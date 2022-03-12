Кто такой Майкл Чейка, австралийский тренер, который говорит на четырех языках и нарушит обещание возглавить Лос-Пумас

FILE PHOTO: Rugby Union - Rugby World Cup - Australia Captain's Run - Oita Stadium, Japan - October 18, 2019 Australia coach Michael Cheika, who is now working as a consultant with Argentina, is seen during the captain's run. REUTERS/Edgar Su/File Photo

Австралийский тренер Майкл Чейка занял пост тренера «Лос-Пумас» после официальной презентации, сделанной UAR в последние часы. Он является вторым иностранным тренером в истории национальной сборной по регби.

То, что Чейка не чужой аргентинскому отряду, проложило вещи для его приезда. Потому что элитный и известный тренер, такой как австралиец, не часто берет верх над Лос-Пумасом, и тем более в этом контексте.

Наконец, это были не Гонсало Кесада, Фелипе Контепоми, Джерман Фернандес, Мауро Реджиардо. С некоторыми из них связались УАР, другие без какого-либо официального звонка.

Дело в том, что почти через полтора года после чемпионата мира нужно было принять решение. Почему Чейка? Кто может подвергнуть сомнению его свитки?

Вопрос в том, чем занимается австралийский тренер в стране, не имеющей профессиональной компетенции и изолированной от остального мира? , а кроме того, его основные игроки разбросаны по разным лигам планеты.

Это может быть принято «Аргентиной», но австралиец и имеет такое международное значение... Как он адаптируется к этому иероглифу, предложенному регби в нашей стране, которая будет соревноваться только с июля этого года, когда Лос-Пумас вернется в Шотландию через три года, через несколько недель подряд в Жужуе, Сальте и Сантьяго-дель-Эстеро?





Карьера Майкла Чейки

Потомок ливанца, Майкл родился в Новом Южном Уэльсе, Сидней, 55 лет назад и был очень идентифицированным игроком со своим тренировочным клубом. В футбольном клубе Randwick District Rugby Union он сыграл 286 матчей с 1986 по 2000 год, в том числе 212 матчей в Первом классе и пять титулов в первой команде. Он сыграл знаменитую игру против «Олл Блэкс» на овале Куджи в 1988 году, где его помнят своей свирепостью на корте - он перенес порез 38 швами - что, однако, не помешало ему завершить 80 минут игры.

Майкл продолжил карьеру во Франции, «Кастр Олимпик» (1989-1991) и «Стад Франсе» (1991-1992), а затем переехал в Италию, в «Регби-Ливорно» (1992-1994). Он закончил свою игровую сцену в «Рэндвике», в 1994-1999 годах, а затем стал тренером.

Чейка замужем за Стефани, у нее четверо детей: Маттиас, Саймон, Карлос и Люсия. Помимо спортивной деятельности, Майкл работал менеджером австралийского модельера Коллетт Динниган, а позже основал собственную дистрибьюторскую компанию по продаже одежды. Благодаря своему спортивному опыту за рубежом, помимо английского, родного языка и арабского, своего семейного языка, она говорит на французском и итальянском языках. Например, в своей официальной презентации он ответил на вопросы на английском языке.

Членство Виталиция

В прошлом году исполнилось 98 лет традиционному клубу Randwick, расположенному по адресу: 97R Brook St, Coogee. Под голосованием жюри из известных деятелей он был отмечен как почетный партнер вместе с Эдди Джонсом, нынешним тренером сборной Англии. Оба призера мира, включая Австралию в 2015 году и Англию-2019, стали самыми известными личностями, сформированными в клубе.

Джон Таксворт, президент Randwick, сказал в выпуске: «Нам, как клубу, повезло, что мы наслаждались ими как лояльными игровыми серверами и успешными тренерами. Эдди Джонс и Майкл Чейка отличились карьерой в «Рэндвике» и с тех пор преуспели на самых высоких уровнях игры, как в «Уоллаби», так и в других странах. Оба считают свое время в Randwick ключевой частью своего успеха, который еще больше укрепил нашу репутацию в мире».

