Когда бегун готов перейти на следующую дистанцию?

Каждый бегун начинал с первого шага. Большинство из них забыли и не помнят удовлетворения от пробежки, например, километр . Но прогрессировать в мире бега, когда вы последовательны, поначалу относительно просто. Однажды, рано или поздно, бегуны участвуют в гонках. Большинство из них начинают с уличных гонок от 5 км до 10 км, даже многие дебютируют на дистанциях участия в 3 км.

Мы уже знаем, что фанаты бегают не по трассе, а на улице или на природе. Для сравнения: пробег 3 км часто эквивалентен расстоянию, которое человек должен работать, и которое он преодолевает с помощью транспортного средства. Кажется, что это мало, когда вы бегаете давным-давно, но представьте, что читатель готовится пойти на работу, в колледж или дом друга в тридцати кварталах.

Нет ничего более мотивирующего, чем финишировать в нашей первой гонке. Несравненное ощущение от первого гола . В этом состоянии эмоций и эйфории мы думаем только о том, чтобы снова бежать. С тех пор вы должны избегать забивать во всех соревнованиях, что очень часто встречается у новичков. Но вы также должны знать о другой распространенной ошибке: желание преодолевать дистанцию в каждой новой гонке.

Если мы пробежали 3K, и это было слишком легко, необязательно бегать 5K. Если наш дебют был в 5 тысяч, это не значит, что следующий должен быть 10 тысяч . Каждый случай индивидуален, но в целом мы должны честно фиксировать свои чувства и результаты. Вот почему вам нужно хорошенько подумать, прежде чем переходить на следующую дистанцию.

Бегун принимает участие в виртуальном забеге «Дания бежит - отдельно» на фоне вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) на популярной беговой дорожке на Вестволдене в Хузуме, Копенгаген, Дания 19 апреля 2020 года. 31 403 бегуна участвовали по всей стране на дистанции 5, 10 или 21 км. Ritzau Scanpix/Claus Bech через REUTERS ВНИМАНИЕ РЕДАКТОРОВ - ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЕ БЫЛО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ. ДАНИЯ ВЫХОДИТ.

Существует одно фундаментальное эмпирическое правило: если мы не смогли пройти общую дистанцию хотя бы бегом, нам не нужно будет увеличивать количество километров, в которых мы соревнуемся. Если с 10 км мы могли пробежать только 8 или 9 и пройти 1 км, то без регистрации на забег на 15 км и тем более в полумарафоне. Это простой здравый смысл.

Вы должны продолжать тренироваться и настаивать на том же типе гонки, пока не сможете пробежать ее, медленно или быстро, полностью . Конечно, вы никогда не достигаете полного домена, но вы достигаете минимальной производительности, которая говорит нам о том, что мы не отстаем от выбранной задачи. По мере увеличения расстояний ситуация становится все более сложной.

Когда 5 км или 7 км — это то, что не приносит нам неудобств, тогда можно подумать о 10 км. Уточнение: если вы пробегаете эти расстояния быстрее и быстрее, вы можете остаться там навсегда, все знают, что вам нравится больше всего и почему ваше тело лучше. 5 км на полной скорости — подвиг, который большинство человечества не может себе представить.

10 км - более сложная работа, и формула повторяется: освоение расстояния, никогда не ходьба, увеличение скорости, если мы чувствуем, что нам хватило в прошлый раз. Секрет в том, чтобы ценить и ценить каждое соревнование, а не сжигать этапы, чтобы по-настоящему наслаждаться гонками. Никогда не думайте о следующей гонке, а сосредоточьтесь на том, где мы сейчас находимся .

7 ноября 2021 г.; Нью-Йорк, Нью-Йорк, США; Бегунов мужского профессионального дивизиона сопровождают через мост Верразано во время Нью-Йоркского марафона 2021 года. Обязательный кредит: Джон Джонс-США TODAY Sports

В течение некоторого времени возникли забеги на 15 км, хороший вариант не пройти от 10 км до полумарафона без остановок . Настаивайте на забегах на 10 км некоторое время, пробуйте стратегии, привыкайте к этому телу, снижайте отметку между одной гонкой и другой. Затем адаптируйте тренировку, чтобы подумать о полумарафоне, то есть 21K.

Не заблуждайтесь, каким бы захватывающим ни казался пробег больше километров, забег на 10 км - сложная задача. Если в итоге мы поднимемся и хорошо потренируемся, мы сможем отправиться на полумарафон. Еще раз, думая о более сложных стратегиях, рассчитывая энергию, избегая, насколько это возможно, ходьбы. Если мы пройдем больше пары километров, значит, мы не готовы или у нас плохая стратегия для соревнований.

Два, три, может быть, больше полумарафона, прежде чем думать о марафоне, то есть 42 км 195 метров. Не забывать о забегах на короткие дистанции и не спешить на марафон . А делать все правильно — это как минимум два года соревнований и тренировок.

Если сделать это раньше, это может пройти хорошо или очень неприятно. Здравый смысл, целеустремленность и настойчивость, с этим вы можете думать о том, чтобы двигаться вперед. Здесь нет магии, бегун может пройти на следующую дистанцию, если он выполнит условия, изложенные в этой заметке.

* Сантьяго Гарсия — марафонец, автор книг «Бег, чтобы жить, жить, бегать» и «Назад к бегу». Он дважды финишировал на шести мировых марафонах мейджоров. В инстаграме: @sangarciacorre.

* Постановка: Гастон Тейлор//Издание: Каролина Виллануэва//Производство: Макарена Санчес

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: