свидетельствуют его победы над советскими союзниками как в Шестидневной войне, так и в войне Судного дня. Не имея возможности победить Израиль военным путем, Советы творчески изобрели концептуальное оружие из ниоткуда: демократический Израиль на самом деле был продуктом расистской идеологии.

В этом контексте появляется обновленная версия этого советского изобретения: ярлык еврейского государства как апартеида, о чем недавно говорилось в докладе Amnesty International.

В последние годы основная версия обвинения в том, что «Израиль является расистом», заключалась в том, что его политика в отношении палестинцев на Западном берегу была политикой апартеида. Несомненно, в отношениях Израиля с палестинцами есть проблемные элементы, в том числе различные уровни стандартов для евреев и арабов на Западном берегу.

Но какими бы ни были эти проблемы — и они сложны из-за палестинского терроризма и неприятия — это не южноафриканская система апартеида, которая представляла собой идеологическую систему дискриминации по признаку расы.

Однако, как следует из доклада Amnesty, обвинение выходит далеко за рамки клеветы об апартеиде и возрождает представление о том, что само понятие еврейского государства, известное как сионизм, на самом деле является расистским. Другими словами, Государство Израиль является нелегитимным.

То, что это обвинение выдвигается сейчас, является ироничным на нескольких уровнях. Это происходит в то время, когда все больше арабских государств признают легитимность Израиля и нормализуют свои отношения с ним; и это происходит в то время, когда многое из происходящего в Израиле не только опровергает любую идею о том, что Израиль является государством апартеида, но и свидетельствует о том, что предпринимаются серьезные усилия. сделанное в Израиле для обеспечения большей справедливости и равенства между еврейским большинством и меньшинствами страны.

Последним признаком этого стало объявление о назначении мусульманского судьи Халеда Кабуба в Верховный суд Израиля. Кабуб уже работал в суде низшей инстанции и стал первым мусульманином, назначенным в высшую судебную инстанцию Израиля. Тот факт, что мусульманскому судье потребовалось столько лет, чтобы прийти в эту должность (хотя в суде был арабский судья), отражает, насколько далеко Израилю пришлось пройти в отношениях со своим меньшинством. Но тот факт, что это произошло, подчеркивает абсурдность и неуместность обвинений в апартеиде.

Это важное событие совпадает с участием первой мусульманской партии в правящей коалиции в Израиле: Объединенного арабского списка во главе с Мансуром Аббасом. Эта партия в полной мере участвовала в нынешнем правительстве во главе с премьер-министром Нафтали Беннеттом, а сам Аббас отверг идею о том, что Израиль является государством «апартеида».

Израиль, как и многие демократические страны мира, постоянно развивает свои отношения с разнообразным населением. Это нормальный процесс, подлежащий анализу и оценке. Однако это не имеет ничего общего с крайними и гнусными обвинениями, которые были выдвинуты против нее.

В Декларации независимости Израиля говорится об основополагающих ценностях страны: быть домом для еврейского народа, предоставляя полные демократические права всему его населению. Как и многие другие страны, Израиль десятилетиями боролся за то, чтобы гарантировать полные права своему меньшинству, что было осложнено арабскими и палестинскими войнами против еврейского государства.

Но арабские граждане Израиля полностью представлены в кнессете, имеют одинаковое право голоса и полную свободу вероисповедания. Этого нельзя сказать о евреях в арабских странах. А там, где есть различия — в образовании, занятости, влиятельных должностях — принимаются меры, включая инвестирование правительством миллиардов шекелей в арабский сектор.

В мире, который в последние дни стал намного опаснее, демократическим государствам пора поддерживать друг друга. Израиль — одна из этих великих демократий, и крайние обвинения в адрес еврейского государства, такие как расизм и апартеид, должны быть отвергнуты и отвергнуты за то, что они служат интересам антидемократических сил в опасном мире.

*Кеннет Джейкобсон — заместитель национального директора Лиги по борьбе с диффамацией (@ADL_es).

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