Майкл, очень увлеченный парень на корте и за его пределами, поблагодарил упоминание следующими словами: «Где бы я ни играл или тренировался, я всегда был в первую очередь из Рэндвика. Мне нравится честность и ответственность этого клуба и то, как мы играем. В детстве я мечтал играть и тренироваться в месте, где я поклонялся, я вырос на Куги Бэй Роуд. Быть пожизненным членом этого клуба с его невероятной историей и легендарными игроками — большая честь, которая наполняет меня смирением»

Чейка тренировал сборную Австралии на чемпионате мира в Англии 2015

Тренер

Рандвик, его место в мире, был началом. Его тренерская карьера улучшила то, что он делал на игровом поле в качестве игрока. Он начал играть в итальянском регби «Петрарка» (1999-2000), чтобы взять на себя руководство своей командой в период с 2001 по 2005 год. В Сиднее он выиграл «Шут-щит» в 2004 году.

Ирландия стала взлетом, а Лейнстер (2005-2010) сделал ее заметной в высокой конкуренции. Там он провел замечательную кампанию, возглавляя синюю команду. Он выиграл кельтскую лигу в 2007-2008 годах и Кубок Хейнекен, в 2008-2009 годах. В Эдинбурге он стал чемпионом против английского «Лестера», который обыграл 19-16.

В этой великой команде Чейка возглавлял Фелипе Контепоми, который не играл в финале из-за травмы, но был решающим на протяжении всей кампании. В состав этой ирландской команды входили Брайан О'Дрисколл, Гордон Д'Арси, Джонни Секстон, Джеймс Хизлип, Сиан Хили и капитан Лео Каллен. Каллен является нынешним главным тренером вместе с Фелипе Контепоми, его помощником.

Оттуда началась аргентинская связь, потому что с этого момента Чейка подчеркивал свое восхищение менталитетом игрока этих земель.

Отношения с Марио Ледесмой

Австралиец продолжил карьеру во Франции, где возглавлял стадион «Стад Франсе» в Париже (2010-2012). Он познакомился с Ледесмой, которую позже присоединился к его штабу. Оттуда у них сложились тесные отношения, которые привели к тому, что бывшая проститутка из Курупайти стала частью австралийского персонала, игравшего в RWC England в 2015 году.

В 2013 году вызов привел его в Супер Регби, чтобы возглавить Waratahs (2013-2015). В 2014 году выиграл титул в электрифицирующем определении против «Крестоносцев», 33-32. В следующем году он дошел до полуфинала, где проиграл чемпиону, горцам.

Смена культуры

Одним из событий, которое привело Шейку к руководству Уоллаби, были глубокие перемены, которые он принес в варатах. Франшиза в Сиднее вышла с девятого места в 2013 году, а через год стала чемпионкой.

Вот что он сказал в то время: «Я очень ярко помню то время, потому что мало видел Суперрегби. Я хотел посмотреть, как играют вараты. Вы можете увидеть многие привычки и культуру команды, когда вы увидите, как они играют на корте».

Вараты нуждались в смене менталитета. «Одна из самых больших проблем, когда вы собираетесь сделать что-то подобное, заключается в том, что вам нужно изменить ситуацию: поставить людей в состояние дискомфорта. Речь идет об определении первоначальной повестки дня, о том, что принесет нам изменения, потому что речь идет не только о переменах для перемен».

«Вы должны иметь представление о том, как он будет выглядеть в готовом продукте. Работайте в обратном направлении, чтобы можно было составить согласованный план изменений».

Чейка станет вторым иностранным тренером «Лос-Пумаса», другим стал новозеландец Алекс Уайлли

С валлаби

После испытания Робби Дина, в период с 2008 по 2013 год, набрав 54% очков, прибыл Юэн Маккензи, который провел всего 22 матча в период с 2013 по 2014 год. Оттуда пришло время Чейки, которая осталась до 2019 года.

В этот период он выиграл чемпионат по регби 2015 года и второе место в чемпионате мира в Англии. Процесс завершился 34 победами в 68 матчах после выбывания в Японии, когда они упали до Англии 40-16 в четвертьфинале.

О переходе на должность тренера «Уоллаби» Чейка сказал в интервью Тома Дексента газете Sydney Morning Herald: «Стратегия национальной команды сильно отличается от стратегии клуба. Есть большая разница, потому что многие из формирующих вещей происходят мысленно в предсезонке. В международном регби такого никогда не бывает, пора играть быстро».

«Вы должны создать несколько другую стратегию: анализ и быстрый план, потому что нет времени строить в долгосрочной перспективе. В международном регби каждый уикенд — это все или ничего, и у вас нет турнирной таблицы, чтобы направлять вас. Речь идет о создании личности, вашей связи, связи с товарищами по команде, командой и планом на игру».

О создании сильной культуры

Чейка изменил культуру австралийского регби, хотя, как и в каждом процессе международных соревнований, результаты были тем, чем закончился его пребывание в должности.

Майкл сказал: «Я не очень верю в культуру победы, я верю в культуру, которая олицетворяет личность вас и вашей команды».

«Культура — это фундамент, центр, место, где вы живете, и личность, которую вы демонстрируете своим поклонникам и людям внутри и за пределами организации».

Конец в «Уоллаби» наступил после пяти лет работы главным тренером. Поражение Австралии Англии, в Японии, решило, что он не будет добиваться нового контракта в качестве главного тренера.

Австралийский профсоюз провел в конце 2018 года обзор международного сезона Wallabies, худшего в зафиксированном графике, где они выиграли только 4 из 13 матчей. Чейка пережил этот обзор, но РА назначила Скотта Джонсона директором регби, чтобы курировать его работу, ситуацию, которую ему было трудно предположить.

В 2020 году началась пандемия, и все регби было приостановлено. Сотрудничество со своим другом Ледесмой на чемпионате по регби и триумф Лос-Пумаса против «Олл Блэкс» - известная история.

Никогда не говори никогда

В минувший четверг в газете Sydney Morning Herald журналистка Джорджина Робинсон усомнилась в ценности слова Майкла, который два года назад заявил, что никогда не будет тренировать команду, кроме Австралии.

«Я всегда чувствовал, что никогда не смогу вернуться и тренироваться против команды, которую я уже тренировал», — сказал Чейка в интервью The Times в мае 2020 года, через шесть месяцев после ухода из «Уоллаби».

«Мне кажется, что это почти предатель; я знаю, что это, вероятно, не очень хороший или современный профессионал. Можно было сказать: «Я собираюсь показать вам сейчас», - продолжил он, ссылаясь на свое горькое прощание с регбийной Австралией. «Но я никогда не пойду против них. Это моя страна (Австралия). Это мои мальчики. Это рубашка, которую носят мои дети. Очевидно, что менеджеры (профсоюза) по тем или иным причинам его не любили и они подошли к этому».

По словам Робинсон, Чейка не ответила на звонки «Геральда», так как ехала с семьей во Францию, где у нее есть новая база после пребывания в Австралии на той неделе.

Майкл Чейка станет вторым иностранным тренером «Лос-Пумас» после ухода из Новой Зеландии Алекса Уайлли в 1999 году. Разные эпохи, другое регби и тренер, которому придется адаптироваться к контексту, в котором находится Аргентина. Он уже знает игроков и их культуру; ту, которую он будет стремиться укрепить, чтобы «Лос-Пумас» прибыл во Францию с лучшей командой из возможных.





Личный лист данных

Полное имя: Майкл А. Чейка

Родился: Сидней, Новый Южный Уэльс

4 марта 1967 года (55 лет)

Страна: Австралия

Спортивная карьера

Дебют: 1986 (Рэндвик DRUFC)

Место: Восьмое

Ретиро: 1994 (Рэндвик DRUFC)

Курс

Австралия: Рэндвик ДРУФК (1986-1989)

Франция: «Кастр Олимпик» (1989-1991)

Франция: Стад Франсэ Париж (1991-1992)

Италия: регби Ливорно (1992-1994)

Австралия: Рэндвик ДРУФК (1994-1999)

В качестве тренера

Курс

Италия: Петрарка Рагби (1999-2000)

Австралия: Рэндвик ДРУФК (2001-2005 годы)

Ирландия: Лейнстер регби (2005-2010)

Франция: Стад Франсе в Париже (2010-2012)

Австралия: NSW Waratahs (2013-2015)

Австралия: Валлаби (2014-2019)

Титулы

Чемпионат по регби: Австралия 2015.

Кубок Хейнекен: Лейнстер, Ирландия 2008/09.

Супер регби: Варатахс 2014.

Селтская лига: Лейнстер, Ирландия 2007-08.